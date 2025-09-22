A PSG kilenc jelöltjéből csak három lesz jelen az Aranylabda-gálán

A Le Classique eredetileg vasárnapra volt kiírva, ám biztonsági és időjárási okok miatt elhalasztották. A francia szabályok értelmében ilyen esetben a mérkőzést másnap kell pótolni, így a PSG kerete nem lehet jelen a 2025-ös gálán.

A párizsiak Bajnokok Ligája-győztes csapatából kilencen is jelölést kaptak az Aranylabdára: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz és Vitinha mellett a már a Manchester Cityben szereplő Gianluigi Donnarumma neve is szerepel a listán.