Simán nyert a PSG, hatpontosra nőtt az előnye a tabella élén

A 19. percben szerzett vezetést a Lyon, Abner Vinícius beadása után Roman Jaremcsuk pöckölte be a labdát a kapuba, majd negyedóra múlva Sinaly Diomandé egyenlített volt csapata ellen, aki egy lecsorgót értékesített. A második félidőben Corentin Tolisso és Roman Jaremcsuk is a jobb alsóba lőtt, így a hajrában Bryan Okoh szép gólja már csak a szépítésre volt elég vendégrészről. Az OL zsinórban harmadszor nyert, az Auxerre sorozatban a negyedik meccsén maradt nyeretlen. 3–2

Magabiztos győzelmet aratott a PSG. A címvédő a 7. percben került előnybe, I Kang In vágott be egy kipattanót, majd a szünet előtt pár perccel nőtt az előny. Lucas Beraldo adott parádés labdát Senny Mayulunak, aki 16 méterről a bal alsóba gurított. A fordulás után eldőlt a három pont sorsra, amikor I Kang In szögletéből Lucas Beraldo fejelt a kapuba. Még a meccs vége előtt negyedórával Goncalo Ramos megkapta a második sárga lapját, ám az eredmény már nem változott, a párizsi csapat előnye hat pontra nőtt a Lensszal szemben. 0–3

Bő 17 perc után két góllal vezetett a Monaco, Jordan Teze fejjel volt eredményes, Lamine Camara pedig 21 méterről tekert a bal felső sarokba. Ennek ellenére nem nyertek a vendégek, előbb Jacen Russell-Rowe használta ki a ziccerét, majd a rendes játék idő utolsó percében Emersonn fejelt közelről a kapuba. A Toulouse zsinórban három bajnoki vereség után szerzett pontot, míg a Monaco immár három meccse nyeretlen. 2–2

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

Lyon–Auxerre 3–2 (Jaremcsuk 19., 71., Tolisso 66., ill. S. Diomandé 35., Okoh 88.)

Angers–Paris SG 0–3 (I Kang In 7., Mayulu 39., Beraldo 52.)

Kiállítva: G. Ramos (74., PSG)

Toulouse–Monaco 2–2 (Russell–Rowe 61., Emersonn 90., ill. Teze 6., L. Camara 18.)

Vasárnap játsszák

15.00: Lorient–Strasbourg

17.15: Le Havre–Metz

17.15: Paris FC–Lille

17.15: Rennes–Nantes

20.45: Olympique Marseille–Nice

Pénteken játszották

Brest–Lens 3–3 (Guindo 7., Tousart 24., Dina Ebimbe 42., ill. Thauvin 60., Sima 64., Saint-Maximin 90+4.)