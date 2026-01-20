Suárez duplájával a Sporting legyőzte a címvédő PSG-t

SPORTING–PSG 2–1

A Sporting kezdett jobban, az első helyzet Geny Catamo előtt adódott, aki a 14. percben kapu mellé lőtt. Ezt követően jött a címvédő, előbb Vitinha lőtt mellé, majd Warren Zaire-Emery fejelt a kapuba, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. A második félidő két Ousmane Dembélé-helyzettel indult, az aranylabdás támadó előbb egy lesgólt lőtt, majd szép akció végén lőtt a kapu jobb oldalára, de Rui Silva nagy bravúrral hárított.

A 74. percben a hazaiak szereztek vezetést, Luis Suárezhez került a kipattanó, aki jobbal a bal alsóba helyezte a labdát. Alig öt perccel később egyenlített a PSG, Hvicsa Kvarachelia a tizenhatos sarkáról lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba. A 90. percben egy újabb kipattanó labdára csapott le Suárez és hat méterről a jobb alsóba fejelt. A Sporting ezzel legyőzte, és pontszámban beérte a PSG-t.

VILLARREAL–AJAX 1–2

Ugyan a Tanitoluwa Oluwaseyi révén a Villarreal szerzett vezetést a második félidő elején, de az Ajax két góllal válaszolt. Oscar Gloukh szabadrúgásból egyenlített, aztán a 90. percben Oliver Edvardsen kapott remek passzt, és a jobb alsó sarokba lőtt. A spanyolok így továbbra is nyeretlenül, egy ponttal az utolsó előtti helyen állnak. Ellenben az Ajax sorozatban második győzelmét aratta a BL-ben, igaz, így is csak hat pontja van, ami nem ér rájátszást.

TOTTENHAM–DORTMUND 2–0

2016 óta ötödször találkozott a Tottenham és a Dortmund, és ötödször nyert az angol együttes. Thomas Frank csapata az első félidőben lerendezte a mérkőzést, előbb Cristian Romero lőtt kapásból, majd a Dominic Solanke szerzett látványos gólt. Mindkétszer Wilson Odobert volt az előkészítő. A két hazai gól között Daniel Svensson durva belépője miatt piros lapot kapott, így több mint 60 percet emberelőnybe játszott a Tottenham, amely 14 ponttal a tabella negyedik helyén áll, míg a Dortmund sorozatban második BL-mérkőzésén maradt nyeretlen.

Újabb győzelmével már a negyedik a Tottenham (Fotó: Getty Images)

KÖBENHAVN–NAPOLI 1–1

Az első félidő közepén eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában „tömbösítve” szereplő Köbenhavn – egy döntetlen után három vereség, majd két győzelem – sormintája jó eséllyel nem folytatódik a Napoli ellen, s nem lesz meg a harmadik győzelem. Történt ugyanis, hogy a 35. percben Thomas Delaney ütemtelenül csúnyán rácsúszott Stanislav Lobotka lábára, s videózás után Irfan Peljto egyből piros lapot mutatott fel neki. A Napoli villámgyorsan Scott McTominay révén ki is használta az emberelőnyt, a második félidőben pedig nyugodt, türelmes játékkal őrizte az előnyét – egészen a 72. percig, amikor Alessandro Boungiorni felborította Mohamed Elyounoussit a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt ugyan Vanja Milinkovics-Szavics kivédte, de a kipattanót a tizenegyest rosszul lövő Jorsan Larsson bevágta. A hátralévő csaknem húsz percben az eredmény már nem változott a döntetlennel, a megszerzett egy ponttal mindkét brigád a továbbjutást jelentő utolsó két helyét foglalja el.

OLYMPIAKOSZ–BAYER LEVERKUSEN 2–0

Az Olympiakosz késői hajrát nyitott a továbbjutásért, hiszen az előző körben a Kajrat otthonában megszerezte az első győzelmét az alapszakaszban, s most a Bayer Leverkusen ellen már azért lépett pályára, hogy egy újabb sikerrel a nyitó forduló után ismét továbbjutó helyen álljon. Ezt szándékot mindössze 90 másodperc után Costinha fejesével nyomatékosította a görög csapat: a portugál védő az első szöglet után bólintott a Bayer kapujába. Az egyébként fölényben játszó Leverkusen ellen a keretes szerkezetet Mehdi Taremi biztosította, aki aztán a ráadás elején villámgyors kontra végén duplázta meg a vendéglátók előnyét. A második félidőben nem sokat változott a játék képe, a németek birtokolták többet a labdát, de a kapuk még annyit sem forogtak veszélyben, mint az első 45 percben, így az eredmény nem változott, az Olympiakosz beelőzte a Napolit és a Köbenhavnt a tabellán, és a kétgólos veresége ellenére a Leverkusen is lépett egyet előre a táblán – köszönhetően a Monaco négygólos vereségének.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz) 1–1 (J. Larsson 72., ill. McTominay 39.)

Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2–0 (Costinha 2., Taremi 45+1.)

Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) 2–1 (Luis Suárez 74., 90+1., ill. Kvarachelia 79.)

Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német) 2–0 (C. Romero 14., Solanke 37.)

Kiállítva: Svensson (24., Borussia Dortmund)

Villarreal (spanyol)–Ajax (holland) 1–2 (Oluwaseyi 49., ill. Gloukh 61., Edvardsen 90.)

Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1–3

Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1

Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (K. Högh 22., 24., J. P. Hauge 58., ill. Cherki 60.)

Kiállítva: Rodri (63., Manchester City)

Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)