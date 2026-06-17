Nemzeti Sportrádió

Gyász: 58 évesen elhunyt a francia élvonalbeli csapat edzője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.17. 21:18
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Eric Roy 1967–2026 (Fotó: Getty Images)
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Eric Roy gyász Brest Ligue 1
A francia labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő Brest hivatalos felületein számolt be a szomorú hírről, hogy 58 éves korában elhunyt Éric Roy vezetőedző.

Éric Roy 2010 és 2011 között a Nice vezetőedzője volt, majd 2023 januárjától 2026. június 17-i haláláig a Brestet irányította.

Az első teljes idényében, a 2023–2024-es bajnokság végén kijuttatta a Brestet a nemzetközi porondra, a csapat a Ligue 1 harmadik helyén végezve a Bajnokok Ligájában indulhatott. A legutóbbi idényben a 12. helyen zárt.

Az 58 éves korában elhunyt szakember a családja tájékoztatása alapján három és fél éve küzdött a hasnyálmirigyrákkal.

 

Eric Roy gyász Brest Ligue 1
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