Nemzeti Sportrádió

Hiába a miniszteri sugallat, nem veszik vissza a Bordeaux-t az országos bajnokságba

K. Zs.K. Zs.
2026.09.04. 10:55
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A klub jelenlegi tulajdonosai ellen tüntető drukkerek (Fotó: AFP)
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Franciaország Girondins Bordeaux Bordeaux
A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) végrehajtó bizottsága csütörtök este elutasította, hogy újra megvizsgálják a súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő Girondins Bordeaux ügyét, azaz nincs lehetőség arra, hogy a negyedik vonalból kizárt csapatot visszavegyék az országos bajnokságba.

A végrehajtó bizottság a francia sportminisztériumot irányító Marina Ferrari kérésére ült össze, és a rövid találkozó végén megerősítette: nincs jogi lehetőség arra, hogy a szövetség újranyissa a nagy múltú klub több döntéshozatali szintet megjárt, és már lezárt dossziéját. A sportminisztérium eredetileg azt kérte a bizottságtól, vizsgálja meg, nincs-e legitim lehetőség arra, hogy legalább az országos bajnokság ötödik vonalában engedjék rajthoz állni a csapatot.

A nemleges válasz alátámasztásául az FFF kifejtette: az eljárás korábbi szakaszaiban bebizonyosodott, hogy a Girondins vezetősége finoman fogalmazva nagyvonalúan bánt a tényekkel a pénzügyi megmentésről szóló hivatalos iratokban. A szövetség álláspontja szerint az ügy újranyitása, a klub visszaemelése az országos bajnokság rendszerébe rombolná a francia futballklubok pénzügyi helyzetét ellenőrző DNCG hitelét, egyben sértené a csapatokkal szembeni egyenlő elbánás elvét. 

Jelen állás szerint a hatszoros francia bajnok, a pénzügyi szabálytalanságok miatt a másodosztályból már 2024-ben kizárt Girondins csupán a hatodik vonal (Régional 1) idényére nevezhet be, és egyre valószínűbb, hogy nem kerülheti el a felszámolást – írja az ügy legfrissebb fejleményéről beszámoló L'Équipe.

Csütörtök esti közleménye szerint a klub megdöbbenéssel értesült a számára értelmezhetetlen „döntésről”, arról, hogy a bizottság meg sem vizsgálta a legutóbbi beadványát, a pénzügyi rendezési tervéről és a tulajdonosváltásról csatolt dokumentumokat, és jelezte: minden jogi eszközt megragad, hogy elérje a szerinte méltányos újbóli vizsgálat lefolytatását.

A 2025–2026-os idényben a Bordeaux a második helyen végzett a negyedosztály (akkor még: National 2) három csoportjának egyikében, azaz éppen csak lemaradt a feljutásról.

 

Franciaország Girondins Bordeaux Bordeaux
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