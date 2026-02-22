Nemzeti Sportrádió

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Feltámadt a Lyon, és újra jelentős célokért küzd

2026.02.22. 14:39
Endrick (Fotó: AFP)
Tavaly több héten át úgy tűnt, hogy pénzügyi gondok miatt csak a másodosztályban folytathatja az Olympique Lyon labdarúgócsapata, Paulo Fonseca edző decemberig eltiltását töltötte, a csapat mégis sikert sikerre halmoz otthon és Európában.

MI LEHET A HATÁR? Tavaly nyáron terjedelmes írásban foglalkoztunk a Lyon és a francia klubfutball gazdasági vesszőfutásával. Az első lépést sikerrel vette az óriásklub, a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásával és pénzügyi garanciákkal sikerült az egyébként Európa-liga-indulást kiharcoló klubot az élvonalban tartani (néhány hétig úgy tűnt, a másodosztályba „száműzik” a csapatot), de nagy kérdés volt, hogyan tovább. Paulo Fonsecát még márciusban hét hónapos eltiltással sújtották egy játékvezető elleni vétsége miatt (közelről az arcába kiabált, a fejével még hozzá is ért), és a pénzügyi garanciák teljesítése a legjobbak eladásával járt. A legismertebb név természetesen a zseniális képességekkel megáldott, 15 évig a klub akadémiáján nevelkedő Rayan Cherki, aki már a Manchester Cityt erősíti, de Mikautadze, Lucas Perri kapus és Benrahma is jelentős összegért távozott.

Úgy tűnik, a második lépés, a stabilizáció is sikeres volt, sőt… Költött is a klub, az idény legnagyobb sztárja a Viktoria Plzentől érkező (tavaly még a Ferencvárost az Európa-liga rájátszásában szomorító) Pavel Sulc, aki eddig 30 mérkőzésen 13 góllal és 7 gólpasszal segítette a klubot. Az El-alapszakaszt megnyerő csapat mindössze egy vereség mellett hétszer győzött Európában, a Francia Kupában a bajnoki címért küzdő Lensot fogadja majd a negyeddöntőben. Lehet, hogy mire március elején összecsapnak, már a Lyont is a bajnoki címért küzdők közé sorolhatjuk: minden versenykiírást figyelembe véve 13 mérkőzés óta folyamatosan nyer a csapat, a 23. fordulóra úgy készülhet, hogy a Strasbourg otthonában bármit is játszik, biztosan harmadik marad. Persze az újabb nemzetközi kupaindulásért küzdő csapat otthonában nem lesz könnyű dolga, de hátha ismét villan a Real Madrid kölcsönjátékosa, Endrick. A brazil csillag eltiltását töltötte az előző fordulóban, de van már mesterhármasa a bajnokságban, és mindkét kupameccsén betalált. Rendkívül veszélyes fegyvere lehet a Bajnokok Ligájáért és ki tudja, milyen nemes célokért küzdő Lyonnak tavasszal.

FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
Vasárnap
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
Szombat
Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)
Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)
Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)
Péntek
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paris SG

23

17

3

3

52–19

+33 

54 

  2. Lens

23

17

1

5

44–20

+24 

52 

  3. Lyon

22

14

3

5

35–20

+15 

45 

  4. Marseille

23

12

4

7

45–30

+15 

40 

  5. Lille

22

10

4

8

35–31

+4 

34 

  6. Monaco

23

10

4

9

38–36

+2 

34 

  7. Rennes

22

9

7

6

34–35

–1 

34 

  8. Strasbourg

22

9

4

9

36–29

+7 

31 

  9. Toulouse

23

8

7

8

33–27

+6 

31 

10. Lorient

22

8

7

7

29–33

–4 

31 

11. Brest

23

8

6

9

31–34

–3 

30 

12. Angers

22

8

5

9

22–27

–5 

29 

13. Le Havre

22

6

8

8

20–27

–7 

26 

14. Paris FC

23

5

8

10

26–37

–11 

23 

15. Nice

22

6

5

11

27–39

–12 

23 

16. Auxerre

22

4

5

13

17–30

–13 

17 

17. Nantes

22

3

5

14

20–40

–20 

14 

18. Metz

23

3

4

16

22–52

–30 

13 

 

 

