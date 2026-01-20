Újabb változás az élen, sem a Real Madrid sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend

16. SPORTING CP (portugál, az előző listán –)

Felemás időszaka volt a Sportingnak a mögöttünk hagyott hónapban. Az előző listánk óta 11 mérkőzést játszott a Sporting, ebből hetet megnyert a lisszaboni csapat, ráadásul hatszor legalább három gólt szerzett. A képet rondítja a Guimaraes elleni ligakupás búcsú, valamint két bajnoki döntetlen (egy a Benfica ellen), így a bajnokságban hét pontra nőtt a csapat hátránya az FC Portóval szemben. A BL-ben a Bruges elleni háromgólos siker után a Bayern München elleni vereség következett, de így is – a Newcastle-höz, a Chelsea-hez és az FC Barcelonához hasonlóan – 10 pontja van a Sportingnak, és a 14. helyen áll a tabellán. Az első nyolcra kevés esély van, hiszen az alapszakasz végén a portugálok a PSG-t fogadják, majd az Athletic Bilbao vendégeként lépnek pályára.

15. OL. MARSEILLE (francia, az előző listán –)

A Sportingnál egy ponttal kevesebbet gyűjtött a Marseille, amely az előző két körben a Newcastle Unitedet és a Royale Union SG-t is megverte. A francia Szuperkupát a PSG ellen tizenegyesekkel elbukó Marseille a legutóbbi öt meccséből egyszer hat, egyszer öt, egyszer pedig kilenc gólt szórt. Roberto De Zerbi együttese a bajnokságban nyolc pontra van az éllovas Lens mögött, míg hétre a párizsiaktól. Mason Greenwood 12 góllal vezeti a Ligue 1 góllövőlistáját, a BL-ben pedig három gólnál tart az angol támadó. Szüksége is lesz a jó formájára, hiszen a franciák január végéig előbb a Liverpoolt fogadják a BL-ben, majd a Lenst a bajnokságban, majd az alapszakaszt az FC Bruges otthonában zárják.

14. NEWCASTLE UNITED (angol, az előző listán 11.)

A Newcastle a BL-ben és a bajnokságban 14 idegenbeli mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg (Union SG, Everton, Burnley). Eddie Howe-nak ezen mindenképp változtatnia kell, mert ez a borzasztó forma megakadályozhatja, hogy valami nagyobb dolgot érjen el a Newcastle az idényben. A szarkák a BL-ben a PSV-t, a PL-ben az Aston Villát fogadják, ezt követően viszont sorozatban három idegenbeli mérkőzés következik. A PSG, a Liverpool és a Manchester City ellen három esélyt is kap a Newcastle arra, hogy idegenben is begyűjtsön egy skalpot és megfordítsa a trendet.

Liam Rosenior új lendületet adna a Chelsea-nek (Fotó: Getty Images)

13. CHELSEA (angol, az előző listán 10.)

A Chelsea az előző listánk megjelenésének napján hatalmas fölényben játszva 3–0-ra lemosta a pályáról az FC Barcelonát. Viszont ezt egy négymeccses nyeretlenségi sorozat követte, az Arsenal elleni döntetlen még jó eredménynek is számít, de a Leeds elleni idegenbeli zakó, és az Atalanta elleni BL-vereség sem volt betervezve a Londoniaknál. A karácsonyi rohanást ráadásul egy újabb ötmeccses nyeretlen sorozat tarkította, ez pedig Enzo Maresca állásába került. Liam Rosenior vezérletével a Chelsea az FA-kupában továbbment, a Ligakupa elődöntőjének első meccsén viszont otthon kikapott az Arsenaltól. A klubvilágbajnokságot megnyert csapat a bajnokságban továbbra is harcban van a BL-helyekért. A Pafosz ideális ellenfél lehet Rosenior számára, hogy megszerezze első BL-győzelmét, utána a Napoli elleni sikerrel akár a legjobb nyolc is összejöhet...

