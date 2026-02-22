Feltámadt a Lyon, és újra jelentős célokért küzd
MI LEHET A HATÁR? Tavaly nyáron terjedelmes írásban foglalkoztunk a Lyon és a francia klubfutball gazdasági vesszőfutásával. Az első lépést sikerrel vette az óriásklub, a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásával és pénzügyi garanciákkal sikerült az egyébként Európa-liga-indulást kiharcoló klubot az élvonalban tartani (néhány hétig úgy tűnt, a másodosztályba „száműzik” a csapatot), de nagy kérdés volt, hogyan tovább. Paulo Fonsecát még márciusban hét hónapos eltiltással sújtották egy játékvezető elleni vétsége miatt (közelről az arcába kiabált, a fejével még hozzá is ért), és a pénzügyi garanciák teljesítése a legjobbak eladásával járt. A legismertebb név természetesen a zseniális képességekkel megáldott, 15 évig a klub akadémiáján nevelkedő Rayan Cherki, aki már a Manchester Cityt erősíti, de Mikautadze, Lucas Perri kapus és Benrahma is jelentős összegért távozott.
Úgy tűnik, a második lépés, a stabilizáció is sikeres volt, sőt… Költött is a klub, az idény legnagyobb sztárja a Viktoria Plzentől érkező (tavaly még a Ferencvárost az Európa-liga rájátszásában szomorító) Pavel Sulc, aki eddig 30 mérkőzésen 13 góllal és 7 gólpasszal segítette a klubot. Az El-alapszakaszt megnyerő csapat mindössze egy vereség mellett hétszer győzött Európában, a Francia Kupában a bajnoki címért küzdő Lensot fogadja majd a negyeddöntőben. Lehet, hogy mire március elején összecsapnak, már a Lyont is a bajnoki címért küzdők közé sorolhatjuk: minden versenykiírást figyelembe véve 13 mérkőzés óta folyamatosan nyer a csapat, a 23. fordulóra úgy készülhet, hogy a Strasbourg otthonában bármit is játszik, biztosan harmadik marad. Persze az újabb nemzetközi kupaindulásért küzdő csapat otthonában nem lesz könnyű dolga, de hátha ismét villan a Real Madrid kölcsönjátékosa, Endrick. A brazil csillag eltiltását töltötte az előző fordulóban, de van már mesterhármasa a bajnokságban, és mindkét kupameccsén betalált. Rendkívül veszélyes fegyvere lehet a Bajnokok Ligájáért és ki tudja, milyen nemes célokért küzdő Lyonnak tavasszal.
FRANCIA LIGUE 1
23. FORDULÓ
Vasárnap
15.00: Auxerre–Rennes
17.15: Angers–Lille
17.15: Nantes–Le Havre
17.15: Nice–Lorient
20.45: Strasbourg–Lyon
Szombat
Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)
Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)
Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)
Péntek
Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
23
17
3
3
52–19
+33
54
|2. Lens
23
17
1
5
44–20
+24
52
|3. Lyon
22
14
3
5
35–20
+15
45
|4. Marseille
23
12
4
7
45–30
+15
40
|5. Lille
22
10
4
8
35–31
+4
34
|6. Monaco
23
10
4
9
38–36
+2
34
|7. Rennes
22
9
7
6
34–35
–1
34
|8. Strasbourg
22
9
4
9
36–29
+7
31
|9. Toulouse
23
8
7
8
33–27
+6
31
|10. Lorient
22
8
7
7
29–33
–4
31
|11. Brest
23
8
6
9
31–34
–3
30
|12. Angers
22
8
5
9
22–27
–5
29
|13. Le Havre
22
6
8
8
20–27
–7
26
|14. Paris FC
23
5
8
10
26–37
–11
23
|15. Nice
22
6
5
11
27–39
–12
23
|16. Auxerre
22
4
5
13
17–30
–13
17
|17. Nantes
22
3
5
14
20–40
–20
14
|18. Metz
23
3
4
16
22–52
–30
13