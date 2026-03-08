Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Molnár Csabának fontos, hogy hisznek benne a Vasasnál

2026.03.08. 10:07
A Vasas hosszabbított Molnár Csabával (balra), aki a Mezőkövesd Zsóry elleni rangadón is gólt szerzett (Fotó: Kovács Péter)
A Vasasnál nemcsak a jelen és az NB I-es feljutás, hanem a jövő is fontos, ennek jegyében a csapat egyik tehetséges támadójával, Molnár Csabával szerződést hosszabbítottak Angyalföldön, még a vasárnapi, Kozármisleny elleni bajnoki előtt.

Ritka kincs a klubhűség a jelenkori futballban. Nos, Molnár Csaba üdítő kivétel. A támadó tizennégy évesen került a Vasas Kubala Akadémiára, majd 2022-ben, tizenhat esztendősen a Vasas FC profi labdarúgója lett. Az áttörést a most zajló idény hozta el számára, eddig az NB II-ben tizenötször lépett pályára, tízszer kezdőként, a Mezőkövesd és a Kecskemét elleni rangadón pedig gólt is szerzett – utóbbi, néhány héttel ezelőtt elért találata ráadásul rendkívül látványosra sikerült.

„Rengeteget jelent, hogy ennyire számítanak rám a Vasasnál, nagyszerű visszajelzés nekem és az elvégzett munkámra is, hogy kétezerharmincig a Fáy utcában futballozhatok – mondta a klubhonlapnak Molnár Csaba. – Az egyéni céljaim közül ezzel sikerült egyet kipipálni, de a csapaté még fontosabb, így továbbra is minden erőmmel azon leszek, hogy azt segítsem. Szerencsére ebben az idényben sokkal több lehetőséget kaptam, mint korábban bármikor, érzem a szakmai stáb és a szurkolók bizalmát is, amelyet a hátralévő mérkőzéseken is szeretnék meghálálni.”  

Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója a játékos fejlődésével és kitartásával kapcsolatban elmondta, hogy a támadó egyre inkább meghatározó szerepet tölt be a piros-kékeknél.

„Molnár Csaba saját nevelésű játékosunkként az elmúlt hat évben végigjárta a Kubala-akadémia és az utánpótlás-válogatottak korosztályait, mára a magyar U20-as válogatott oszlopos tagjává vált, és egyre meghatározóbb szerepet tölt be a Vasas első csapatában. Szélső támadóként jó cselezőkészséggel és átlag feletti gyorsasággal rendelkezik, képes kreatív, váratlan megoldásokra egy az egy elleni szituációkban, ami különösen értékessé teszi a játékát, nem véletlen, hogy kétezerharminc június harmincadikáig meghosszabbítottuk a szerződését.”  

A Vasas a másodosztály következő fordulójában vasárnap 15 órától a Kozármislenyt fogadja.

NB II
21. FORDULÓ 
Vasárnapi mérkőzések
14.00: Szentlőrinc–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd20143339–16+2345
  2. Vasas FC20124432–17+1540
  3. Kecskeméti TE20103732–24+833
  4. Mezőkövesd2096528–23+533
  5. Csákvár2078526–25+129
  6. Kozármisleny2077625–25028
  7. Karcagi SC2077622–28–628
  8. Videoton FC Fehérvár2076725–22+327
  9. Szeged-Csanád GA2067721–21025
10. Tiszakécske2067723–29–625
11. BVSC-Zugló20731020–21–124
12. FC Ajka20711214–24–1022
13. Budafoki MTE2056921–32–1121
14. Békéscsaba2047920–31–1119
15. Soroksár SC20461027–34–718
16. Szentlőrinc2039824–27–318

 

 

