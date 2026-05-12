Győzelmével Bajnokok Ligája-résztvevő lett a Betis
A Betis 2–1-es győzelme azt jelenti, hogy minden hátralévő meccstől függetlenül az 5. helyen végez, tehát indulhat a Bajnokok Ligájában. Legutóbb erre a 2005–2006-os idényben volt példa.
A Levante rendkívül értékes győzelmet aratott a Celta Vigo ellen. A valenciai csapat a kiesés ellen küzd, és ez a három ponttal elkerültek a kiesőzónából. Legalábbis ezen játéknapon, a közvetlen riválisok szerdán és csütörtökön lépnek pályára. Az Opta statisztikái szerint a Celta a legutóbbi nyolc hazai bajnoki meccse mindegyikén szerzett legalább egy gólt Claudio Giráldez irányítása alatt. Ez a sorozat tehát nem szakadt meg, de ez aligha érdekli a Celtát.
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)
Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)
Kiállítva: Leo Petrot (Elche, 49.)
21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szerda
19.00: Espanyol–Athletic Bilbao
19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Getafe–Mallorca
Csütörtök
19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
20.00: Girona–Real Sociedad
21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|35
|30
|1
|4
|90–29
|+61
|91
|2. Real Madrid
|35
|24
|5
|6
|70–33
|+37
|77
|3. Villarreal
|35
|21
|6
|8
|65–40
|+25
|69
|4. Atlético Madrid
|35
|19
|6
|10
|58–37
|+21
|63
|5. Betis
|36
|14
|15
|7
|56–44
|+12
|57
|6. Celta Vigo
|36
|13
|11
|12
|51–47
|+4
|50
|7. Getafe
|35
|13
|6
|16
|28–36
|–8
|45
|8. Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54–55
|–1
|44
|9. Athletic Bilbao
|35
|13
|5
|17
|39–51
|–12
|44
|10. Rayo Vallecano
|35
|10
|13
|12
|36–42
|–6
|43
|11. Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42–45
|–3
|42
|12. Valencia
|35
|11
|9
|15
|38–50
|–12
|42
|13. Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43–56
|–13
|40
|14. Elche
|36
|9
|12
|15
|47–56
|–9
|39
|15. Mallorca
|35
|10
|9
|16
|43–52
|–9
|39
|16. Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38–53
|–15
|39
|17. Girona
|35
|9
|12
|14
|37–52
|–15
|39
|18. Levante
|36
|10
|9
|17
|42–58
|–16
|39
|19. Alaves
|35
|9
|10
|16
|41–54
|–13
|37
|20. Oviedo
|35
|6
|11
|18
|26–54
|–28
|29