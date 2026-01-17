Nemzeti Sportrádió

Egygólos hazai sikerrel visszaugrott az élre a Lens

B. A. P.B. A. P.
2026.01.17. 19:08
Wesley Said gólja győzelmet ért az Auxerre ellen (Fotó: AFP)
Auxerre Lens Ligue 1 francia bajnokság Nice Marseille Toulouse
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában a Lens 1–0-ra legyőzte az Auxerre-t, ezzel visszaállt a tabella élére.

A sorozatban nyolc tétmérkőzést megnyerő Lens az Auxerre-t fogadta. A forduló előtt éllovas Lens győzelmi kényszerben volt, mivel a PSG a pénteki győzelmével előzött. Az első félidő kiegyenlített játékot és három-három kísérletet hozott, de nagy veszély egyik kapu előtt sem alakult ki. A szünetet követően viszont folyamatosan nyomtak a hazaiak, Pierre Sage csapata 16 lövéséből hat eltalálta a kaput, mindez közel 2.5-es várható gólszámot hozott. A mérkőzés egyetlen gólját Wesley Said szerezte, aki a 65. percben Malang Sarr passzát követően talált a bal alsó sarokba. A Lens tovább javította győzelmi sorozatát, míg az Auxerre maradt a kieső helyen.

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lens–Auxerre 1–0 (Said 65.)

KÉSŐBB
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Olympique Marseille
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest

Pénteki mérkőzések
Paris SG–Lille 3–0 (O. Dembélé 13., 64., Barcola 90+3.)
Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Lens

18

14

1

3

32–13

+19 

43 

  2. Paris SG 

18

13

3

2

40–15

+25 

42 

  3. Marseille

17

10

2

5

36–17

+19 

32 

  4. Lille

18

10

2

6

33–25

+8 

32 

  5. Lyon

17

9

3

5

24–17

+7 

30 

  6. Rennes

17

8

6

3

29–24

+5 

30 

  7. Strasbourg

17

7

3

7

26–21

+5 

24 

  8. Toulouse

17

6

5

6

24–22

+2 

23 

  9. Monaco

18

7

2

9

28–33

–5 

23 

10. Angers

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

11. Brest

17

6

4

7

23–27

–4 

22 

12. Lorient

18

5

7

6

23–30

–7 

22 

13. Le Havre

17

4

6

7

15–23

–8 

18 

14. Nice

17

5

3

9

20–29

–9 

18 

15. Paris FC

17

4

4

9

22–31

–9 

16 

16. Nantes

17

3

5

9

16–28

–12 

14 

17. Auxerre

18

3

3

12

14–28

–14 

12 

18. Metz

17

3

3

11

18–38

–20 

12 

 

 

