Ronaldinho adja át az Aranylabdát – sajtóhír

A France Football augusztusban tette közzé a 2024–2025-ös Aranylabda harmincas jelöltlistáját. Az elmúlt idény legjobb férfi labdarúgójának járó díjé mellett a francia futballszaklap a legjobb kapusnak járó Jasin-díj, a női Aranylabda, illetve a legjobb 21 év alatti férfi és női játékosnak járó Kopa-díj jelöltlistáját is nyilvánosságra hozta. Ezenkívül ismertté váltak a legjobb edző és a legjobb csapatok elismerésének jelöltjei is.

Dani Gil López információi szerint az idei Aranylabdát a 2005-ös győztes Ronaldinho adja át. Érdekesség, hogy Ronaldinho pályafutása során játszott többek között a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben is, minden előzetes várakozás szerint ebből a két csapat egyikéből kerül ki a végső győztes. A spanyoloktól Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha és Lamine Yamal van a jelöltek között, míg a párizsiakat Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz és Vitinha került fel a harmincas listára.

💥 Informa @danigilopez



🔵🔴 Ronaldinho será el encargado de entregar el #BallonDor en la gala del próximo lunes pic.twitter.com/SALIYT7AfD — Tiempo de Juego (@tjcope) September 20, 2025

A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője szavaz: Berkesi Juditot, az M4Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF. Az Aranylabda díjátadójára szeptember 22-én kerül sor Párizsban.