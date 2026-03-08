Nemzeti Sportrádió

Az olimpiai bajnok Liu kihagyja a prágai műkorcsolya-világbajnokságot

2026.03.08. 11:21
Alysa Liu nem indul Prágában (Fotó: Getty Images)
Alysa Liu műkorcsolya-vb műkorcsolya
Az újdonsült olimpiai aranyérmes amerikai műkorcsolyázó, Alysa Liu nem indul a március végi világbajnokságon – adta hírül a sportág nemzetközi szövetsége (ISU).

A februári, olaszországi téli ötkarikás játékok 12 korcsolyás érmese közül várhatóan tíz lesz ott Prágában, a március 24. és 29. közötti viadalon, miután a férfi egyes győztese, a kazah Mihail Sajdorov is távol marad az eseményről. Liu helyett világbajnoki újoncként Sarah Everhardt lép jégre a cseh fővárosban.

Liu a milánói-cortinai játékokon két aranyérmet is nyert, az egyéni mellett a csapatversenyben győztes amerikai alakulat tagjaként is a dobogó tetejére állhatott fel az eredményhirdetéskor.

Prágában kétszeres vb-címvédőként indult volna a 19 éves amerikai, aki 2022-ben világbajnoki bronzérmes volt, majd a következő két szezont kihagyva úgy tért vissza, hogy a 2025-ös bostoni vébén aranyérmet szerzett.

