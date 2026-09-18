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Itt van Zidane első kerete a Nemzetek Ligájára

R. P.R. P.
2026.09.18. 18:30
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Fotó: fff.fr
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Nemzetek Ligája francia labdarúgó-válogatott Zinedine Zidane
Zinedine Zidane szövetségi kapitány kihirdette a francia labdarúgó-válogatott keretét a Nemzete Ligája soron következő találkozóira.

Ez az 54 éves legenda első csapata, amióta átvette a szövetségi kapitányi posztot Didier Dechamps-tól.

A Nemzetek Ligájában a francia válogatott az A-divízióban szerepel, annak is az A1-es csoportjában Olaszországgal, Belgiummal és Törökországgal. Az első meccset Törökország ellen vívja szeptember 25-én, majd 28-án szintén idegenben Belgium lesz az ellenfél.

Zidane öt újoncot hívott be: Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha és Estéban Lepaul még soha nem öltötte magára a válogatott mezét. Visszatért a keretbe a Real Madridban szereplő Eduardo Camavinga, akit a vb-re nem hívott meg Didier Deschamps. Adrien Truffert ötéves kihagyás után lett újra kerettag.

Az új kapitány nem számíthat a sérült William Salibára és Aurélien Tchouaménire sem.

A FRANCIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK
Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

VÉDŐK
Andy Diouf (Internazionale), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern München)

KÖZÉPPÁLYÁSOK
Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

TÁMADÓK
Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München)

 

 

Nemzetek Ligája francia labdarúgó-válogatott Zinedine Zidane
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