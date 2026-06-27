Kinevezték az új trénert, a Brest teljesítette elhunyt edzője kívánságát

„Julien Lachuer elfogadta a felkérést, folytatja az Éric Roy által megkezdett munkát. A küldetést természetes örökségként kezeli, segítségére lesz, hogy behatóan ismeri a klubot” – olvasható a klub honlapján.

Éric Roy június 17-én hunyt el hasnyálmirigyrákban; a meglehetősen szűk költségvetésből dolgozó csapatot 2023 januárjától irányító, a Bajnokok Ligájába is eljuttató tréner egyik utolsó kérése az volt, hogy segítője, Lachuer legyen az új vezetőedző.

Lachuer 2005-től kapusként szolgálta a Brestet, 2010-es visszavonulása óta pedig az edzői stábban dolgozott, Roy érkezésétől ő volt a pályaedző. Most két évre szóló szerződést írt alá.

A Brest az élvonal legutóbbi idényét a 12. helyen zárta.