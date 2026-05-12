Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: győztek a britek a varesei felkészülési mérkőzésen

2026.05.12. 23:23
null
Fotó: Facebook/Great Britain Ice Hockey/Matteo Canevari: PhotoSportandMore﻿
Címkék
jégkorong Nagy-Britannia jégkorong-vb
A magyarokkal azonos világbajnoki csoportban szereplő brit jégkorong-válogatott 4–0-s záró harmadot produkálva 5–3-ra győzött kedden az olaszok vendégeként felkészülési mérkőzésen.

 

A britek vasárnap Milánóban 2–0-ra kikaptak, ezúttal a házigazda a 34. percben már ugyanilyen arányban vezetett, majd két játékrészt követően 3–1 volt az olaszoknak. Csakhogy a záró felvonás utolsó 6:05 percében beindult a brit henger, így a vendégek négyszer is betaláltak. Joshua Waller mesterhármasig jutott és volt egy gólpassza is.

A svájci vb pénteken rajtol, a magyarok Zürichben szerepelnek. A küldöttség hétfőn utazott el, szerdán Kanada ellen lesz a főpróba Neuchatelben. Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata eddig kilenc felkészülési meccset vívott, nyolcszor kikapott, egyszer pedig hosszabbítás után nyert.

Az előzetes erőviszonyok alapján a magyar és a brit gárda csatázik majd a bennmaradásért.

Szombaton a finnek ellen kezdődik a vb, másnap az osztrák, május 19-én a brit, 22-én a német, 23-án a házigazda svájci, 25-én az amerikai, 26-án pedig a lett válogatott vár a magyarokra.

A nyolcas utolsó helyezettje kiesik és jövőre a divízió I/A-ban szerepel. A német válogatott nem búcsúzhat, mert a következő évben vb-rendező lesz. A legjobb négy a negyeddöntőben folytatja majd a szereplését.

 

jégkorong Nagy-Britannia jégkorong-vb
Legfrissebb hírek

Szélig Viktor: Az egész tízéves periódusra büszke vagyok

Jégkorong
16 órája

Jégkorong: Galanisz Nikandrosz 11 idény után távozik a DVTK-től – hivatalos

Jégkorong
2026.05.11. 16:37

Hoki: Karsai Ferenc kimaxolta a szezont klubjában és a válogatottban

Utánpótlássport
2026.05.09. 17:33

Tovább szűkült a vb-re készülő magyar hokiválogatott kerete, hárman kerültek ki

Jégkorong
2026.05.08. 14:43

NHL: Philadelphiában folytatta a menetelést a Hurricanes, egy meccsre a továbbjutástól

Amerikai sportok
2026.05.08. 08:09

Szlovénia ellen is folytatódott a vb-re készülő hokiválogatottunk vereségsorozata

Jégkorong
2026.05.07. 21:10

A hónap utánpótlásedzője: április jelöltjei

Utánpótlássport
2026.05.06. 09:00

Válogatott támadóval erősített a fehérvári hokicsapat

Jégkorong
2026.05.05. 15:26
Ezek is érdekelhetik