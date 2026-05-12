Bejutott a BL máltai négyes döntőjébe a Ferencváros

A Hannovernek voltak kiemelkedő sikerei a BL-ben, az első csoportkörben oda-vissza legyőzte a spanyol Sabadellt, otthon meglepte a Marseille-t, három hete a második csoportkörben a horvát Mladost ellen is otthon tartotta a három pontot – ezúttal a kevésbé veszélyes arcát mutatta. Lugosi Csongor két kapufás góllal nyitotta meg a sort, majd Sztilianosz Argiropulosz és Nagy Ákos lövése is csak úgy sistergett, Lugosi még az első negyedben meglőtte második gólját – mindemellett „csendesen csordogált” a mérkőzés. A vendégek tízpercnyi játék után szerezték meg az első góljukat, remek centerpassz után Marko Macan volt eredményes, majd jött Lazar Vukicsevics büntetője és Kacper Langiewicz gólja emberelőnyben – de hiába jött fel egy gólra a német együttes, nem érződött, hogy veszélyt jelenthetne vendéglátójára. Onnantól még kevésbé, amint az FTC egymás után hétszer talált be a harmadik negyed közepéig bezárólag. A hazaiak hetedik góljánál Nagy Ádám bekkből remekül emelte centerbe a félig üresen lévő Vigvári Vendelnek, aki fordult, és bombázott is – Argiropulosz góljával 8–3 volt a félidőben.

A fordulás után tehát nem változott a játék képe, időnként talált egy-egy gólt a Hannover, de ez csak az átmeneti közeledésre volt elég. A harmadik negyedben az addig is magabiztosan védő Vogel Soma hárította Lazar Vukicsevics ötméteresét, Nagy Ákos eljutott a harmadik góljáig, a záró szakaszban Vigvári Vendel pedig a negyedikig. Másfél perccel a vége előtt a kapás oldalról Manhercz Krisztián labdáját zsinóron húzták a középen érkező Jansik Szilárd kezére, Felix Benkének esélye nem volt a védésre. Végül a tízgólos siker nem jött össze, Luka Lozina hat az öt ellen volt eredményes, de ennek nem volt jelentősége.

A háromszoros BL-győztes FTC fél gőzzel is elérte célját – az elmúlt hét kiírásban (amióta 2019-ben első trófeáját megszerezte; a 2019–2020-asat a koronavírus-járvány miatt törölték) hatodszor van ott az első számú nemzetközi kupasorozat legjobb négy csapata között.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 5. FORDULÓ

FTC-Telekom Waterpolo–Waspo Hannover (német) 17–8 (4–0, 4–3, 4–2, 5–3)