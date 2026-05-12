Egyenlített a Sopron, nincs még meg a hetedik helyezett a férfi kosárlabda-bajnokságban

A hazaiak csak a harmadik negyedet nyerték meg, azt viszont 14 ponttal, amely elegendőnek bizonyult a győzelemhez.

A párharc pénteken folytatódik, egyben zárul Debrecenben.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 7. helyért, 2. mérkőzés

Sopron KC–Debreceni EAC 93–89 (21–23, 18–22, 29–15, 25–29)

Sopron, 600 néző. V: Goda, Popgyákunik, Földesi Á.

SOPRON: THOMPSON 21/3, Csendes, MESZLÉNYI 19/3, Hajdu 10/3, PATTON 16. Csere: Kucsera 5, TAKÁCS K. 20, Keller B. 2. Edző: Baksa Szabolcs

DEBRECEN: TYUS 32/18, Gál 3/3, WADE 10, Kovács Á. 6, OSZTOJICS 16. Csere: FLASÁR B. 9, Hőgye 6/3, Varga F. 7/3. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–4. 9. p.: 16–20. 13. p.: 23–28. 15. p.: 31–31. 18. p.: 33–42. 22. p.: 43–48. 26. p.: 59–53. 28. p.: 59–58. 32.p.: 68–64. 35. p.: 74–73. 39. p.: 88–82. Kipontozódott: Hajdu (36. p.), Gál (40. p.), Tyus (40. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Baksa Szabolcs: – Ez sem volt egy igazán magas színvonalú mérkőzés, de hazai pályán vitt minket a szívünk. Voltak nagyon jó egyéni teljesítmények, elsősorban támadó oldalon, de a harmadik negyedben a védekezésünk is rendben volt. Még egy mérkőzés van hátra, meglátjuk, milyen kerettel tudunk kiállni, hiszen Csendes Péter és Joshua Patton is összeszedett egy sérülést. Kihasználjuk az utolsó napokat az idényben, és megpróbálunk egy minél jobb meccsel búcsúzni. A közönségnek köszönjük az egész éves biztatást. Még egy meccs van hátra, azt még hozzuk!

Pethő Ákos: – Nagyon buták voltunk védekezésben. Úgy gondolom, támadásban összességében megfelelően teljesítettünk, bár abban is voltak hibák. Védekezésben olyan hibákat csináltunk, amilyeneket egyszerűen nem lehet. Ha az volt a terv, hogy ilyen hülyén játsszunk, és így akarjunk nyerni Sopronban, akkor ez nem sikerült.