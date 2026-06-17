Gyász: 58 évesen elhunyt a francia élvonalbeli csapat edzője
A francia labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő Brest hivatalos felületein számolt be a szomorú hírről, hogy 58 éves korában elhunyt Éric Roy vezetőedző.
Éric Roy 2010 és 2011 között a Nice vezetőedzője volt, majd 2023 januárjától 2026. június 17-i haláláig a Brestet irányította.
Az első teljes idényében, a 2023–2024-es bajnokság végén kijuttatta a Brestet a nemzetközi porondra, a csapat a Ligue 1 harmadik helyén végezve a Bajnokok Ligájában indulhatott. A legutóbbi idényben a 12. helyen zárt.
Az 58 éves korában elhunyt szakember a családja tájékoztatása alapján három és fél éve küzdött a hasnyálmirigyrákkal.
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