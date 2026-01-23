Szerencsés góllal nyert a PSG az Auxerre vendégeként
Gyakorlatilag a mérkőzés teljes időszakában „egykapuzott” Luis Enrique alakulata, de a kiesés elől menekülő Auxerre a kapus, Donovan Léon vezérletével sokáig állta a sarat. A 79. percben mindössze a második hazai sarokrúgás után kontrázott a PSG, Bradley Barcola pedig ajtó-ablak helyzetből lőtt a kapujából kirontó Francia Guyana-i kapusba – szerencséjére a labda Léon lábáról a hálóba pottyant, így ha nehezen is, de mind a három pontot bezsebelte a fővárosi együttes. 0–1
FRANCIA LIGUE 1
19. FORDULÓ
Auxerre–Paris SG 0–1 (Barcola 79.)
Szombaton játsszák
17.00: Rennes–Lorient
19.00: Le Havre–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Lens
Vasárnap játsszák
15.00: Nantes–Nice
17.15: Brest–Toulouse
17.15: Metz–Lyon
17.15: Paris FC–Angers
20.45: Lille–Strasbourg
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
19
14
3
2
41–15
+26
45
|2. Lens
18
14
1
3
32–13
+19
43
|3. Marseille
18
11
2
5
38–18
+20
35
|4. Lyon
18
10
3
5
26–18
+8
33
|5. Lille
18
10
2
6
33–25
+8
32
|6. Rennes
18
8
7
3
30–25
+5
31
|7. Strasbourg
18
8
3
7
28–22
+6
27
|8. Toulouse
18
7
5
6
29–23
+6
26
|9. Monaco
18
7
2
9
28–33
–5
23
|10. Brest
18
6
4
8
24–29
–5
22
|11. Angers
18
6
4
8
20–25
–5
22
|12. Lorient
18
5
7
6
23–30
–7
22
|13. Paris FC
18
5
4
9
23–29
–6
19
|14. Le Havre
18
4
7
7
16–24
–8
19
|15. Nice
18
5
3
10
21–34
–13
18
|16. Nantes
18
3
5
10
17–30
–13
14
|17. Auxerre
19
3
3
13
14–29
–15
12
|18. Metz
18
3
3
12
19–40
–21
12