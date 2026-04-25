Simán nyert a PSG, hatpontosra nőtt az előnye a tabella élén
A 19. percben szerzett vezetést a Lyon, Abner Vinícius beadása után Roman Jaremcsuk pöckölte be a labdát a kapuba, majd negyedóra múlva Sinaly Diomandé egyenlített volt csapata ellen, aki egy lecsorgót értékesített. A második félidőben Corentin Tolisso és Roman Jaremcsuk is a jobb alsóba lőtt, így a hajrában Bryan Okoh szép gólja már csak a szépítésre volt elég vendégrészről. Az OL zsinórban harmadszor nyert, az Auxerre sorozatban a negyedik meccsén maradt nyeretlen. 3–2
Magabiztos győzelmet aratott a PSG. A címvédő a 7. percben került előnybe, I Kang In vágott be egy kipattanót, majd a szünet előtt pár perccel nőtt az előny. Lucas Beraldo adott parádés labdát Senny Mayulunak, aki 16 méterről a bal alsóba gurított. A fordulás után eldőlt a három pont sorsra, amikor I Kang In szögletéből Lucas Beraldo fejelt a kapuba. Még a meccs vége előtt negyedórával Goncalo Ramos megkapta a második sárga lapját, ám az eredmény már nem változott, a párizsi csapat előnye hat pontra nőtt a Lensszal szemben. 0–3
Bő 17 perc után két góllal vezetett a Monaco, Jordan Teze fejjel volt eredményes, Lamine Camara pedig 21 méterről tekert a bal felső sarokba. Ennek ellenére nem nyertek a vendégek, előbb Jacen Russell-Rowe használta ki a ziccerét, majd a rendes játék idő utolsó percében Emersonn fejelt közelről a kapuba. A Toulouse zsinórban három bajnoki vereség után szerzett pontot, míg a Monaco immár három meccse nyeretlen. 2–2
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
Lyon–Auxerre 3–2 (Jaremcsuk 19., 71., Tolisso 66., ill. S. Diomandé 35., Okoh 88.)
Angers–Paris SG 0–3 (I Kang In 7., Mayulu 39., Beraldo 52.)
Kiállítva: G. Ramos (74., PSG)
Toulouse–Monaco 2–2 (Russell–Rowe 61., Emersonn 90., ill. Teze 6., L. Camara 18.)
Vasárnap játsszák
15.00: Lorient–Strasbourg
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Olympique Marseille–Nice
Pénteken játszották
Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
30
22
3
5
68–25
+43
69
|2. Lens
30
20
3
7
60–32
+28
63
|3. Lyon
31
17
6
8
47–32
+15
57
|4. Lille
30
16
6
8
49–34
+15
54
|5. Rennes
30
15
8
7
52–41
+11
53
|6. Marseille
30
16
4
10
55–39
+16
52
|7. Monaco
31
15
6
10
54–47
+7
51
|8. Strasbourg
29
12
7
10
46–37
+9
43
|9. Lorient
30
10
11
9
40–44
–4
41
|10. Toulouse
31
10
8
13
43–44
–1
38
|11. Paris FC
30
9
11
10
39–43
–4
38
|12. Brest
30
10
8
12
41–47
–6
38
|13. Angers
31
9
7
15
26–43
–17
34
|14. Le Havre
30
6
12
12
25–38
–13
30
|15. Nice
30
7
8
15
34–55
–21
29
|16. Auxerre
31
5
10
16
27–42
–15
25
|17. Nantes
30
4
8
18
25–49
–24
20
|18. Metz
30
3
6
21
27–66
–39
15