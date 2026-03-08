Vívás: már a vb áll a kadétok és a juniorok fókuszában

A grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos Európa-bajnokság után a magyar résztvevők többsége letöltötte a jól megérdemelt pihenőidejét, és már a soron következő nagy megméretésre készül:

április 1. és 9. között a brazíliai Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét- és junior-világbajnokságnak.

Az Eb-n összeségében jól szerepeltek reménységeink, akadtak, akik számára igen emlékezetes marad a kontinensviadal. A kadétok között a kardozó Komjáthy Boglárka révén bravúros Európa-bajnoki címet ünnepelhettünk. Mellette a párbajtőröző Dékány Patrik, valamint a kardozó Godó Vilmos egyéni teljesítményét jutalmazták bronzzal. A junioroknál az Eb-k történetében először nyert aranyérmet a női tőrcsapat. A válogatott Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra és Zhou Xinyao összetételben ért fel Európa csúcsára. A két kardozó, Domonkos Emese és Vajda Oszkár egyéni bronzérmet szerzett, míg ezüstöt érdemelt ki a női párbajtőrcsapat Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka felállásban.

A junior női tőrcsapat Eb-győztesként várja a vb-t Fotó: Bizzi Team

A korosztályos világbajnokság programja eltér az Eb-jétől, ugyanis Brazíliában

nem rendeznek a kadétok számára csapatversenyt,

és a fiatalabbaknál egyéniben három fő indul országonként. A vb mezőnye természetesen erősebb lesz az Eb-jénél, hiszen a magas szintet képviselő kihívók között találjuk az Egyesült Államok és Kanada, valamint az ázsiai nemzetek képviselőit is.

Tavaly a kínai Vuhszi városában rendezték a világbajnokságot.

Akkor párbajtőrben láthattunk két kiemelkedő magyar sikert.

Horváth Lotti a kadétok között világbajnoki címet szerzett, míg Nagy Blanka a junioroknál ezüstérmes lett.

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Foró: Bizzi Team)