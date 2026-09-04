A jóval esélyesebb franciák több mint 40 ponttal győzték le a magyar csapatot a női kosár-vb-n

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 99–53 (29–11, 32–9, 16–11, 22–22)

Berlin Aréna, 9728 néző. Vezette: Anaya (panamai), Guzman (Puerto Ricó-i), Szun (kínai)

FRANCIAORSZÁG: Ayayi 9/3, Lacan 9/3, WILLIAMS 17/9, SALAÜN 8/6, Badiane 5/3. Csere: JOHANNES 17/12, MALONGA 17/3, Astier 6, Toure 3, Leite 6/6, Gueye 2, Bernies. Szövetségi kapitány: Jean-Almé Toupané

MAGYARORSZÁG: Studer, Aho Nina 4, Lelik 8/6, Juhász 10, Takács-Kiss 8/3. Csere: Josepovits, Turner 2, Kányási 4/3, Török 4, Széki-Barnai 2, Dúl Panka 7/3, Rátkai 4. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 2–5. 5. p.: 12–5. 7. p.: 18–5. 13. p.: 38–11. 15. p.: 43–12. 20. p.: 61–20. 24. p.: 68–24. 28. p.: 74–27. 34. p.: 80–40. 38. p.: 88–49

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Jár a gratuláció a franciáknak, akik jól dobtak és agresszívek voltak. Csak a második félidőben vettük fel a vb ritmusát, tény, kitűnően, remek dobószázalékkal céloztak a franciák. A második félidőben sokat javultunk, a lepattanózás is rendben volt. Rövid időnk van a Nigéria elleni meccsig, számunkra azon a meccsen kezdődik a torna.

ÖSSZEFOGLALÓ

Megcsapta a világbajnokság szele a magyar válogatottat is pénteken: a délelőtti dobóedzésre induló csapatot (és persze mindegyiket) több tucat, élesre állított telefonnal felszerelkezett, mezbe öltözött rajongó várta a szálloda előtt, a sokféle nemzet szurkolói közös fotóra, aláírásra éhesen toporogtak a bejáratnál. Voltak magyar drukkerek is, a gyakorlásra pedig befutott az M4 Sport stábja is. Az első meccs előtti utolsó foglalkozás végén négyen is betaláltak a félpályáról az elmaradhatatlan dobóversenyen, ami nyilván nem rontott az egyébként is nagyszerű hangulaton. A magyar együttes, amely 28 év után vesz részt ismét világbajnokságon, ebéd után hangolódásképpen lepihent, ám délután fél öt körül többen is felhőszakadásra riadtak fel, hosszú percekig ömlött az eső és a szálloda üvegtetejére hulló csapadék ijesztő süvöltéssé változott, közben orkánszerű szélhez hasonló hanggá alakulva hallatszott be a lobbiba és a folyosókra. A vihar aztán elvonult, Báder Márton, a hazai szövetség elnöke pedig megérkezett a hotelbe, ahonnan fél hétkor indult útjára Völgyi Péter szövetségi kapitány csapata, hogy bemutatkozzon.

Mindjárt egy olyan ellenféllel találkozva, amely éremesélyese a vb-nek. Franciaország erős kerettel (nyolc WNBA-s játékossal), de rövid felkészüléssel a háta mögött érkezett Berlinbe, s szintén nyolc olyan kosarassal, akik a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes válogatottnak is tagja volt. És akkor jöjjön egy kis történelmi érdekesség: legutóbbi vb-szereplésünk alkalmával, 28 évvel ezelőtt Münsterben a friss Európa-bajnoki ezüstérmes szlovákokkal kezdtünk, és kosárszegény összecsapáson 50–44-re kikaptunk, de végül a 10. helyen végzett Rátgéber László válogatottja.

Ami a mostani együttest illeti, értelemszerűen minden játékosunk vb-újonc volt, de szerencsére sem korábban, sem napközben nem érződött feszültség vagy idegesség Juhász Dorkáékon. Feldobáskor úgy nyolcezren – közte több száz magyar drukker – lehettek a 14 ezres Berlin Arénában, vagyis nem sokan mentek haza a telt ház előtt lejátszott előző mérkőzés után. Juhász szerezte az első vb-pontjainkat, majd Takács-Kiss Virág talált be távolról. Ám ezt egy 10–0-s francia etap követte, így Völgyinek időt kellett kérnie 5–12-nél. Sorra eladtuk a labdákat – agresszív és kemény volt a rivális védekezése, ez kétségtelen. Hiába, elképesztő sebességkülönbség volt a két csapat között, s már az első negyedben 18 pontos hátrányban voltunk. Ami tovább nőtt a folytatásban, képtelenek voltunk kivédekezni az olimpiai ezüstérmes támadásait, Lelik Réka frusztrációja egy könyökösben mutatkozott meg, ekkor már 29 ponttal állt jobban az ellenfél. Sok mindenre számítottunk, de ilyen lehengerlő francia fölényre azért nem… A sokk ellenére, amit a félidei 41 pontos különbség jelentett, a magyar szurkolók kitartóan biztatták a csapatot.

VÉLEMÉNY Juhász Dorka, a magyarok középjátékosa: – Ezek voltak az első lépéseink a világbajnokságon, tudjuk, van mit tanulni. A meccs elején megpróbáltuk kitalálni, hol tartunk, de a franciák, akik a torna egyik favoritjai, nagyon jól kezdtek. Sok munka és javítanivaló van, de tudjuk, miért harcolunk, agresszívebben, szenvedélyesebben kell játszanunk a folytatásban, mert a továbbjutás még elérhető. Nyilván csalódottak vagyunk, sokat jelent számunkra, hogy sok magyar néző szurkolt nekünk itt, a csarnokban, nem szeretnénk, hogy csalódjanak, értük is küzdünk.

Az első félidő alapján – ebben a 20 percben 18-szor adtuk el a labdát – egyértelművé vált, ezen a meccsen nem vagyunk egy súlycsoportban a franciákkal. Így aztán egyrészt spórolni kellett az energiával, hiszen a záró dudaszó után bő 16 órával Nigériával találkozunk, másrészt valahogy önbizalmat kellett nyerni az apróságokból, mert egy ekkora vereség azért nyomot hagy a lelkekben. Még úgy is, hogy a feldobás előtt is nyilvánvaló volt, bivalyerős az ellenfél, még úgy is, hogy kevés időt készült együtt. Gyorsan túl kell lendülni a súlyos vereségen, ennek az elérése lesz most a stáb legfontosabb feladata. 53–99

A csoport másik mérkőzésén

Dél-Korea–Nigéria 99–81 (26–22, 22–23, 20–17, 31–19)

Ld: Pak 27, Kang 20, Csoj 19, ill. Okonkwo 22, Musa 13, Kalu 11

A magyar válogatott kerete 10 Aho Nina, 7 Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), 33 Dúl Panka (Győr), 11 Josepovits Kinga, 9 Studer Ágnes, 13 Török Ágnes (mindhárom Pécs), 14 Juhász Dorka (Galatasaray, török), 21 Lelik Réka (csapat nélküli), 8 Rátkai Eszter (Szekszárd), 55 Széki-Barnai Judit (Cegléd), 2 Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), 22 Turner Yvonne (csapat nélküli)

A MAGYAR VÁLOGATOTT TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat, 14.15: Nigéria–MAGYARORSZÁG (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport+)

Hétfő, 14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport)