12. NAPOLI (olasz, az előző listán 7.)

Igaz, ez utóbbi nem lesz egyszerű. A Napoli tíz pozícióval van lejjebb a Chelsea-nél a BL tabelláján, de ez mindössze három pontot jelent. A nápolyiak nyolcmeccses veretlenségi sorozattal várják a Bajnokok Ligája folytatását, ebből hatszor gólt sem kaptak és megnyerték az Olasz Szuperkupát is. Antonio Conte hajlamos az európai kupaszereplést feláldozni a bajnokság oltárán, de a Napoli jelenleg hatpontos hátrányban van az Inter mögött, ráadásul aligha bírná el a nápolyi vezetőség, ha a 24 közé kerülés sem sikerülne. Ennek érdekében előbb nyerni kell Dániában az FC Köbenhavn otthonában, majd a Juventus elleni idegenbeli bajnoki után Antonio Conte szembenézhet a Chelsea-vel, amelyet Conte több mint száz meccsen át irányított.

11. BORUSSIA DORTMUND (német, az előző listán 16.)

Jó sorozatban van a Dortmund is, amely a Manchester City elleni vereség utáni 12 meccséből mindössze egyszer vesztett, igaz a Leverkusen elleni botlás kiesést jelentett a Német Kupából. A sárga-feketék jó sorozata persze csupán arra elég a német bajnokságban, hogy 11 ponttal és 39-cel rosszabb gólkülönbséggel a második helyen álljon a Bayern München mögött, de ez inkább a bajorok dominanciáját minősíti, mint a dortmundiak gyengeségét. Niko Kovac csapata a BL-ben négy góllal intézte el a Villarrealt, viszont a Bodö/Glimt elleni kihagyott helyzetek miatt hazai pályán csak egy döntetlenre futotta. Az az elhullajtott két pont sokba kerülhet, hiszen azzal most az ötödik helyen is állhatna a Dortmund, így viszont a Tottenham és az Inter ellen kell bravúrosat alkotni a legjobb nyolcért.

10. ATLÉTICO MADRID (spanyol, az előző listán 12.)

Az Atlético Madrid az Inter és a PSV elleni sikerekkel feljött a 8. helyre. Ráadásul a Galatasaray és a Bodö/Glimt sem lehetetlen feladat, és a bajnokságban is könnyebb szakaszba lépett Diego Simeone együttese, így joggal célozzák meg a pihenőhetet garantáló helyezést. A La Ligában a kevesebb szerzett gól miatt az FC Barcelona, a Real Madrid és a Villarreal mögött csak a negyedikek a matracosok, és fájhat a városi rivális elleni vereség a spanyol Szuperkupa elődöntőjében is. Az Atlético Madrid a legutóbbi négy meccsén nem lőtt egy gólnál többet, és legutóbbi kilenc győzelméből csak kétszer nyert legalább két góllal. A madridiak szempontjából ugyan nem behozhatatlan a Barca elleni nyolcpontos hátrány a bajnokságban, de lehet, hogy inkább a BL-ben tudnak maradandót alkotni, főleg egy remek kiemeléssel.

Az idény egyik legnagyobb meglepetéscsapata az Atalanta (Fotó: Getty Images)

9. ATALANTA (olasz, az előző listán –)

Az Atalanta a Slavia Praha elleni döntetlen után a Marseille-t, a Frankfurtot és a Chelsea-t is elverte a BL-ben, így 13 ponttal az ötödik helyen áll. Ráadásul az Atlhetic Bilbao és a Royale Union sem tűnik megugorhatatlan feladatnak, ez pedig óriási eredmény lehet az olaszoknak. A bajnokságban már jóval hullámzóbb teljesítményt nyújt Raffaele Palladino csapata. A Roma és a Bologna elleni győzelmekre a Verona, és az Inter elleni vereségek és a Pisa elleni döntetlen jut. Az El-győztes Atalanta eddig mindössze egyszer jutott el a negyeddöntőig a BL-ben, ezt beállíthatja idén.

