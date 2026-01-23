Szerencsés góllal nyert a PSG az Auxerre vendégeként

Gyakorlatilag a mérkőzés teljes időszakában „egykapuzott” Luis Enrique alakulata, de a kiesés elől menekülő Auxerre a kapus, Donovan Léon vezérletével sokáig állta a sarat. A 79. percben mindössze a második hazai sarokrúgás után kontrázott a PSG, Bradley Barcola pedig ajtó-ablak helyzetből lőtt a kapujából kirontó Francia Guyana-i kapusba – szerencséjére a labda Léon lábáról a hálóba pottyant, így ha nehezen is, de mind a három pontot bezsebelte a fővárosi együttes. 0–1

FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ

Auxerre–Paris SG 0–1 (Barcola 79.)

Szombaton játsszák

17.00: Rennes–Lorient

19.00: Le Havre–Monaco

21.05: Olympique Marseille–Lens

Vasárnap játsszák

15.00: Nantes–Nice

17.15: Brest–Toulouse

17.15: Metz–Lyon

17.15: Paris FC–Angers

20.45: Lille–Strasbourg