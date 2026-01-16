Hiába Ansu Fati visszatérése és gólja, a Monaco megint kikapott a francia bajnokságban

Három vereséges vesszőfutás jutott a Monaco osztályrészéül az előző fordulókban, ezt szándékoztak megszakítani a hercegségbeliek péntek este, de az újonc Lorient másként gondolta – a bretonok a hetek óta őrzött bajnoki veretlenségüket akarták tovább nyújtani.

Ők jártak sikerrel: Bamba Dieng első gólját még lesállás miatt érvénytelenítette a VAR az első félidő hajrájában, de a 68. percben a szenegáli csatár lapos lövéssel már tényleg megszerezte a vezetést. És bár a Monaco a hajrá kezdetén Ansu Fati góljával egyenlített, a végjátékban gyors egymásutánban Jean-Victor Makengo, majd a csereként beálló Dermane Karim is a hazai kapuba lőtt.

A monacóiak tehát sorozatban negyedszer is vesztettek a bajnokságban, így annak sem tudtak szívből örülni, hogy a november vége óta izomsérülés miatt harcképtelen Fatinak a becserélése után csupán hat perc kellett ahhoz, hogy gólt szerezzen.

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)

Később

21.00: Paris SG–Lille

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

17.00: Lens–Auxerre

19.00: Toulouse–Nice

21.05: Angers–Olympique Marseille

Vasárnap

15.00: Strasbourg–Metz

17.15: Nantes–Paris FC

17.15: Rennes–Le Havre

20.45: Lyon–Brest