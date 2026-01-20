Suárez duplájával a Sporting legyőzte a címvédő PSG-t

SPORTING–PSG 2–1
A Sporting kezdett jobban, az első helyzet Geny Catamo előtt adódott, aki a 14. percben kapu mellé lőtt. Ezt követően jött a címvédő, előbb Vitinha lőtt mellé, majd Warren Zaire-Emery fejelt a kapuba, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. A második félidő két Ousmane Dembélé-helyzettel indult, az aranylabdás támadó előbb egy lesgólt lőtt, majd szép akció végén lőtt a kapu jobb oldalára, de Rui Silva nagy bravúrral hárított.
A 74. percben a hazaiak szereztek vezetést, Luis Suárezhez került a kipattanó, aki jobbal a bal alsóba helyezte a labdát. Alig öt perccel később egyenlített a PSG, Hvicsa Kvarachelia a tizenhatos sarkáról lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba. A 90. percben egy újabb kipattanó labdára csapott le Suárez és hat méterről a jobb alsóba fejelt. A Sporting ezzel legyőzte, és pontszámban beérte a PSG-t.
VILLARREAL–AJAX 1–2
Ugyan a Tanitoluwa Oluwaseyi révén a Villarreal szerzett vezetést a második félidő elején, de az Ajax két góllal válaszolt. Oscar Gloukh szabadrúgásból egyenlített, aztán a 90. percben Oliver Edvardsen kapott remek passzt, és a jobb alsó sarokba lőtt. A spanyolok így továbbra is nyeretlenül, egy ponttal az utolsó előtti helyen állnak. Ellenben az Ajax sorozatban második győzelmét aratta a BL-ben, igaz, így is csak hat pontja van, ami nem ér rájátszást.
TOTTENHAM–DORTMUND 2–0
2016 óta ötödször találkozott a Tottenham és a Dortmund, és ötödször nyert az angol együttes. Thomas Frank csapata az első félidőben lerendezte a mérkőzést, előbb Cristian Romero lőtt kapásból, majd a Dominic Solanke szerzett látványos gólt. Mindkétszer Wilson Odobert volt az előkészítő. A két hazai gól között Daniel Svensson durva belépője miatt piros lapot kapott, így több mint 60 percet emberelőnybe játszott a Tottenham, amely 14 ponttal a tabella negyedik helyén áll, míg a Dortmund sorozatban második BL-mérkőzésén maradt nyeretlen.
KÖBENHAVN–NAPOLI 1–1
Az első félidő közepén eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája alapszakaszában „tömbösítve” szereplő Köbenhavn – egy döntetlen után három vereség, majd két győzelem – sormintája jó eséllyel nem folytatódik a Napoli ellen, s nem lesz meg a harmadik győzelem. Történt ugyanis, hogy a 35. percben Thomas Delaney ütemtelenül csúnyán rácsúszott Stanislav Lobotka lábára, s videózás után Irfan Peljto egyből piros lapot mutatott fel neki. A Napoli villámgyorsan Scott McTominay révén ki is használta az emberelőnyt, a második félidőben pedig nyugodt, türelmes játékkal őrizte az előnyét – egészen a 72. percig, amikor Alessandro Boungiorni felborította Mohamed Elyounoussit a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt ugyan Vanja Milinkovics-Szavics kivédte, de a kipattanót a tizenegyest rosszul lövő Jorsan Larsson bevágta. A hátralévő csaknem húsz percben az eredmény már nem változott a döntetlennel, a megszerzett egy ponttal mindkét brigád a továbbjutást jelentő utolsó két helyét foglalja el.
OLYMPIAKOSZ–BAYER LEVERKUSEN 2–0
Az Olympiakosz késői hajrát nyitott a továbbjutásért, hiszen az előző körben a Kajrat otthonában megszerezte az első győzelmét az alapszakaszban, s most a Bayer Leverkusen ellen már azért lépett pályára, hogy egy újabb sikerrel a nyitó forduló után ismét továbbjutó helyen álljon. Ezt szándékot mindössze 90 másodperc után Costinha fejesével nyomatékosította a görög csapat: a portugál védő az első szöglet után bólintott a Bayer kapujába. Az egyébként fölényben játszó Leverkusen ellen a keretes szerkezetet Mehdi Taremi biztosította, aki aztán a ráadás elején villámgyors kontra végén duplázta meg a vendéglátók előnyét. A második félidőben nem sokat változott a játék képe, a németek birtokolták többet a labdát, de a kapuk még annyit sem forogtak veszélyben, mint az első 45 percben, így az eredmény nem változott, az Olympiakosz beelőzte a Napolit és a Köbenhavnt a tabellán, és a kétgólos veresége ellenére a Leverkusen is lépett egyet előre a táblán – köszönhetően a Monaco négygólos vereségének.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz) 1–1 (J. Larsson 72., ill. McTominay 39.)
Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 2–0 (Costinha 2., Taremi 45+1.)
Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) 2–1 (Luis Suárez 74., 90+1., ill. Kvarachelia 79.)
Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német) 2–0 (C. Romero 14., Solanke 37.)
Kiállítva: Svensson (24., Borussia Dortmund)
Villarreal (spanyol)–Ajax (holland) 1–2 (Oluwaseyi 49., ill. Gloukh 61., Edvardsen 90.)
Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) 1–3
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (K. Högh 22., 24., J. P. Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Kiállítva: Rodri (63., Manchester City)
Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) 1–4 (Szadibekov 90+2., ill. A. Sztankovics 32., Vanaken 38., R. Vermant 74., Mechele 85.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20–2
+18
21
|2. Real Madrid
7
5
–
2
19–8
+11
15
|3. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|4. Tottenham
7
4
2
1
15–7
+8
14
|5. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|6. Sporting
7
4
1
2
14–9
+5
13
|7. Manchester City
7
4
1
2
13–9
+4
13
|8. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|9. Internazionale
7
4
–
3
13–7
+6
12
|10. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|11. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|12. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|13. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|14. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|15. Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|20. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|21. PSV Eindhoven
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Olympiakosz Pireusz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|23. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|24. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|25. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|26. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|27. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|28. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|29. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|30. Royale Union Saint-Gilloise
6
2
–
4
7–15
–8
6
|31. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|32. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|33. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|34. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1