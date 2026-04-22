Wahi duplájával döntős a Nice a Francia Kupában

2026.04.22. 23:17
Francia Kupa Nice Strasbourg
A Francia Kupa második elődöntőjében a Nice 2–0-ra legyőzte a Strasbourg-t, így bejutott a Lens elleni fináléba.

 

Kedden a Lens 4–1-re nyert a Toulouse ellen az első elődöntőben, és bejutott a döntőben. Ellenfelét szerdán, a Strasbourg–Nice párharcból kapta meg.

Az első félidőben egyértelműen a Strasbourg irányított, amely 66 százalékos labdabirtoklás mellett öt lövéssel próbálkozott, miközben az ellenfelének csak egyet engedett. A folytatásban már a Nice-nek is voltak helyzetei, főképp átmenetekből, de már az 51. percben megszerezte a vezetést Elye Wahi révén. Az elefántcsontparti támadó aztán végképp hős lett, a 82. percben egy tizenegyest is értékesített. A Nice 2–0-ra nyert, és ő is ott van a fináléban.

FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
Strasbourg–Nice 0–2 (Wahi 51., 82. – a másodikat 11-esből)
A DÖNTŐBEN
Nice–Lens

 

