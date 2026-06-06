Ötödikre már sikerült a Metznek a BL-döntőbe jutás

Tíz évvel az első, és máig egyetlen Bajnokok Ligája-sikere után a CSM Bucuresti arra készült, hogy ismét győzelmekkel kápráztassa el a nem kevés, Budapestre érkezett szurkolóját. A román együttes 2018 után szerepelt ismét Európa négy legjobb csapata között. Hogy ez valójában mennyire volt régen, jól megmutatja, hogy akkor a BL-végjátéknak még a Papp László Sportaréna adott otthont.

Ez a szombat délután az MVM Dome-ban a francia Metz Handballnak sem volt kevésbé jó alkalom arra, hogy megtörje az elődöntős átkát. Emmanuel Mayonnade együttese korábban mind a négy elődöntőjét elveszítette. Veszélyes ellenfélnek tűnt a CSM, amely a télen a kispadra megérkező Bojana Popovics vezetésével szárnyra kapott.

A két csapat rajongói mellett a Metz két magyarja, Albek Anna és Vámos Petra miatt a győriek is bejöttek a klimatizált arénába már az első meccsre. Kettejük közül a jobbátlövő Albek a kezdőcsapatban is ott volt, az első góljára 12 percet kellett várni, a felső lécet is használva kegyetlenül belőtte a labdát Evelina Eriksson kapujába.

A kezdeti döntetlen körüli állásról a francia együttes tudott ellépni, Tyra Axnér és Sarah Bouktit mellett a szélsők, Chloé Valentini és Lucie Granier volt igazán elemében. Popovicsnak 9–6-os bukaresti hátrányban időt is kellett kérnie. Két rutinos embere, Anne Mette Hansen és Crina Pintea pároskapcsolata versenyben tartotta a CSM-t, amely az első félidő hajrájában csak kapaszkodni tudott.

Az első harminc perc legszebb pillanataként Johanna Bundsen két kézzel „leszedte” Valeria Maszlova átlövését, majd egyből indította Valentinit. A rutinos balszélső egy kézzel könnyedén szelídítette meg a labdát, és szerzett gólt. A szünet előtt négy perccel Vámos is a pályára került, emberelőnyben kapott feladatokat Mayonnade-tól.

A 17–13-ról induló második játékrész első perceiben Vámos a pályán volt, ekkor még reménykedtünk benne, hogy több szerepet kap, mint az elsőben. Sajnos Mayonnade máshogyan gondolta, amikor eldőlt a meccs, nem volt a pályán – igaz, természetesen ez is a francia szakember tudását és elképzeléseit igazolta!

Sarah Bouktit lett a főszereplője a döntő szakasznak, a következő évadot már a Győr mezében megkezdő beálló bizonyította sokoldalúságát. Védekezésben fáradhatatlanul robotolt, majd támadásban jól zárt, és a kapott labdákat vagy ő maga fejezte be, vagy amikor hárman lógtak a nyakán, kiosztotta a szélsőjének. Ha ez nem lenne elég, a hétmétereseit is belőtte, ami a beállótól egyáltalán nem magától értetődő (21–17).

A bukarestiek játékából a tűz továbbra sem hiányzott, egyszerűen az ellenfél sokkal jobb és felkészültebb csapat benyomását keltette. A 45. percben a franciák előnye25–17-re nőtt, a CSM-drukkerek még mindig reménykedtek, de nem volt benne a levegőben a fordítás. Már csak azért sem, mert a 17-szer védő, 40 százalékos Bundsen nagy napot fogott ki, két üres kapus gólt is szerzett.

A Metz 32–27-re nyert, története során először ünnepelhetett fináléba jutást.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román) 32–27

Jegyzőkönyv később.

Később:

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

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