8. REAL MADRID (spanyol, az előző listán 6.)

Az FC Barcelona elleni vereség a spanyol Szuperkupa döntőben Xabi Alonso állásába került. Álvaro Arbeola első mérkőzésén a madridiak búcsúztak a Spanyol Kupából, a bajnokságban viszont a Levante elleni hazai győzelemmel debütált a szakember. A La Ligában a Barcelona vereségével már csak egy pont a hátrány, a BL-ben pedig a hetedik helyen áll a Real Madrid, ráadásul a Monaco és a Benfica ellen is lehet gyűjteni a pontokat. Kylian Mbappé már kilenc gólnál tart idén a BL-ben, a térdsérülése után a Levante ellen góllal tért vissza a kezdőbe. Kérdés, hogy Xabi Alonso távozása után mennyire nyugszik meg a madridi közeg, vagy Arbeola sem tud úrrá lenni a Vinícius Júnior és a sok ego jelentette problémán?

7. LIVERPOOL FC (angol, az előző listán 8.)

A Liverpool FC továbbra is keresi a legjobb formáját, ráadásul a legdrágább nyári szerzemény, Alexander Isak is kiesett. A novemberi hárommeccses vereségsorozat végén a Liverpool hazai pályán 4–1-re kikapott a PSV ellen, azóta viszont 12 meccs óta nem szenvedett vereséget Arne Slot csapata. Ebben a sorozatban legyőzte az Intert és a Tottenhamet, míg idegenben döntetlent játszott az Arsenallal. Ellenben öt döntetlen is becsúszott, például kettő a Leeds ellen. Szoboszlai Dominikék 14 pontra vannak a listavezető Arsenaltól, viszont a sorozatbeli négy bajnoki döntetlen ellenére is a negyedik, BL-t jelentő helyen állnak. A Bajnokok Ligájában a Marseille és a Qarabag ellen gyűjthet pontokat a Liverpool, ezáltal felérhet az első nyolc helyre, ami sokat jelenthet, bár tavaly bebizonyosodott, hogy a jó kiemelés nem mindig jelent jó sorsolást.

Szoboszlai Dominik góljával a Liverpool legyőzte az Intert (Fotó: Getty Images)

6. INTERNAZIONALE (olasz, az előző listán 5.)

Az első négy meccsét megnyerő Inter az Atlético Madridtól, majd a Liverpooltól is kikapott, míg a Szuperkupában a Bologna ellen szenvedett vereséget. A milánóiak viszont a bajnokságban a legutóbbi kilenc mérkőzésükből nyolcat megnyertek egy döntetlen mellett, így három pontra elléptek a városi rivális Milantól és hatra a Napolitól. A Bajnokok Ligájában a remek rajt miatt még a két vereség ellenére is a 6. helyen áll Cristian Chivu csapata, viszont most nyolc napon belül előbb az Arsenal, aztán a Dortmund komoly kihívást egyben erőfelmérőt jelenthet.

5. FC BARCELONA (spanyol, az előző listán 7.)

Az FC Bruges elleni döntetlent egy Chelsea elleni kilátástalan vereség követett. Ezután viszont sorozatban 11 meccset megnyert az Fc Barcelona, közben továbbjutott a kupában, és a döntőben a Real Madridot megverve behúzta a Szuperkupát is. A remek sorozatnak hétvégén a Real Sociedad elleni vereség vetett véget, ahol a katalánok ötször is a kapufát találták el, így hiába a 25 lövés és a 3.68-as várható gólszám(xG), mégis pont nélkül távoztak. Az edzőt váltó Real Madrid így egy pontra megközelítette a Barcelonát, viszont Hans-Dieter Flick csapatának nagyon jó a sorsolása, hiszen a bajnokságban márciusig nem találkozik olyan együttessel, amely jelenleg a felső házban lenne. A kupában a madridiakat búcsúztató, másodosztályú Albacete, a BL-ben pedig a Slavia Praha, Köbenhavn kettős ellen lépnek pályára Lamine Yamalék. Ami szembeötlő, hogy a Real Sociedad elleni vereség előtti hét meccsből haton nem kapott gólt a Barcelona, még ha ez sokszor nem a védelem stabilitásának, hanem Joan García bravúrjainak is volt köszönhető. Ha a védekezés összeáll, akkor ezzel a támadósorral bárkire veszélyes lehet a katalán együttes.

