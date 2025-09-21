Nemzeti Sportrádió

Az időjárás közbeszólt: elhalasztják a Marseille–PSG rangadót

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.21. 16:33
null
Fotó: Getty Images
Címkék
francia foci Ligue 1 Olympique Marseille Paris Saint-Germain PSG
A várható viharos időjárás miatt hétfőre halasztották az eredetileg ma estére (vasárnapra) tervezett, Olympique Marseille–Paris Saint-Germain rangadót a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 5. fordulójából.

A két ősi rivális eredetileg vasárnap, 20.45-től találkozott volna egymással a Stade Vélodrome-ban, a várható viharos időjárás miatt azonban a találkozót végül hétfő 20 órára halasztották – írta meg a vezető francia sportlap, a L'Équipe.

A hivatalos indoklás szerint vasárnap késő délutántól az egész régión egy mediterrán ciklon vonul át, amely esőzések és zivatarok kíséretében érkezik meg a francia kikötővárosba. A francia meteorológiai szolgálat arról is hírt adott: az összes csapadékmennyiség elérheti a 70-90 millimétert, helyenként pedig néhány óra alatt a 120 millimétert is. A vihar csúcspontja a meteorológusok szerint 19 és 22 óra között várható, éppen akkorra, amikor a Marseille és a PSG is találkozna egymással.

Ezért – mindenki biztonságát figyelembe véve – született az a döntés, hogy a találkozót inkább elhalasszák. A klubokat már tájékoztatták a döntésről. A Vélodrome-ba egyébként előzetesen 70 ezer nézőt vártak ma estére.

Az új kezdési időpont némileg furcsa – hiszen hétfőn este Párizsban Aranylabda-gálát rendeznek, ahol több PSG-játékos is érdekelt, mi több, Ousmané Dembélé a díj első számú esélyesének számít. 

 

francia foci Ligue 1 Olympique Marseille Paris Saint-Germain PSG
Legfrissebb hírek

A ráadás hatodik percében mentett pontot a Nantes a breton derbin; győzött a Brest

Francia labdarúgás
21 órája

Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...

Minden más foci
2025.09.19. 15:34

Nem a Camp Nouban fogadja a PSG-t a Barcelona – hivatalos

Bajnokok Ligája
2025.09.19. 10:44

Utolsó másodperces hetesvédéssel nyerte a Magdeburg a Barca elleni csúcsrangadót a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.18. 22:45

Ivan Juric: A PSG ellen csak kivégzési módot lehet választani

Bajnokok Ligája
2025.09.18. 18:20

Ott folytatták, ahol májusban abbahagyták: a címvédő PSG átgázolt az Atalantán a Parc des Princes-ben

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 23:03

A Chelsea költött legtöbbet a keretére, öt Premier League-klub jár 1 milliárd felett

Minden más foci
2025.09.17. 13:29

Megfogyatkozva is a PSG az esélyes az Atalanta ellen

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 11:08
Ezek is érdekelhetik