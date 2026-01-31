Kétgólos hátrányból felállva, a 94. percben mentett pontot a Paris FC a Marseille ellen

Augusztusban hétgólos meccsen nyert hazai pályán a Marseille, amely 18 perc után Párizsban is előnybe került: Mamadou Mbow kezezését követően Mason Greenwood értékesítette a büntetőt. A fordulás után ismét Greenwood volt a főszereplő, az angol hozta hatalmas ziccerbe Pierre-Emerick Aubameyangot, aki az üres kapuba passzolta a labdát. A 74. percben eldönthették volna a mérkőzést a vendégek, Leonardo Balerdi fejese azonban a kapufáról kipattant. A Paris-nak addig is voltak helyzetei, és a hajrában előbb Jonathan Ikoné fejesével szépített, a 94. percben pedig Ilan Kebbal büntetőjével egyenlített, így otthon tartott egy pontot.

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Paris FC–Olympique Marseille 2–2 (Ikoné 82., Kebbal 90+4. – 11-esből, ill. Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 54.)

19.00: Lorient–Nantes

21.05: Monaco–Rennes

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.00: Lyon–Lille

17.15: Angers–Metz

17.15: Nice–Brest

17.15: Toulouse–Auxerre

20.45: Strasbourg–Paris SG

Pénteki mérkőzés

Lens–Le Havre 1–0 (R. Aguilar 45+1.)