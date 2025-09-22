Meg is van az új aranylabdás? Yamal miatt 20 családtag és barát megy a gálára

Hétfőn este kiderül, ki kapja az idei Aranylabdát, amely a futballvilág legnagyobb presztizsű egyéni elismerése. Bár a győztes személye egyelőre titok, a Mundo Deportivo erős utalást adott Lamine Yamal sikerére.

Az említett forrás vasárnap azt írta, hogy körülbelül húsz, Yamalhoz közel álló ember utazik Párizsba a gálára, mindannyian Dolce & Gabbana öltözetben. A 18 éves játékosnak állítólag arra is megvan a terve, hogy győzelem esetén privát ünnepséget rendezzen szerettei körében.

Az El Chiringuito televízió rendezője, Edu Aguirre csak ráerősített erre az értesülésre:

Lamine Yamal megkapja az Aranylabdát, ez az én véleményem. Esélytelen, hogy valaki odarendeljen 20 embert úgy, hogy végül ne ő nyerjen...

Yamal a 2024–2025-ös idényben a Barcelona színeiben 55 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 18 gólt és 25 asszisztot jegyzett. La Ligát, Király-kupát és spanyol Szuperkupát nyert.