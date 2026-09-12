Franciaország bejutott a döntőbe a női kosárlabda-vb-n

A kétszeres Európa-bajnok franciák – akik múlt pénteken 46 ponttal verték meg a magyar csapatot a csoportkörben – a fennállásuk második vb-jén szereplő hazaiaknál bizonyultak jobbnak, főként a Sopronban is megforduló Gabby Williams 22 pontjának köszönhetően. A francia együttes még sosem szerepelt ilyen jól vb-n, ugyanis eddigi legjobb eredménye az 1953-as bronzérem volt.

A németek első világbajnokságukon, 1998-ban – ugyancsak hazai környezetben – 11.-ek lettek, egy hellyel a mieink mögött végezve. Ők a vasárnapi bronzcsatában a spanyolokkal vagy a címvédő amerikaikkal csapnak össze.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

Elődöntő

Franciaország–Németország 86–64 (25–23, 20–15, 19–12, 22–14)

Később

20.00: Spanyolország–Egyesült Államok