Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányból felállva, a 94. percben mentett pontot a Paris FC a Marseille ellen

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 19:01
null
Mason Greenwood remeklése is kevés volt a Marseille győzelméhez (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 francia labdarúgás Paris FC francia bajnokság Marseille
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 20. fordulójában a Marseille 2–2-es döntetlent játszott a Paris FC vendégeként.

Augusztusban hétgólos meccsen nyert hazai pályán a Marseille, amely 18 perc után Párizsban is előnybe került: Mamadou Mbow kezezését követően Mason Greenwood értékesítette a büntetőt. A fordulás után ismét Greenwood volt a főszereplő, az angol hozta hatalmas ziccerbe Pierre-Emerick Aubameyangot, aki az üres kapuba passzolta a labdát. A 74. percben eldönthették volna a mérkőzést a vendégek, Leonardo Balerdi fejese azonban a kapufáról kipattant. A Paris-nak addig is voltak helyzetei, és a hajrában előbb Jonathan Ikoné fejesével szépített, a 94. percben pedig Ilan Kebbal büntetőjével egyenlített, így otthon tartott egy pontot.

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Paris FC–Olympique Marseille 2–2 (Ikoné 82., Kebbal 90+4. – 11-esből, ill. Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 54.)
19.00: Lorient–Nantes
21.05: Monaco–Rennes

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Lyon–Lille
17.15: Angers–Metz
17.15: Nice–Brest
17.15: Toulouse–Auxerre
20.45: Strasbourg–Paris SG
Pénteki mérkőzés
Lens–Le Havre 1–0 (R. Aguilar 45+1.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Paris SG

19

14

3

2

41–15

+26 

45 

2. Lens

19

14

1

4

33–16

+17 

43 

3. Marseille

20

12

3

5

43–21

+22 

39 

4. Lyon

19

11

3

5

31–20

+11 

36 

5. Lille

19

10

2

7

34–29

+5 

32 

6. Rennes

19

8

7

4

30–27

+3 

31 

7. Strasbourg

19

9

3

7

32–23

+9 

30 

8. Toulouse

19

8

5

6

31–23

+8 

29 

9. Lorient

19

6

7

6

25–30

–5 

25 

10. Monaco

19

7

3

9

28–33

–5 

24 

11. Angers

19

6

5

8

20–25

–5 

23 

12. Brest

19

6

4

9

24–31

–7 

22 

13. Paris FC

20

5

6

9

25–31

–6 

21 

14. Nice

19

6

3

10

25–35

–10 

21 

15. Le Havre

19

4

8

7

16–24

–8 

20 

16. Nantes

19

3

5

11

18–34

–16 

14 

17. Auxerre

19

3

3

13

14–29

–15 

12 

18. Metz

19

3

3

13

21–45

–24 

12 

 

 

Ligue 1 francia labdarúgás Paris FC francia bajnokság Marseille
Legfrissebb hírek

Ciro Immobile a francia bajnokságba tart

Francia labdarúgás
8 órája

A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

Francia labdarúgás
20 órája

Endrick triplázott, a Lyon öt gólt hintett a Metznek a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2026.01.25. 22:45

Loic Negóék egy pontot otthon tartottak a Monaco ellen; a Marseille elleni vereségével maradt második a Lens

Francia labdarúgás
2026.01.24. 21:01

Szerencsés góllal nyert a PSG az Auxerre vendégeként

Francia labdarúgás
2026.01.23. 21:57

„Megcsináltam a házi feladatot” – a meccs emberének megválasztott Szoboszlai Dominik a Marseille elleni szabadrúgásgóljáról

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 23:51

Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 23:00

Ligue 1: a kelet-franciaországi presztízsmeccsen lezárta rossz szériáját a Strasbourg

Francia labdarúgás
2026.01.18. 19:10
Ezek is érdekelhetik