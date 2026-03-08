Molnár Csabának fontos, hogy hisznek benne a Vasasnál
Ritka kincs a klubhűség a jelenkori futballban. Nos, Molnár Csaba üdítő kivétel. A támadó tizennégy évesen került a Vasas Kubala Akadémiára, majd 2022-ben, tizenhat esztendősen a Vasas FC profi labdarúgója lett. Az áttörést a most zajló idény hozta el számára, eddig az NB II-ben tizenötször lépett pályára, tízszer kezdőként, a Mezőkövesd és a Kecskemét elleni rangadón pedig gólt is szerzett – utóbbi, néhány héttel ezelőtt elért találata ráadásul rendkívül látványosra sikerült.
„Rengeteget jelent, hogy ennyire számítanak rám a Vasasnál, nagyszerű visszajelzés nekem és az elvégzett munkámra is, hogy kétezerharmincig a Fáy utcában futballozhatok – mondta a klubhonlapnak Molnár Csaba. – Az egyéni céljaim közül ezzel sikerült egyet kipipálni, de a csapaté még fontosabb, így továbbra is minden erőmmel azon leszek, hogy azt segítsem. Szerencsére ebben az idényben sokkal több lehetőséget kaptam, mint korábban bármikor, érzem a szakmai stáb és a szurkolók bizalmát is, amelyet a hátralévő mérkőzéseken is szeretnék meghálálni.”
Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója a játékos fejlődésével és kitartásával kapcsolatban elmondta, hogy a támadó egyre inkább meghatározó szerepet tölt be a piros-kékeknél.
„Molnár Csaba saját nevelésű játékosunkként az elmúlt hat évben végigjárta a Kubala-akadémia és az utánpótlás-válogatottak korosztályait, mára a magyar U20-as válogatott oszlopos tagjává vált, és egyre meghatározóbb szerepet tölt be a Vasas első csapatában. Szélső támadóként jó cselezőkészséggel és átlag feletti gyorsasággal rendelkezik, képes kreatív, váratlan megoldásokra egy az egy elleni szituációkban, ami különösen értékessé teszi a játékát, nem véletlen, hogy kétezerharminc június harmincadikáig meghosszabbítottuk a szerződését.”
A Vasas a másodosztály következő fordulójában vasárnap 15 órától a Kozármislenyt fogadja.
NB II
21. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
14.00: Szentlőrinc–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|20
|14
|3
|3
|39–16
|+23
|45
|2. Vasas FC
|20
|12
|4
|4
|32–17
|+15
|40
|3. Kecskeméti TE
|20
|10
|3
|7
|32–24
|+8
|33
|4. Mezőkövesd
|20
|9
|6
|5
|28–23
|+5
|33
|5. Csákvár
|20
|7
|8
|5
|26–25
|+1
|29
|6. Kozármisleny
|20
|7
|7
|6
|25–25
|0
|28
|7. Karcagi SC
|20
|7
|7
|6
|22–28
|–6
|28
|8. Videoton FC Fehérvár
|20
|7
|6
|7
|25–22
|+3
|27
|9. Szeged-Csanád GA
|20
|6
|7
|7
|21–21
|0
|25
|10. Tiszakécske
|20
|6
|7
|7
|23–29
|–6
|25
|11. BVSC-Zugló
|20
|7
|3
|10
|20–21
|–1
|24
|12. FC Ajka
|20
|7
|1
|12
|14–24
|–10
|22
|13. Budafoki MTE
|20
|5
|6
|9
|21–32
|–11
|21
|14. Békéscsaba
|20
|4
|7
|9
|20–31
|–11
|19
|15. Soroksár SC
|20
|4
|6
|10
|27–34
|–7
|18
|16. Szentlőrinc
|20
|3
|9
|8
|24–27
|–3
|18