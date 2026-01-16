IFFHS: 2025 legjobb futballcsapata a PSG, a Ferencváros 39. a világrangsorban

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet frissen nyilvánosságra hozott lajstromának élén 31 évvel első ilyen sikere után végzett a PSG, amely tavaly a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az összes fontos francia trófeát megkaparintotta.

A világrangsorban a Real Madrid a második, míg a harmadik helyen a Chelsea és az Internazionale osztozik. Az élcsoport tagja még a Bayern München megőrizve 2024-es ötödik pozícióját, mögötte zárt a brazil Flamengo, hetedik lett az FC Barcelona, nyolcadik az Arsenal, míg a kilencedik helyet holtversenyben egy másik brazil gárda, a Palmeiras, illetve a Borussia Dortmund érdemelte ki.

Legjobb magyar klubcsapatként a Ferencváros – 13 helyet javítva – 39., rajta kívül még két magyar alakulat fért rá az IFFHS listájára: a Paksi FC 352. (2024-ben 403. volt), az ETO FC pedig – még nagyobbat előrelépve – 375. (438.).

A válogatott magyar játékosokat felvonultató külföldi együttesek közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja 21., a Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray 30., Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Leipzig pedig 99. a listán.

A 2025-ös klub-világranglista az IFFHS-nél (zárójelben a 2024-es helyezés):

1. (1.) Paris Saint-Germain 613 pont

2. (2.) Real Madrid 471

3. (3.) Chelsea FC és (4.) Internazionale 447-447

5. (5.) Bayern München 440

6. (8.) CR Flamengo 424

7. (6.) FC Barcelona 419

8. (7.) Arsenal FC 407

9. (9.) SE Palmeiras és (10.) Borussia Dortmund 384-384

…21. (21.) Liverpool FC 270

…30. (27.) Galatasaray 242

…39. (52.) Ferencváros 219

…99. (94.) RB Leipzig 155

…352. (403.) Paksi FC 70

…375. (438.) ETO FC 68