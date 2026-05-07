Rayo–Palace döntőt rendeznek a Konferencialigában; történelmi siker kapujában a madridi kiscsapat

STRASBOURG–RAYO VALLECANO

Spanyol ziccerrel indult az elzászi meccs, a nyolcadik percben Alemao közeli fejesét óriási bravúrral védte Penders. Két perccel később De Frutos szerezhette volna meg a vezetést, de jó helyről a kapu fölé lőtt. A hazai ultrák a meccs első 15 percében csendben maradtak (így tiltakoztak a klubot, valamint az angol Chelsea-t birtokló BlueCo. ténykedése ellen), majd egy látványos élőképpel rukkoltak elő.

Après les 15 minutes de grève, le kop strasbourgeois déploie son tifo et s'enflamme 🔥 #rcsa pic.twitter.com/zljNXxUpYb — JS Grond-Tran (@JS_Grond) May 7, 2026

A játékot a folytatásban is a rendkívül agresszív, energikus játékkal operáló Rayo irányította, s a 25. percben Isi Palazón távoli bombája zúgott el a jobb alsó mellett. A korábbi meccsekhez képest nagyon visszafogottan játszó Strasbourg védelme a 42. percben adta meg magát, amikor egy jobb oldalról érkező beadás után Lejeune lövését még védte Penders, de a kipattanót Alemao már a hálóba küldte. A gól után szinte azonnal egalizálhattak volna a franciák, Guéla Doué ziccerét azonban Batalla kivédte.

A játék képe a fordulás után sem változott, s csak Pendersen múlt, hogy Isi Palazón nem duplázta meg a Rayo előnyét az 51. percben. A játékrész derekán ismét a belga kapus mentette meg az elzásziakat, ezúttal De Frutos ziccerénél védett hatalmasat. A Strasbourg a ráadásban az Óscar Valentín kezezése nyomán tizenegyessel jöhetett, de Enciso büntetőjét, majd Doukouré ismétlését is kivédte Augusto Batalla – a madridi kiscsapat bejutott a lipcsei döntőbe, s 101 éves története első nagy trófeájáért (nem számítva a regionális és városi kupákat – a szerk.) szállhat harcba. 0–1

Érdekesség, hogy a Rayo győzelmével az is eldőlt, hogy a La Liga ötödik helyezettje (ez jelenleg a Real Betis) elindulhat a Bajnokok Ligája következő évadában.

CRYSTAL PALACE–SAHTAR DONECK

A 3–1-re megnyert odavágó után nem táplált vérmes továbbjutási reményeket a Sahtar, s a lényegi kérdések már a 25. percben eldőltek, amikor a Palace egy öngóllal megszerezte a vezetést. Az ukránok ezzel együtt nem engedték el a meccset, Eguinaldo bődületes góljával egalizáltak. Oliver Glasner együttese a szünet után ismét magához ragadta a vezetést, ezúttal Ismaila Sarr talált be, aki a kilencedik gólját jegyezte a sorozatban. A folytatásban az eredmény nem változott, így a londoniak kettős győzelemmel jutottak be a döntőbe. 2–1

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–1 (P. Henrique 25. – öngól, I. Sarr 52., ill. Eguinaldo 34.)

Továbbjutott: a Palace, 5–2-es összesítéssel

Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol) 0–1 (Alemao 42.)

Továbbjutott: a Rayo, 2–0-s összesítéssel