Nemzeti Sportrádió

Szerencsés góllal nyert a PSG az Auxerre vendégeként

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 21:57
Barcola gólja döntött (Fotó: Getty Images)
Címkék
Auxerre Ligue 1 Paris Saint-Germain Bradley Barcola PSG
A címvédő Paris Saint-Germain nyögvenyelős győzelmet aratott Auxerre-ben a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 19. fordulójában.

Gyakorlatilag a mérkőzés teljes időszakában „egykapuzott” Luis Enrique alakulata, de a kiesés elől menekülő Auxerre a kapus, Donovan Léon vezérletével sokáig állta a sarat. A 79. percben mindössze a második hazai sarokrúgás után kontrázott a PSG, Bradley Barcola pedig ajtó-ablak helyzetből lőtt a kapujából kirontó Francia Guyana-i kapusba – szerencséjére a labda Léon lábáról a hálóba pottyant, így ha nehezen is, de mind a három pontot bezsebelte a fővárosi együttes. 0–1

FRANCIA LIGUE 1
19. FORDULÓ
Auxerre–Paris SG 0–1 (Barcola 79.)

Szombaton játsszák
17.00: Rennes–Lorient
19.00: Le Havre–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Lens

Vasárnap játsszák
15.00: Nantes–Nice
17.15: Brest–Toulouse
17.15: Metz–Lyon
17.15: Paris FC–Angers
20.45: Lille–Strasbourg

A LIGUE 1 ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paris SG

19

14

3

2

41–15

+26 

45 

  2. Lens

18

14

1

3

32–13

+19 

43 

  3. Marseille

18

11

2

5

38–18

+20 

35 

  4. Lyon

18

10

3

5

26–18

+8 

33 

  5. Lille

18

10

2

6

33–25

+8 

32 

  6. Rennes

18

8

7

3

30–25

+5 

31 

  7. Strasbourg

18

8

3

7

28–22

+6 

27 

  8. Toulouse

18

7

5

6

29–23

+6 

26 

  9. Monaco

18

7

2

9

28–33

–5 

23 

10. Brest

18

6

4

8

24–29

–5 

22 

11. Angers

18

6

4

8

20–25

–5 

22 

12. Lorient

18

5

7

6

23–30

–7 

22 

13. Paris FC

18

5

4

9

23–29

–6 

19 

14. Le Havre

18

4

7

7

16–24

–8 

19 

15. Nice

18

5

3

10

21–34

–13 

18 

16. Nantes

18

3

5

10

17–30

–13 

14 

17. Auxerre

19

3

3

13

14–29

–15 

12 

18. Metz

18

3

3

12

19–40

–21 

12 

 

 

Auxerre Ligue 1 Paris Saint-Germain Bradley Barcola PSG
Legfrissebb hírek

Suárez duplájával a Sporting legyőzte a címvédő PSG-t

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 23:02

Újabb változás az élen, sem a Real Madrid, sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 13:37

Ligue 1: a kelet-franciaországi presztízsmeccsen lezárta rossz szériáját a Strasbourg

Francia labdarúgás
2026.01.18. 19:10

Egygólos hazai sikerrel visszaugrott az élre a Lens

Francia labdarúgás
2026.01.17. 23:06

Varázsolt az aranylabdás: Ousmane Dembélé remek duplájával rangadót nyert a PSG

Francia labdarúgás
2026.01.16. 22:59

IFFHS: 2025 legjobb futballcsapata a PSG, a Ferencváros 39. a világrangsorban

Minden más foci
2026.01.16. 12:35

Az FC Barcelona, a Real Madrid és a PSG akadémiája adja a legtöbb elitligás játékost

Minden más foci
2026.01.14. 13:25

Elbukta a városi rangadót, hazai pályán esett ki a PSG a Francia Kupából

Francia labdarúgás
2026.01.12. 23:19
Ezek is érdekelhetik