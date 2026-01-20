Nemzeti Sportrádió

Suárez duplájával a Sporting legyőzte a címvédő PSG-t

Vágólapra másolva!
2026.01.20. 23:02
null
A Sporting legyőzte a címvédő PSG-t (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Ajax Bayer Leverkusen PSG Tottenham Sporting Napoli Villarreal
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában a Bayer Leverkusen Görögországban, a PSG Portugáliában szenvedett vereséget. A Napoli döntetlent játszott a Köbenhavn otthonában, míg az Ajax 2–1-re legyőzte a Villarrealt.

SPORTING–PSG 2–1

A Sporting kezdett jobban, az első helyzet Geny Catamo előtt adódott, aki a 14. percben kapu mellé lőtt. Ezt követően jött a címvédő, előbb Vitinha lőtt mellé, majd Warren Zaire-Emery fejelt a kapuba, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. A második félidő két Ousmane Dembélé-helyzettel indult, az aranylabdás támadó előbb egy lesgólt lőtt, majd szép akció végén lőtt a kapu jobb oldalára, de Rui Silva nagy bravúrral hárított.

A 74. percben a hazaiak szereztek vezetést, Luis Suárezhez került a kipattanó, aki jobbal a bal alsóba helyezte a labdát. Alig öt perccel később egyenlített a PSG, Hvicsa Kvarachelia a tizenhatos sarkáról lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba. A 90. percben egy újabb kipattanó labdára csapott le Suárez és hat méterről a jobb alsóba fejelt. A Sporting ezzel legyőzte, és pontszámban beérte a PSG-t.

VILLARREAL–AJAX 1–2

Ugyan a Tanitoluwa Oluwaseyi révén a Villarreal szerzett vezetést a második félidő elején, de az Ajax két góllal válaszolt. Oscar Gloukh szabadrúgásból egyenlített, aztán a 90. percben Oliver Edvardsen kapott remek passzt, és a jobb alsó sarokba lőtt. A spanyolok így továbbra is nyeretlenül, egy ponttal az utolsó előtti helyen állnak. Ellenben az Ajax sorozatban második győzelmét aratta a BL-ben, igaz, így is csak hat pontja van, ami nem ér rájátszást.

TOTTENHAM–DORTMUND 2–0

2016 óta ötödször találkozott a Tottenham és a Dortmund, és ötödször nyert az angol együttes. Thomas Frank csapata az első félidőben lerendezte a mérkőzést, előbb Cristian Romero lőtt kapásból, majd a Dominic Solanke szerzett látványos gólt. Mindkétszer Wilson Odobert volt az előkészítő. A két hazai gól között Daniel Svensson durva belépője miatt piros lapot kapott, így több mint 60 percet emberelőnybe játszott a Tottenham, amely 14 ponttal a tabella negyedik helyén áll, míg a Dortmund sorozatban második BL-mérkőzésén maradt nyeretlen.

Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier League
Újabb győzelmével már a negyedik a Tottenham (Fotó: Getty Images)

KÖBENHAVN–NAPOLI 1–1

Az első félidő közepén eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában „tömbösítve” szereplő Köbenhavn – egy döntetlen után három vereség, majd két győzelem – sormintája jó eséllyel nem folytatódik a Napoli ellen, s nem lesz meg a harmadik győzelem. Történt ugyanis, hogy a 35. percben Thomas Delaney ütemtelenül csúnyán rácsúszott Stanislav Lobotka lábára, s videózás után Irfan Peljto egyből piros lapot mutatott fel neki. A Napoli villámgyorsan Scott McTominay révén ki is használta az emberelőnyt, a második félidőben pedig nyugodt, türelmes játékkal őrizte az előnyét – egészen a 72. percig, amikor Alessandro Boungiorni felborította Mohamed Elyounoussit a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt ugyan Vanja Milinkovics-Szavics kivédte, de a kipattanót a tizenegyest rosszul lövő Jorsan Larsson bevágta. A hátralévő csaknem húsz percben az eredmény már nem változott a döntetlennel, a megszerzett egy ponttal mindkét brigád a továbbjutást jelentő utolsó két helyét foglalja el.

