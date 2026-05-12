Május 29-én kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője

2026.05.12. 21:49
Fotó: Árvai Károly
Május 29-én Veszprémben kezdődik a férfi kézilabda NB I döntője, amelyben a másik csapat idén is a Szeged lesz.

 

Az alapszakaszból még egy forduló hátravan, de matematikailag már eldőlt, hogy más csapat nem végezhet a legjobb kettőben.

A finálé az egyik együttes második győzelméig tart, és az esetleges harmadik mérkőzésnek a címvédő és százszázalékos teljesítménnyel alapszakaszgyőztes Veszprém lesz a házigazdája.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
A bajnoki döntő programja
Május 29., péntek
19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged
Június 2., kedd
19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC
Június 5., péntek (ha szükséges)
17.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged

 

