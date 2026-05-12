Győzelmével Bajnokok Ligája-résztvevő lett a Betis

2026.05.12. 22:31
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 36. fordulójában a Betis 2–1-re legyőzte az Elchlét, ezzel biztosította helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában.

 

A Betis 2–1-es győzelme azt jelenti, hogy minden hátralévő meccstől függetlenül az 5. helyen végez, tehát indulhat a Bajnokok Ligájában. Legutóbb erre a 2005–2006-os idényben volt példa.

A Levante rendkívül értékes győzelmet aratott a Celta Vigo ellen. A valenciai csapat a kiesés ellen küzd, és ez a három ponttal elkerültek a kiesőzónából. Legalábbis ezen játéknapon, a közvetlen riválisok szerdán és csütörtökön lépnek pályára. Az Opta statisztikái szerint a Celta a legutóbbi nyolc hazai bajnoki meccse mindegyikén szerzett legalább egy gólt Claudio Giráldez irányítása alatt. Ez a sorozat tehát nem szakadt meg, de ez aligha érdekli a Celtát.

SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)
Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)
Kiállítva: Leo Petrot (Elche, 49.)
21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szerda
19.00: Espanyol–Athletic Bilbao
19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Getafe–Mallorca
Csütörtök
19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
20.00: Girona–Real Sociedad
21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona35301490–29+61 91 
2. Real Madrid35245670–33+37 77 
3. Villarreal35216865–40+25 69 
4. Atlético Madrid351961058–37+21 63 
5. Betis361415756–44+12 57 
6. Celta Vigo3613111251–47+4 50 
7. Getafe351361628–36–8 45 
8. Real Sociedad3511111354–55–1 44 
9. Athletic Bilbao351351739–51–12 44 
10. Rayo Vallecano3510131236–42–6 43 
11. Osasuna351191542–45–3 42 
12. Valencia351191538–50–12 42 
13. Sevilla351171743–56–13 40 
14. Elche369121547–56–9 39 
15. Mallorca351091643–52–9 39 
16. Espanyol351091638–53–15 39 
17. Girona359121437–52–15 39 
18. Levante361091742–58–16 39 
19. Alaves359101641–54–13 37 
20. Oviedo356111826–54–28 29 

 

 

