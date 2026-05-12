Gyász: 29 évesen elhunyt a Memphis Grizzlies játékosa, Brandon Clarke

Clarke halálának okát egyelőre nem közölték.

A hírről beszámoló USA TODAY cikke megjegyzi, hogy a haláleset hat héttel azután történt, hogy Arkansasban letartóztatták szabálytalan előzés, kábítószer birtoklása, kábítószerrel való kereskedés, menekülés, a sebességhatár átlépése miatt.

Clarke-ot a 21-dikként draftolta az Oklahoma City Thunder 2019-ben, de utána a Memphishez került. Remek teljesítményt nyújtott az első évében, 12.1 pontot átlagolt 5.9 lepattanóval meccsenként. 2022-ben szerződést hosszabbított a Memphisszel, ami négy évre szólt 50 millió dollárért. A mostani volt a hetedik idénye a Grizzliesszel.