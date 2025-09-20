Nemzeti Sportrádió

Ronaldinho adja át az Aranylabdát – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.20. 15:12
null
Ronaldinho adhatja át az Aranylabdát (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Lamine Yamal Aranylabda Ronaldinho
Sajtóhírek szerint Ronaldinho adja át a 2025-ös Aranylabdát.

A France Football augusztusban tette közzé a 2024–2025-ös Aranylabda harmincas jelöltlistáját. Az elmúlt idény legjobb férfi labdarúgójának járó díjé mellett a francia futballszaklap a legjobb kapusnak járó Jasin-díj, a női Aranylabda, illetve a legjobb 21 év alatti férfi és női játékosnak járó Kopa-díj jelöltlistáját is nyilvánosságra hozta. Ezenkívül ismertté váltak a legjobb edző és a legjobb csapatok elismerésének jelöltjei is.

Dani Gil López információi szerint az idei Aranylabdát a 2005-ös győztes Ronaldinho adja át. Érdekesség, hogy Ronaldinho pályafutása során játszott többek között a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben is, minden előzetes várakozás szerint ebből a két csapat egyikéből kerül ki a végső győztes. A spanyoloktól Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha és Lamine Yamal van a jelöltek között, míg a párizsiakat Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz és Vitinha került fel a harmincas listára.

A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője szavaz: Berkesi Juditot, az M4Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF. Az Aranylabda díjátadójára szeptember 22-én kerül sor Párizsban.

Ousmane Dembélé Lamine Yamal Aranylabda Ronaldinho
Legfrissebb hírek

Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...

Minden más foci
Tegnap, 15:34

Yamal nem játszhat a Newcastle elleni BL-nyitányon – hivatalos

Bajnokok Ligája
2025.09.17. 19:01

Yamal a BL-nyitányról is lemaradhat, Flick a spanyol szövetséget hibáztatja

Spanyol labdarúgás
2025.09.14. 10:43

Golden Boy-index: továbbra is Lamine Yamal vezet, két magyar is a legjobb százban

Minden más foci
2025.09.12. 16:08

„Anyám mindig azt akarta, hogy tanuljak” – Lamine Yamal a gyermekkoráról

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 09:43

A Real Madrid idén sem vesz részt az Aranylabda-gálán – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 13:11

Elhagyta az útlevelét, majdnem Törökországban rekedt Lamine Yamal – videó

Spanyol labdarúgás
2025.09.09. 10:26

Kylian Mbappé reméli, hogy Ousmané Dembélé kapja az Aranylabdát

Francia labdarúgás
2025.09.08. 20:48
Ezek is érdekelhetik