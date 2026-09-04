Hiába a miniszteri sugallat, nem veszik vissza a Bordeaux-t az országos bajnokságba

A végrehajtó bizottság a francia sportminisztériumot irányító Marina Ferrari kérésére ült össze, és a rövid találkozó végén megerősítette: nincs jogi lehetőség arra, hogy a szövetség újranyissa a nagy múltú klub több döntéshozatali szintet megjárt, és már lezárt dossziéját. A sportminisztérium eredetileg azt kérte a bizottságtól, vizsgálja meg, nincs-e legitim lehetőség arra, hogy legalább az országos bajnokság ötödik vonalában engedjék rajthoz állni a csapatot.

A nemleges válasz alátámasztásául az FFF kifejtette: az eljárás korábbi szakaszaiban bebizonyosodott, hogy a Girondins vezetősége finoman fogalmazva nagyvonalúan bánt a tényekkel a pénzügyi megmentésről szóló hivatalos iratokban. A szövetség álláspontja szerint az ügy újranyitása, a klub visszaemelése az országos bajnokság rendszerébe rombolná a francia futballklubok pénzügyi helyzetét ellenőrző DNCG hitelét, egyben sértené a csapatokkal szembeni egyenlő elbánás elvét.

Jelen állás szerint a hatszoros francia bajnok, a pénzügyi szabálytalanságok miatt a másodosztályból már 2024-ben kizárt Girondins csupán a hatodik vonal (Régional 1) idényére nevezhet be, és egyre valószínűbb, hogy nem kerülheti el a felszámolást – írja az ügy legfrissebb fejleményéről beszámoló L'Équipe.

Csütörtök esti közleménye szerint a klub megdöbbenéssel értesült a számára értelmezhetetlen „döntésről”, arról, hogy a bizottság meg sem vizsgálta a legutóbbi beadványát, a pénzügyi rendezési tervéről és a tulajdonosváltásról csatolt dokumentumokat, és jelezte: minden jogi eszközt megragad, hogy elérje a szerinte méltányos újbóli vizsgálat lefolytatását.

A 2025–2026-os idényben a Bordeaux a második helyen végzett a negyedosztály (akkor még: National 2) három csoportjának egyikében, azaz éppen csak lemaradt a feljutásról.