Jégkorong-vb: győztek a britek a varesei felkészülési mérkőzésen

A britek vasárnap Milánóban 2–0-ra kikaptak, ezúttal a házigazda a 34. percben már ugyanilyen arányban vezetett, majd két játékrészt követően 3–1 volt az olaszoknak. Csakhogy a záró felvonás utolsó 6:05 percében beindult a brit henger, így a vendégek négyszer is betaláltak. Joshua Waller mesterhármasig jutott és volt egy gólpassza is.

A svájci vb pénteken rajtol, a magyarok Zürichben szerepelnek. A küldöttség hétfőn utazott el, szerdán Kanada ellen lesz a főpróba Neuchatelben. Majoross Gergely szövetségi kapitány alakulata eddig kilenc felkészülési meccset vívott, nyolcszor kikapott, egyszer pedig hosszabbítás után nyert.

Az előzetes erőviszonyok alapján a magyar és a brit gárda csatázik majd a bennmaradásért.

Szombaton a finnek ellen kezdődik a vb, másnap az osztrák, május 19-én a brit, 22-én a német, 23-án a házigazda svájci, 25-én az amerikai, 26-án pedig a lett válogatott vár a magyarokra.

A nyolcas utolsó helyezettje kiesik és jövőre a divízió I/A-ban szerepel. A német válogatott nem búcsúzhat, mert a következő évben vb-rendező lesz. A legjobb négy a negyeddöntőben folytatja majd a szereplését.