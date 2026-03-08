Idegenben kellene visszavágni a dánoknak

Máris esélyt kap a magyar női kézilabda-válogatott, hogy visszavágjon Dániának. A két, már egyaránt Európa-bajnoki-résztvevő együttes csütörtök este Tatabányán találkozott az Európa-kupa-csoportkör harmadik fordulójában, és az északiak nagy csatában 21–19-re megnyerték a sok hibát hozó összecsapást, így sorozatban hatodszor is legyőzték a mieinket (legutóbb a 2015-ös dániai világbajnokságon tudtuk felülmúlni a skandinávokat). A felek vasárnap délután Svendborgban, a negyedik körben ismét megmérkőznek egymással. Nemzeti csapatunk szombat délután repült el Koppenhágába, a román Baia Mare jobbátlövője, Papp Nikolett viszont az újabb fordulóra már nem tarthatott társaival, mert klubja hivatalos úton visszarendelte őt.

A legutóbbi találkozó és vereség után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kiemelte, csapatjáték helyett inkább egyénileg próbálták megoldani a szituációkat, de azzal nem lehet sikert elérni. A tréner szerint az újabb megméretésig „fel kell venni a munkáskesztyűt” és azt kell játszaniuk, amit tudnak, abból lehet fejlődés. A Bajnokok Ligája-negyeddöntős francia Metzben légióskodó Vámos Petra arról beszélt a tatabányai meccs kapcsán, a teljesítményük jól rávilágított arra, hogy rég nem találkozott a keret, darabos volt a játékuk.

Jó mérkőzést játszottunk Magyarországon, nagyszerű hangulatban és vasárnap hazai környezetben, saját szurkolóink előtt egy újabb kiváló meccsre számítunk. A magyar válogatott erős, de ha úgy folytatjuk, ahogyan az előző találkozón kézilabdáztunk, biztos vagyok benne, hogy miénk lesz a két pont. Helle THOMSEN, a dán válogatott szövetségi kapitánya

„Főleg támadásban éreztem ezt – hangsúlyozta az irányító. – Az első félidőben abszolút pariban voltunk a dánokkal, vezettünk is, tényleg azt éreztem, hogy nagyon szoros mérkőzést vívhatunk, és nyerhetünk is. A közös utunkon az lehet a következő lépés, ha az ilyen kaliberű riválisokkal is fel tudjuk venni a versenyt, és le is győzzük őket. De a második játékrészben buta hibákat követtünk el, védekezésben nem voltunk elég feszesek, így viszonylag könnyen megtalálták a lövéseket a dánok, főleg a közeli zónákból. Voltak pozitívumok, de negatívumok is, amelyeket ki kell javítanunk vasárnapig, mert szeretnénk nyerni, és megtenni a már említett lépést előre. Védekezésben mindenképpen javulnunk kell, Mie Höjlund vagy Julie Scaglione is nagy lendülettel érkezett a falunkra, közelről tudtak átlőni, így Szemerey Zsófinak is elég nehéz dolga volt a kapuban. Elöl sokkal agresszívabban kellene támadnunk és jobban megtalálni az utat a kapuhoz vagy a szabad területeket az egy az egy elleni játékban, mert itthon inkább oldalra kézilabdáztunk, nem pedig előre.”

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Dánia–Magyarország, Svendborg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombaton játszották: Csehország–Törökország 36–24 (17–12)