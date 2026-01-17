Egygólos hazai sikerrel visszaugrott az élre a Lens
A sorozatban nyolc tétmérkőzést megnyerő Lens az Auxerre-t fogadta. A forduló előtt éllovas Lens győzelmi kényszerben volt, mivel a PSG a pénteki győzelmével előzött. Az első félidő kiegyenlített játékot és három-három kísérletet hozott, de nagy veszély egyik kapu előtt sem alakult ki. A szünetet követően viszont folyamatosan nyomtak a hazaiak, Pierre Sage csapata 16 lövéséből hat eltalálta a kaput, mindez közel 2.5-es várható gólszámot hozott. A mérkőzés egyetlen gólját Wesley Said szerezte, aki a 65. percben Malang Sarr passzát követően talált a bal alsó sarokba. A Lens tovább javította győzelmi sorozatát, míg az Auxerre maradt a kieső helyen.
FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lens–Auxerre 1–0 (Said 65.)
KÉSŐBB
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Olympique Marseille
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest
Pénteki mérkőzések
Paris SG–Lille 3–0 (O. Dembélé 13., 64., Barcola 90+3.)
Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Lens
18
14
1
3
32–13
+19
43
|2. Paris SG
18
13
3
2
40–15
+25
42
|3. Marseille
17
10
2
5
36–17
+19
32
|4. Lille
18
10
2
6
33–25
+8
32
|5. Lyon
17
9
3
5
24–17
+7
30
|6. Rennes
17
8
6
3
29–24
+5
30
|7. Strasbourg
17
7
3
7
26–21
+5
24
|8. Toulouse
17
6
5
6
24–22
+2
23
|9. Monaco
18
7
2
9
28–33
–5
23
|10. Angers
17
6
4
7
18–20
–2
22
|11. Brest
17
6
4
7
23–27
–4
22
|12. Lorient
18
5
7
6
23–30
–7
22
|13. Le Havre
17
4
6
7
15–23
–8
18
|14. Nice
17
5
3
9
20–29
–9
18
|15. Paris FC
17
4
4
9
22–31
–9
16
|16. Nantes
17
3
5
9
16–28
–12
14
|17. Auxerre
18
3
3
12
14–28
–14
12
|18. Metz
17
3
3
11
18–38
–20
12