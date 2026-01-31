Kétgólos hátrányból felállva, a 94. percben mentett pontot a Paris FC a Marseille ellen
Augusztusban hétgólos meccsen nyert hazai pályán a Marseille, amely 18 perc után Párizsban is előnybe került: Mamadou Mbow kezezését követően Mason Greenwood értékesítette a büntetőt. A fordulás után ismét Greenwood volt a főszereplő, az angol hozta hatalmas ziccerbe Pierre-Emerick Aubameyangot, aki az üres kapuba passzolta a labdát. A 74. percben eldönthették volna a mérkőzést a vendégek, Leonardo Balerdi fejese azonban a kapufáról kipattant. A Paris-nak addig is voltak helyzetei, és a hajrában előbb Jonathan Ikoné fejesével szépített, a 94. percben pedig Ilan Kebbal büntetőjével egyenlített, így otthon tartott egy pontot.
FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Paris FC–Olympique Marseille 2–2 (Ikoné 82., Kebbal 90+4. – 11-esből, ill. Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 54.)
19.00: Lorient–Nantes
21.05: Monaco–Rennes
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Lyon–Lille
17.15: Angers–Metz
17.15: Nice–Brest
17.15: Toulouse–Auxerre
20.45: Strasbourg–Paris SG
Pénteki mérkőzés
Lens–Le Havre 1–0 (R. Aguilar 45+1.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
19
14
3
2
41–15
+26
45
|2. Lens
19
14
1
4
33–16
+17
43
|3. Marseille
20
12
3
5
43–21
+22
39
|4. Lyon
19
11
3
5
31–20
+11
36
|5. Lille
19
10
2
7
34–29
+5
32
|6. Rennes
19
8
7
4
30–27
+3
31
|7. Strasbourg
19
9
3
7
32–23
+9
30
|8. Toulouse
19
8
5
6
31–23
+8
29
|9. Lorient
19
6
7
6
25–30
–5
25
|10. Monaco
19
7
3
9
28–33
–5
24
|11. Angers
19
6
5
8
20–25
–5
23
|12. Brest
19
6
4
9
24–31
–7
22
|13. Paris FC
20
5
6
9
25–31
–6
21
|14. Nice
19
6
3
10
25–35
–10
21
|15. Le Havre
19
4
8
7
16–24
–8
20
|16. Nantes
19
3
5
11
18–34
–16
14
|17. Auxerre
19
3
3
13
14–29
–15
12
|18. Metz
19
3
3
13
21–45
–24
12