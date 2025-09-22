Nemzeti Sportrádió

A PSG kilenc jelöltjéből csak három lesz jelen az Aranylabda-gálán

2025.09.22. 12:38
Desiré Doué és Ousmane Dembélé nagy valószínűséggel jelen lesznek a díjátadó ünnepségen (Fotó: Getty Images)
Ousmane Dembélé Aranylabda Paris Saint-Germain
Várhatóan három Paris Saint-Germain-labdarúgó lesz ott hétfő este a párizsi Théatre du Chatelet-ben rendezett Aranylabda-gálán, akik nem feltétlenül emiatt, de kihagyják az Olympique Marseille elleni bajnokit.

A Le Classique eredetileg vasárnapra volt kiírva, ám biztonsági és időjárási okok miatt elhalasztották. A francia szabályok értelmében ilyen esetben a mérkőzést másnap kell pótolni, így a PSG kerete nem lehet jelen a 2025-ös gálán.

A párizsiak Bajnokok Ligája-győztes csapatából kilencen is jelölést kaptak az Aranylabdára: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz és Vitinha mellett a már a Manchester Cityben szereplő Gianluigi Donnarumma neve is szerepel a listán.

Minden más foci
2025.09.20. 15:12

Ronaldinho adja át az Aranylabdát – sajtóhír

A brazil támadó 2005-ben nyerte el az elismerést a Barcelona játékosaként.

A legnagyobb esélyesek között tartják számon Dembélét, aki az előző idényben 35 gólt és 16 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve. A francia támadó mellett két sérült csapattársa, Doué és Neves is ott lehet a gálán.

Doué és Neves a Kopa-trófea jelöltjei között is szerepelnek, és abban bíznak, hogy megakadályozhatják a barcelonai Lamine Yamal újabb győzelmét.

A PSG vezetőedzője, Luis Enrique esélyes az Év edzője-díjra, ám a spanyol tréner – a játékosok többségéhez hasonlóan – nem tud részt venni az ünnepségen.

Spanyol labdarúgás
4 órája

Meg is van az új aranylabdás? Yamal miatt 20 családtag és barát megy a gálára

„Esélytelen, hogy valaki odarendeljen ennyi embert úgy, hogy végül ne ő nyerjen...”

 

Ezek is érdekelhetik