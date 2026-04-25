Nemzeti Sportrádió

Simán nyert a PSG, hatpontosra nőtt az előnye a tabella élén

VARGA BALÁZS
2026.04.25. 21:22
null
I Kang In (balra) szerezte a PSG első gólját (Fotó: AFP)
Címkék
Auxerre Ligue 1 Angers Paris Saint-Germain PSG Monaco Toulouse Lyon
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 31. fordulójának szombati mérkőzésein a Lyon 3–2-re nyert otthon, a PSG 3–0-ra győzött idegenben, míg a Monaco 2–2-t játszott Toulouse-ban.

A 19. percben szerzett vezetést a Lyon, Abner Vinícius beadása után Roman Jaremcsuk pöckölte be a labdát a kapuba, majd negyedóra múlva Sinaly Diomandé egyenlített volt csapata ellen, aki egy lecsorgót értékesített. A második félidőben Corentin Tolisso és Roman Jaremcsuk is a jobb alsóba lőtt, így a hajrában Bryan Okoh szép gólja már csak a szépítésre volt elég vendégrészről. Az OL zsinórban harmadszor nyert, az Auxerre sorozatban a negyedik meccsén maradt nyeretlen. 3–2

Magabiztos győzelmet aratott a PSG. A címvédő a 7. percben került előnybe, I Kang In vágott be egy kipattanót, majd a szünet előtt pár perccel nőtt az előny. Lucas Beraldo adott parádés labdát Senny Mayulunak, aki 16 méterről a bal alsóba gurított. A fordulás után eldőlt a három pont sorsra, amikor I Kang In szögletéből Lucas Beraldo fejelt a kapuba. Még a meccs vége előtt negyedórával Goncalo Ramos megkapta a második sárga lapját, ám az eredmény már nem változott, a párizsi csapat előnye hat pontra nőtt a Lensszal szemben. 0–3

Bő 17 perc után két góllal vezetett a Monaco, Jordan Teze fejjel volt eredményes, Lamine Camara pedig 21 méterről tekert a bal felső sarokba. Ennek ellenére nem nyertek a vendégek, előbb Jacen Russell-Rowe használta ki a ziccerét, majd a rendes játék idő utolsó percében Emersonn fejelt közelről a kapuba. A Toulouse zsinórban három bajnoki vereség után szerzett pontot, míg a Monaco immár három meccse nyeretlen. 2–2

FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ 
Lyon–Auxerre 3–2 (Jaremcsuk 19., 71., Tolisso 66., ill. S. Diomandé 35., Okoh 88.)
Angers–Paris SG 0–3 (I Kang In 7., Mayulu 39., Beraldo 52.)
Kiállítva: G. Ramos (74., PSG)
Toulouse–Monaco 2–2 (Russell–Rowe 61., Emersonn 90., ill. Teze 6., L. Camara 18.)
Vasárnap játsszák
15.00: Lorient–Strasbourg
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Olympique Marseille–Nice
Pénteken játszották
Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paris SG

30

22

3

5

68–25

+43 

69 

  2. Lens

30

20

3

7

60–32

+28 

63 

  3. Lyon

31

17

6

8

47–32

+15 

57 

  4. Lille

30

16

6

8

49–34

+15 

54 

  5. Rennes

30

15

8

7

52–41

+11 

53 

  6. Marseille

30

16

4

10

55–39

+16 

52 

  7. Monaco

31

15

6

10

54–47

+7 

51 

  8. Strasbourg

29

12

7

10

46–37

+9 

43 

  9. Lorient

30

10

11

9

40–44

–4 

41 

10. Toulouse

31

10

8

13

43–44

–1 

38 

11. Paris FC

30

9

11

10

39–43

–4 

38 

12. Brest

30

10

8

12

41–47

–6 

38 

13. Angers

31

9

7

15

26–43

–17 

34 

14. Le Havre

30

6

12

12

25–38

–13 

30 

15. Nice

30

7

8

15

34–55

–21 

29 

16. Auxerre

31

5

10

16

27–42

–15 

25 

17. Nantes

30

4

8

18

25–49

–24 

20 

18. Metz

30

3

6

21

27–66

–39 

15 

 

Ezek is érdekelhetik