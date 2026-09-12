Nemzeti Sportrádió

Franciaország bejutott a döntőbe a női kosárlabda-vb-n

2026.09.12. 19:00
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Fotó: AFP
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Franciaország Németország női kosárlabda-világbajnokság
Az olimpiai ezüstérmes francia válogatott jutott elsőként döntőbe szombaton a berlini női kosárlabda-világbajnokságon.

A kétszeres Európa-bajnok franciák – akik múlt pénteken 46 ponttal verték meg a magyar csapatot a csoportkörben – a fennállásuk második vb-jén szereplő hazaiaknál bizonyultak jobbnak, főként a Sopronban is megforduló Gabby Williams 22 pontjának köszönhetően. A francia együttes még sosem szerepelt ilyen jól vb-n, ugyanis eddigi legjobb eredménye az 1953-as bronzérem volt.

A németek első világbajnokságukon, 1998-ban – ugyancsak hazai környezetben – 11.-ek lettek, egy hellyel a mieink mögött végezve. Ők a vasárnapi bronzcsatában a spanyolokkal vagy a címvédő amerikaikkal csapnak össze.

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
Elődöntő
Franciaország–Németország 86–64 (25–23, 20–15, 19–12, 22–14)

Később
20.00: Spanyolország–Egyesült Államok

 

Franciaország Németország női kosárlabda-világbajnokság
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