Egygólos hazai sikerrel visszaugrott az élre a Lens

A sorozatban nyolc tétmérkőzést megnyerő Lens az Auxerre-t fogadta. A forduló előtt éllovas Lens győzelmi kényszerben volt, mivel a PSG a pénteki győzelmével előzött. Az első félidő kiegyenlített játékot és három-három kísérletet hozott, de nagy veszély egyik kapu előtt sem alakult ki. A szünetet követően viszont folyamatosan nyomtak a hazaiak, Pierre Sage csapata 16 lövéséből hat eltalálta a kaput, mindez közel 2.5-es várható gólszámot hozott. A mérkőzés egyetlen gólját Wesley Said szerezte, aki a 65. percben Malang Sarr passzát követően talált a bal alsó sarokba. A Lens tovább javította győzelmi sorozatát, míg az Auxerre maradt a kieső helyen.

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Lens–Auxerre 1–0 (Said 65.)

KÉSŐBB

19.00: Toulouse–Nice

21.05: Angers–Olympique Marseille

Vasárnap

15.00: Strasbourg–Metz

17.15: Nantes–Paris FC

17.15: Rennes–Le Havre

20.45: Lyon–Brest

Pénteki mérkőzések

Paris SG–Lille 3–0 (O. Dembélé 13., 64., Barcola 90+3.)

Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)