4. MANCHESTER CITY (angol, az előző listán 4.)

Maradt a negyedik helyen a Manchester City, amely a bajnokságban három döntetlen után a városi rivális Manchester United ellen szenvedett vereséget, így az Arsenal előnye hét pontra nőtt a PL élén. Pep Guardiola együttese az erősorrendünk mellett a BL tabelláján is a negyedik, a Bodö/Glimt és a Galatasaray elleni találkozók után pedig még jobb kiemelést is elérhet. Erling Haaland segítségére Antoine Semenyo személyében téli érkező is van a Manchester Citynél, amely az MU előtt 13 mérkőzésen át nem kapott ki, többek között a Real Madrid ellen is nyert idegenben.

A télen Antoine Semenyóval erősített a Manchester City (Fotó: Getty Images)

3. PSG (francia, az előző listán 3.)

A címvédő PSG is maradt a helyén, amely az elmúlt hónapban Interkontinentális Kupát és Francia Szuperkupát is nyert, ellenben a Paris FC ellen kiesett a Francia Kupából. Az Európai Szuperkupa visszavágóján a Párizs nyolcgólos meccsen múlta felül a Tottenhamet, az Athletic Bilbao otthonában azonban csak gól nélküli döntetlent ért el Luis Enrique együttese, amely az alapszakaszt a Sporting és a Newcastle ellen zárja. A francia liga miatt kevésbé van reflektorfényben a PSG, de az aranylabdás Ousmane Dembélé vezetésével akár a címvédésre is képesek lehetnek Luis Enriquéék.

2. BAYERN MÜNCHEN (német, az előző listán 1.)

Nehéz szavakat találni a Bayern München idei formájára. A Bundesligában már fél távnál az a kérdés, hogy áprilisban, vagy már márciusban bajnok lesz a Bayern München, és mikor és mennyivel dönti meg a gólrekordot. A bajorok 18 bajnokin 71 gólt szereztek, a góllövőlista első négy helyén három játékost (Harry Kane 21, Michael Olise 10 és Luis Diáz 9) is a bajorok adnak. Vincent Kompany együttese nagy valószínűséggel a Royale Union és a PSV ellen is gólfesztivált rendez. A németeknél egyedül Lennart Karl Real Madridról szóló nyilatkozata borzolta a kedélyeket, de azt is hamar elvarrták.

1. ARSENAL (angol, az előző listán 2.)

A müncheniek csak egy ok miatt nem végeztek a táblázat élén, az pedig az, hogy az Arsenal elleni mérkőzést az angolok nyerték, így az ágyúsok egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel állnak a BL-tabella élén. Mikel Arteta csapata ráadásul hat meccsen mindössze egy gólt kapott a legrangosabb európai kupasorozatban, a második legkevesebb kapott góllal az Inter rendelkezik. A londoni csapatnak becsúszott két döntetlent a Premier League-ben, de ott is vezeti a tabellát, a hétpontos előny pedig elég megnyugtatónak tűnik. Az Inter ellen akár a vereség is beférhet, a Kajrat Almati elleni győzelemmel megszerezheti az első kiemelést az Arsenal, amelynek a védekezése továbbra is rettentően stabil, a pontrúgások halálosak. A szurkolók abban reménykednek, hogy a trófeamentes hosszú időszakot duplázással töri meg Mikel Arteta csapata.

BAJNOKOK LIGÁJA

7. FORDULÓ

2026. január 20., kedd

16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol)

21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Inter (olasz)–Arsenal (angol)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia)

21.00: Sporting (portugál)–Paris SG (francia)

21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)

2026. január 21., szerda

18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol)

18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Bayern München (német)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Marseille (francia)–Liverpool (angol)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol)