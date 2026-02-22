Feltámadt a Lyon, és újra jelentős célokért küzd

MI LEHET A HATÁR? Tavaly nyáron terjedelmes írásban foglalkoztunk a Lyon és a francia klubfutball gazdasági vesszőfutásával. Az első lépést sikerrel vette az óriásklub, a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásával és pénzügyi garanciákkal sikerült az egyébként Európa-liga-indulást kiharcoló klubot az élvonalban tartani (néhány hétig úgy tűnt, a másodosztályba „száműzik” a csapatot), de nagy kérdés volt, hogyan tovább. Paulo Fonsecát még márciusban hét hónapos eltiltással sújtották egy játékvezető elleni vétsége miatt (közelről az arcába kiabált, a fejével még hozzá is ért), és a pénzügyi garanciák teljesítése a legjobbak eladásával járt. A legismertebb név természetesen a zseniális képességekkel megáldott, 15 évig a klub akadémiáján nevelkedő Rayan Cherki, aki már a Manchester Cityt erősíti, de Mikautadze, Lucas Perri kapus és Benrahma is jelentős összegért távozott.

Úgy tűnik, a második lépés, a stabilizáció is sikeres volt, sőt… Költött is a klub, az idény legnagyobb sztárja a Viktoria Plzentől érkező (tavaly még a Ferencvárost az Európa-liga rájátszásában szomorító) Pavel Sulc, aki eddig 30 mérkőzésen 13 góllal és 7 gólpasszal segítette a klubot. Az El-alapszakaszt megnyerő csapat mindössze egy vereség mellett hétszer győzött Európában, a Francia Kupában a bajnoki címért küzdő Lensot fogadja majd a negyeddöntőben. Lehet, hogy mire március elején összecsapnak, már a Lyont is a bajnoki címért küzdők közé sorolhatjuk: minden versenykiírást figyelembe véve 13 mérkőzés óta folyamatosan nyer a csapat, a 23. fordulóra úgy készülhet, hogy a Strasbourg otthonában bármit is játszik, biztosan harmadik marad. Persze az újabb nemzetközi kupaindulásért küzdő csapat otthonában nem lesz könnyű dolga, de hátha ismét villan a Real Madrid kölcsönjátékosa, Endrick. A brazil csillag eltiltását töltötte az előző fordulóban, de van már mesterhármasa a bajnokságban, és mindkét kupameccsén betalált. Rendkívül veszélyes fegyvere lehet a Bajnokok Ligájáért és ki tudja, milyen nemes célokért küzdő Lyonnak tavasszal.

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

Vasárnap

15.00: Auxerre–Rennes

17.15: Angers–Lille

17.15: Nantes–Le Havre

17.15: Nice–Lorient

20.45: Strasbourg–Lyon

Szombat

Lens–Monaco 2–3 (Edouard 3., Thauvin 56., ill. Balogun 62., Zakaria 70., Fati 72.)

Toulouse–Paris FC 1–1 (Vignolo 87., ill. Munetsi 39.)

Paris SG–Metz 3–0 (Doué 3., Barcola 45+3., G. Ramos 77.)

Péntek

Brest–Olympique Marseille 2–0 (Ajorque 10., 29.)