Az időjárás közbeszólt: elhalasztják a Marseille–PSG rangadót

A két ősi rivális eredetileg vasárnap, 20.45-től találkozott volna egymással a Stade Vélodrome-ban, a várható viharos időjárás miatt azonban a találkozót végül hétfő 20 órára halasztották – írta meg a vezető francia sportlap, a L'Équipe.

A hivatalos indoklás szerint vasárnap késő délutántól az egész régión egy mediterrán ciklon vonul át, amely esőzések és zivatarok kíséretében érkezik meg a francia kikötővárosba. A francia meteorológiai szolgálat arról is hírt adott: az összes csapadékmennyiség elérheti a 70-90 millimétert, helyenként pedig néhány óra alatt a 120 millimétert is. A vihar csúcspontja a meteorológusok szerint 19 és 22 óra között várható, éppen akkorra, amikor a Marseille és a PSG is találkozna egymással.

Ezért – mindenki biztonságát figyelembe véve – született az a döntés, hogy a találkozót inkább elhalasszák. A klubokat már tájékoztatták a döntésről. A Vélodrome-ba egyébként előzetesen 70 ezer nézőt vártak ma estére.

Az új kezdési időpont némileg furcsa – hiszen hétfőn este Párizsban Aranylabda-gálát rendeznek, ahol több PSG-játékos is érdekelt, mi több, Ousmané Dembélé a díj első számú esélyesének számít.