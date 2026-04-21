A Lens a Toulouse-on átgázolva jutott be a Francia Kupa döntőjébe

A Toulouse a bajnokságban oda-vissza kikapott a Lens ellen, ráadásul a bajnokságban második együttes mindkétszer három gólig jutott. A kupa elődöntőjében már a zelső félidőben három gólig jutott a Lens, előbb Florian Thauvin értékesített egy tizenegyest, majd Allan Saint-Maximin talált be, végül Saud Abdulhamid keresztlabdáját Matthie Udol váltotta gólra. Az első játékrészben a Toulouse is betalált, de Santiago Hidalgo gólja csak a szépítésre volt elég, de kevés ideig tartott a remény.

A második félidőben is folytatódott ugyanis a hazaiak rohama, a hatékonysággal azonban már gondok voltak, Abdulhamid passzát követően azért Adrien Thomasson egyszer beköszönt a vendégek kapujába. A Lens magabiztos, 4–1-es sikerrel tehát bejutott a döntőbe, amelyben a szerdai Strasbourg–Nice mérkőzés győztesével játszik majd.

FRANCIA KUPA

ELŐDÖNTŐ

Kedd

Lens–Toulouse 4–1 (Thauvin 9. – 11-esből, Saint-Maximin 18., Udol 35., Thomasson 74., ill. Hidalgo 21.)

Szerda

21.00: Strasbourg–Nice