Szumó: a fiúk voltak jobbak

Az U15-ös korosztályban a fiúknál

Kurovics Balázs (45 kilogrammos súlycsoport), valamint Hegedűs Miklós (67) második,

Szummer László (60) Rácz Gergő (85) harmadik lett. A lányok mezőnyében Vajna Nóra (45) és Sillei Abigél (55) bronzérmet szerzett.

A három évvel idősebbek között Csuka Letícia (50), Sillei Janka (60), illetve Szenicza Nimród a (70 ) állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

„A kilenc magyar érem nagyon jó visszacsatolás számunkra. Azt mutatja, hogy több korosztályban is vannak olyan sportolóink, akik képesek felvenni a versenyt a kontinens legjobbjaival” – olvasható Magyar Sumo Szakszövetség közleményében Ancsin László elnök értékelése.

(Kiemelt képünkön: Hegedűs Miklós Forrás: Magyar Sumo Szakszövetség/Róth Tamás)