A 95. percben fejelt góllal nyerte meg a PSG a remek lyoni presztízsmeccset
A párizsi drukkerek nemcsak annak örülhettek, hogy több mint 440 nap után Warren Zaïre-Emery újra a kapuba talált a francia bajnokságban (VIDEÓ ITT!), hanem annak is, hogy megszületett Hvicsa Kvarachelia első bajnoki gólja is ebben a kiírásban. Mindkét gólt Vitinha készítette elő, a portugál klasszis már hat assziszttal vezeti a Ligue 1 gólpasszlistáját.
De a lyoni hívek sem panaszkodhattak, hiszen az ő ifjú portugáljuk, az első egyenlítő gólt szerző Afonso Moreira is jó passzban van (a megelőző hét lyoni gólból hármat ő lőtt, kettőt előkészített), a nem éppen a góllövő tudományáról híres Ainsley Maitland-Niles pedig pengés csatárokat megszégyenítő látványos emeléssel talált be a párizsi kapuba (VIDEÓ ITT!).
Kettő–kettő után maradt nagyjából 40 perc a döntésre: a labda túlnyomórészt a párizsiaknál volt, de a hazai védelem szívósan ellenállt a lyoni publikum heves biztatásától kísérve, és egyszer-egyszer az OL is átcsapott a túlsó térfélre.
Aztán jött a ráadás, amelyben két csapás is sújtotta a hazaiakat: előbb Nicolás Tagliafico piros lapot kapott, amiért durván, az arcába nyúlva állította meg Li Kang In-t, majd nem sokkal később, a 95. percben – éppen a dél-koreai játékos szögletéből – Joao Neves befejelte a PSG győztes gólját (VIDEÓ ITT!).
Strasbourg–Lille 2–0. Emanuel Emegha másfél hónap után került be ismét a hazaiak kezdőcsapatába, és duplával nyomatékosította, hogy felépült: a csapatkapitány két lille-i védelmi hibából profitált. A második góljánál nem más volt az „előkészítő”, mint Olivier Giroud – a francia válogatott gólrekorderének hazaadási kísérlete katasztrofális volt (VIDEÓ ITT!). A parázs hangulatú mérkőzésen Liam Rosenior, a Racing vezetőedzője, valamint egy lille-i játékos is piros lapot kapott.
Metz–Nice 2–1. Néhány hete megállíthatatlannak tűnt a Metz csúszása a másodosztály felé – erre itt a „gránátosok” egymást követő harmadik győzelme! Vasárnap kora este fordítaniuk is kellett a Nice ellen, a győzelmet jelentő gólt a leshatárról kiugró Habib Diallo lőtte a hajrában (VIDEÓ ITT!). A végjátékban kellett, hogy a nizzaiak javára kezezés miatt megítélt tizenegyest VAR-ozás után visszavonja Stéphanie Frappart játékvezető.
Angers–Auxerre 2–0. A Metz kapaszkodik, az Auxerre süllyed: az utolsó helyezett AJA sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését vesztette el. Az egykori bajnokcsapatot az ág is húzza, a balszerencsés szériát megfelelően illusztrálta Clément Akpa öngólja a hajrá kezdetén (VIDEÓ ITT!).
Lorient–Toulouse 1–1. Nem él jó napokat a Lorient sem, immár hat forduló óta nem volt képes nyerni. A döntetlenszériába keveredő (sorozatban harmadszor ikszelő) TFC elleni meccsen egy-egy tizenegyes révén került a labda a kapuba.
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lyon–Paris SG 2–3 (A. Moreira 30., Maitland-Niles 50., ill. Zaïre-Emery 26., Kvarachelia 33., J. Neves 90+5.)
Kiállítva: Tagliafico (90+3, Lyon)
Strasbourg–Lille 2–0 (Emegha 33., 72.)
Kiállítva: Verdonk (90+3., Lille)
Metz–Nice 2–1 (Hein 53. – 11-esből, H. Diallo 84., ill. Cho 35.)
Angers–Auxerre 2–0 (Akpa 71. – öngól, Peter 87.)
Lorient–Toulouse 1–1 (Pagis 44., – 11-esből, ill. D. Sidibe 65. – 11-esből)
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Olympique Marseille–Brest 3–0 (Angel Gomes 25., Greenwood 35., Aubameyang 82.)
Le Havre–Nantes 1–1 (G. Lloris 90+5., ill. Abline 4.)
Monaco–Lens 1–4 (Balogun 37., ill. Édouard 21., Said 40., 60., Sangaré 45+3.)
Kiállítva: Balogun (45.)
Péntek
Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)
|AZ ÁLLÁS
|1. Paris SG
12
8
3
1
24–11
+13
27
|2. Marseille
12
8
1
3
28–11
+17
25
|3. Lens
12
8
1
3
21–11
+10
25
|4. Strasbourg
12
7
1
4
24–16
+8
22
|5. Lille
12
6
2
4
23–15
+8
20
|6. Monaco
12
6
2
4
24–21
+3
20
|7. Lyon
12
6
2
4
17–15
+2
20
|8. Rennes
12
4
6
2
19–17
+2
18
|9. Nice
12
5
2
5
17–17
0
17
|10. Toulouse
12
4
4
4
18–16
+2
16
|11. Paris FC
12
4
2
6
18–21
–3
14
|12. Le Havre
12
3
5
4
13–17
–4
14
|13. Angers
12
3
4
5
10–15
–5
13
|14. Metz
12
3
2
7
12–27
–15
11
|15. Brest
12
2
4
6
14–21
–7
10
|16. Nantes
12
2
4
6
11–18
–7
10
|17. Lorient
12
2
4
6
14–26
–12
10
|18. Auxerre
12
2
1
9
7–19
–12
7