Győzelmével Bajnokok Ligája-résztvevő lett a Betis

A Betis 2–1-es győzelme azt jelenti, hogy minden hátralévő meccstől függetlenül az 5. helyen végez, tehát indulhat a Bajnokok Ligájában. Legutóbb erre a 2005–2006-os idényben volt példa.

A Levante rendkívül értékes győzelmet aratott a Celta Vigo ellen. A valenciai csapat a kiesés ellen küzd, és ez a három ponttal elkerültek a kiesőzónából. Legalábbis ezen játéknapon, a közvetlen riválisok szerdán és csütörtökön lépnek pályára. Az Opta statisztikái szerint a Celta a legutóbbi nyolc hazai bajnoki meccse mindegyikén szerzett legalább egy gólt Claudio Giráldez irányítása alatt. Ez a sorozat tehát nem szakadt meg, de ez aligha érdekli a Celtát.

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Celta Vigo–Levante 2–3 (Jutgla 4., 48., ill. Arriaga 43., Dela 57., Brugue 63.)

Betis–Elche 2–1 (C. Hernández 9., Fornals 68., ill. Fort 41.)

Kiállítva: Leo Petrot (Elche, 49.)

21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerda

19.00: Espanyol–Athletic Bilbao

19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Getafe–Mallorca

Csütörtök

19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

20.00: Girona–Real Sociedad

21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)