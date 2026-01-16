Hiába Ansu Fati visszatérése és gólja, a Monaco megint kikapott a francia bajnokságban
Három vereséges vesszőfutás jutott a Monaco osztályrészéül az előző fordulókban, ezt szándékoztak megszakítani a hercegségbeliek péntek este, de az újonc Lorient másként gondolta – a bretonok a hetek óta őrzött bajnoki veretlenségüket akarták tovább nyújtani.
Ők jártak sikerrel: Bamba Dieng első gólját még lesállás miatt érvénytelenítette a VAR az első félidő hajrájában, de a 68. percben a szenegáli csatár lapos lövéssel már tényleg megszerezte a vezetést. És bár a Monaco a hajrá kezdetén Ansu Fati góljával egyenlített, a végjátékban gyors egymásutánban Jean-Victor Makengo, majd a csereként beálló Dermane Karim is a hazai kapuba lőtt.
A monacóiak tehát sorozatban negyedszer is vesztettek a bajnokságban, így annak sem tudtak szívből örülni, hogy a november vége óta izomsérülés miatt harcképtelen Fatinak a becserélése után csupán hat perc kellett ahhoz, hogy gólt szerezzen.
FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)
Később
21.00: Paris SG–Lille
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: Lens–Auxerre
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Olympique Marseille
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest
|1. Lens
17
13
1
3
31–13
+18
40
|2. Paris SG
17
12
3
2
37–15
+22
39
|3. Marseille
17
10
2
5
36–17
+19
32
|4. Lille
17
10
2
5
33–22
+11
32
|5. Lyon
17
9
3
5
24–17
+7
30
|6. Rennes
17
8
6
3
29–24
+5
30
|7. Strasbourg
17
7
3
7
26–21
+5
24
|8. Toulouse
17
6
5
6
24–22
+2
23
|9. Monaco
18
7
2
9
28–33
–5
23
|10. Angers
17
6
4
7
18–20
–2
22
|11. Brest
17
6
4
7
23–27
–4
22
|12. Lorient
18
5
7
6
23–30
–7
22
|13. Le Havre
17
4
6
7
15–23
–8
18
|14. Nice
17
5
3
9
20–29
–9
18
|15. Paris FC
17
4
4
9
22–31
–9
16
|16. Nantes
17
3
5
9
16–28
–12
14
|17. Auxerre
17
3
3
11
14–27
–13
12
|18. Metz
17
3
3
11
18–38
–20
12