OLYMPIAKOSZ–BAYER LEVERKUSEN 2–0

Az Olympiakosz késői hajrát nyitott a továbbjutásért, hiszen az előző körben a Kajrat otthonában megszerezte az első győzelmét az alapszakaszban, s most a Bayer Leverkusen ellen már azért lépett pályára, hogy egy újabb sikerrel a nyitó forduló után ismét továbbjutó helyen álljon. Ezt szándékot mindössze 90 másodperc után Costinha fejesével nyomatékosította a görög csapat: a portugál védő az első szöglet után bólintott a Bayer kapujába. Az egyébként fölényben játszó Leverkusen ellen a keretes szerkezetet Mehdi Taremi biztosította, aki aztán a ráadás elején villámgyors kontra végén duplázta meg a vendéglátók előnyét. A második félidőben nem sokat változott a játék képe, a németek birtokolták többet a labdát, de a kapuk még annyit sem forogtak veszélyben, mint az első 45 percben, így az eredmény nem változott, az Olympiakosz beelőzte a Napolit és a Köbenhavnt a tabellán, és a kétgólos veresége ellenére a Leverkusen is lépett egyet előre a táblán – köszönhetően a Monaco négygólos vereségének.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz) 1–1 (J. Larsson 72., ill. McTominay 39.)
Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2–0 (Costinha 2., Taremi 45+1.)
Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) 2–1 (Luis Suárez 74., 90+1., ill. Kvarachelia 79.)
Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német) 2–0 (C. Romero 14., Solanke 37.)
Kiállítva: Svensson (24., Borussia Dortmund)
Villarreal (spanyol)–Ajax (holland) 1–2 (Oluwaseyi 49., ill. Gloukh 61., Edvardsen 90.)
Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1–3
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (K. Högh 22., 24., J. P. Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Kiállítva: Rodri (63., Manchester City)
Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

1. Arsenal

7

7

20–2

+18 

21 

2. Real Madrid

7

5

2

19–8

+11 

15 

3. Bayern München

6

5

1

18–7

+11 

15 

4. Tottenham

7

4

2

1

15–7

+8 

14 

5. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

6. Sporting

7

4

1

2

14–9

+5 

13 

7. Manchester City

7

4

1

2

13–9

+4 

13 

8. Atalanta

6

4

1

1

8–6

+2 

13 

9. Internazionale

7

4

3

13–7

+6 

12 

10. Atlético Madrid

6

4

2

15–12

+3 

12 

11. Liverpool

6

4

2

11–8

+3 

12 

12. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

13. Newcastle United

6

3

1

2

13–6

+7 

10 

14. Chelsea

6

3

1

2

13–8

+5 

10 

15. Barcelona

6

3

1

2

14–11

+3 

10 

16. Marseille

6

3

3

11–8

+3 

17. Juventus

6

2

3

1

12–10

+2 

18. Galatasaray

6

3

3

8–8

19. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

20. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

21. PSV Eindhoven

6

2

2

2

15–11

+4 

22. Olympiakosz Pireusz

7

2

2

3

8–13

–5 

23. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

24. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

25. Qarabag

6

2

1

3

10–13

–3 

26. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

27. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

28. Benfica

6

2

4

6–8

–2 

29. Pafosz

6

1

3

2

4–9

–5 

30. Royale Union Saint-Gilloise

6

2

4

7–15

–8 

31. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

32. Athletic Bilbao

6

1

2

3

4–9

–5 

33. Eintracht Frankfurt

6

1

1

4

8–16

–8 

34. Slavia Praha

6

3

3

2–11

–9 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Ajax Bayer Leverkusen PSG Tottenham Sporting Napoli Villarreal
Legfrissebb hírek

Mbappé és Vinícius vezérletével gálaelőadást tartott a Real Madrid

Bajnokok Ligája
1 órája

Szalah egy hónap után játszhat újra a Liverpoolban

Bajnokok Ligája
3 órája

A manchesteri derbi után a Bajnokok Ligájában is kikapott a City

Bajnokok Ligája
3 órája

Az FC Bruges Kazahsztánban nyert, még bizakodhat a továbbjutásban

Bajnokok Ligája
5 órája

Újabb változás az élen, sem a Real Madrid, sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
10 órája

„Európa egyik legerősebb csapata vár ránk” – Cristian Chivu az Inter–Arsenal BL-csata előtt

Bajnokok Ligája
13 órája

A Betis legyőzte a Villarrealt; az Osasuna és a Mallorca ötgólos mérkőzést húzott be

Spanyol labdarúgás
2026.01.17. 23:00

A Napoli egy korai góllal győzte le a Sassuolót

Olasz labdarúgás
2026.01.17. 19:57
Ezek is érdekelhetik