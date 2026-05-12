A Southampton a hosszabbítás végén betalált, mehet játszani a Wembley-be a feljutásért

A middlesbrough-i 0–0 után öt percet sem kellett várni, hogy megszülessen az első gól – a vendégek találtak be, Riley McGree lőtt 13 méterről a jobb alsóba. Az első félidő ráadásának első percében egyenlített a Southampton, Ryan Manning lövése után a labda a lécről felperdült, a lecsorgót pedig Ross Stewart fejelte közelről a kapuba.

A második félidőben, majd a hosszabbítás során is elég passzívvá vált a Middlesbrough, a hazaiak többet tettek a győzelemért. Aztán a 116. percben szerencsés gólt szereztek a „szentek”, Shea Charles tekert középre, a labdához senki sem ért hozzá, és az a jobb kapufáról befelé pattant, ez a beadás pedig eldöntötte a párharcot.

A Hull City–Southampton döntőt május 23-án rendezik a Wembley-ben.

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Southampton–Middlesbrough 2–1 (R. Stewart 45+1., S. Charles 116., ill. McGree 5.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Southampton, 2–1-es összesítéssel