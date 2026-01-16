Nemzeti Sportrádió

Hiába Ansu Fati visszatérése és gólja, a Monaco megint kikapott a francia bajnokságban

2026.01.16. 21:06
Már-már megszokott kép Monacóból: a hazaiak keseregnek, az ellenfél (ez esetben Bamba Dieng) indul ünnepelni (Fotó: AFP)
Ezúttal sem jutott ponthoz a nehéz heteket élő Monaco: a hercegségbeliek hazai pályán 3–1-re kikaptak a Lorient-tól a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 18. fordulójának péntek esti nyitányán.

Három vereséges vesszőfutás jutott a Monaco osztályrészéül az előző fordulókban, ezt szándékoztak megszakítani a hercegségbeliek péntek este, de az újonc Lorient másként gondolta – a bretonok a hetek óta őrzött bajnoki veretlenségüket akarták tovább nyújtani.

Ők jártak sikerrel: Bamba Dieng első gólját még lesállás miatt érvénytelenítette a VAR az első félidő hajrájában, de a 68. percben a szenegáli csatár lapos lövéssel már tényleg megszerezte a vezetést. És bár a Monaco a hajrá kezdetén Ansu Fati góljával egyenlített, a végjátékban gyors egymásutánban Jean-Victor Makengo, majd a csereként beálló Dermane Karim is a hazai kapuba lőtt.

A monacóiak tehát sorozatban negyedszer is vesztettek a bajnokságban, így annak sem tudtak szívből örülni, hogy a november vége óta izomsérülés miatt harcképtelen Fatinak a becserélése után csupán hat perc kellett ahhoz, hogy gólt szerezzen.

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)
Később
21.00: Paris SG–Lille

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: Lens–Auxerre
19.00: Toulouse–Nice
21.05: Angers–Olympique Marseille
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest

  1. Lens

17

13

1

3

31–13

+18 

40 

  2. Paris SG

17

12

3

2

37–15

+22 

39 

  3. Marseille

17

10

2

5

36–17

+19 

32 

  4. Lille

17

10

2

5

33–22

+11 

32 

  5. Lyon

17

9

3

5

24–17

+7 

30 

  6. Rennes

17

8

6

3

29–24

+5 

30 

  7. Strasbourg

17

7

3

7

26–21

+5 

24 

  8. Toulouse

17

6

5

6

24–22

+2 

23 

  9. Monaco

18

7

2

9

28–33

–5 

23 

10. Angers

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

11. Brest

17

6

4

7

23–27

–4 

22 

12. Lorient

18

5

7

6

23–30

–7 

22 

13. Le Havre

17

4

6

7

15–23

–8 

18 

14. Nice

17

5

3

9

20–29

–9 

18 

15. Paris FC

17

4

4

9

22–31

–9 

16 

16. Nantes

17

3

5

9

16–28

–12 

14 

17. Auxerre

17

3

3

11

14–27

–13 

12 

18. Metz

17

3

3

11

18–38

–20 

12 

 

 

