Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője

Az alapszakaszból még egy forduló hátravan, de matematikailag már eldőlt, hogy más csapat nem végezhet a legjobb kettőben.

A finálé az egyik együttes második győzelméig tart, és az esetleges harmadik mérkőzésnek a címvédő és százszázalékos teljesítménnyel alapszakaszgyőztes Veszprém lesz a házigazdája.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

A bajnoki döntő programja

Május 29., péntek

19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged

Június 2., kedd

19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC

Június 5., péntek (ha szükséges)

17.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged