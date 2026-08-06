Nemzeti Sportrádió

50 millió euróért igazolt francia válogatott középpályást a PSG – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.06. 20:06
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Maghnes Akliouche ötéves szerződést írt alá (Fotó: Paris Saint-Germain)
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átigazolás Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche
A Paris Saint-Germain hivatalosan bejelentette Maghnes Akliouche szerződtetését. A 24 éves középpályás 2031-ig kötelezte el magát a párizsi klubhoz, amelyben a 11-es mezszámot viseli majd.

Maghnes Akliouche a Monaco akadémiáján nevelkedett, a hercegségbeli csapat első keretében 2021 októberében mutatkozott be a Ligue 1-ben. A technikás, kreatív futballista az elmúlt idényekben a Monaco egyik meghatározó játékosává vált: a 2024–2025-ös idényben hét gólt és 12 gólpasszt jegyzett 43 mérkőzésen, míg a 2025–2026-os kiírásban ugyanennyi találat mellett 11 asszisztot osztott ki.

A francia válogatottban 2025 szeptemberében debütált, első gólját még ugyanabban az évben, Azerbajdzsán ellen szerezte. Tagja volt a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmet szerző francia csapatnak is, valamint bekerült a 2026-os világbajnokságon részt vevő keretbe – utóbbi tornán mindössze hét percnyi lehetőséget kapott.

Akliouche játékjogáért a Paris Saint-Germain 50 millió eurót fizetett, a játékos 2031-ig írt alá.

 

átigazolás Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche
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