A 95. percben fejelt góllal nyerte meg a PSG a remek lyoni presztízsmeccset

A párizsi drukkerek nemcsak annak örülhettek, hogy több mint 440 nap után Warren Zaïre-Emery újra a kapuba talált a francia bajnokságban (VIDEÓ ITT!), hanem annak is, hogy megszületett Hvicsa Kvarachelia első bajnoki gólja is ebben a kiírásban. Mindkét gólt Vitinha készítette elő, a portugál klasszis már hat assziszttal vezeti a Ligue 1 gólpasszlistáját.

De a lyoni hívek sem panaszkodhattak, hiszen az ő ifjú portugáljuk, az első egyenlítő gólt szerző Afonso Moreira is jó passzban van (a megelőző hét lyoni gólból hármat ő lőtt, kettőt előkészített), a nem éppen a góllövő tudományáról híres Ainsley Maitland-Niles pedig pengés csatárokat megszégyenítő látványos emeléssel talált be a párizsi kapuba (VIDEÓ ITT!).

Kettő–kettő után maradt nagyjából 40 perc a döntésre: a labda túlnyomórészt a párizsiaknál volt, de a hazai védelem szívósan ellenállt a lyoni publikum heves biztatásától kísérve, és egyszer-egyszer az OL is átcsapott a túlsó térfélre.

Aztán jött a ráadás, amelyben két csapás is sújtotta a hazaiakat: előbb Nicolás Tagliafico piros lapot kapott, amiért durván, az arcába nyúlva állította meg Li Kang In-t, majd nem sokkal később, a 95. percben – éppen a dél-koreai játékos szögletéből – Joao Neves befejelte a PSG győztes gólját (VIDEÓ ITT!).

Strasbourg–Lille 2–0. Emanuel Emegha másfél hónap után került be ismét a hazaiak kezdőcsapatába, és duplával nyomatékosította, hogy felépült: a csapatkapitány két lille-i védelmi hibából profitált. A második góljánál nem más volt az „előkészítő”, mint Olivier Giroud – a francia válogatott gólrekorderének hazaadási kísérlete katasztrofális volt (VIDEÓ ITT!). A parázs hangulatú mérkőzésen Liam Rosenior, a Racing vezetőedzője, valamint egy lille-i játékos is piros lapot kapott.

Metz–Nice 2–1. Néhány hete megállíthatatlannak tűnt a Metz csúszása a másodosztály felé – erre itt a „gránátosok” egymást követő harmadik győzelme! Vasárnap kora este fordítaniuk is kellett a Nice ellen, a győzelmet jelentő gólt a leshatárról kiugró Habib Diallo lőtte a hajrában (VIDEÓ ITT!). A végjátékban kellett, hogy a nizzaiak javára kezezés miatt megítélt tizenegyest VAR-ozás után visszavonja Stéphanie Frappart játékvezető.

Angers–Auxerre 2–0. A Metz kapaszkodik, az Auxerre süllyed: az utolsó helyezett AJA sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését vesztette el. Az egykori bajnokcsapatot az ág is húzza, a balszerencsés szériát megfelelően illusztrálta Clément Akpa öngólja a hajrá kezdetén (VIDEÓ ITT!).

Lorient–Toulouse 1–1. Nem él jó napokat a Lorient sem, immár hat forduló óta nem volt képes nyerni. A döntetlenszériába keveredő (sorozatban harmadszor ikszelő) TFC elleni meccsen egy-egy tizenegyes révén került a labda a kapuba.

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lyon–Paris SG 2–3 (A. Moreira 30., Maitland-Niles 50., ill. Zaïre-Emery 26., Kvarachelia 33., J. Neves 90+5.)

Kiállítva: Tagliafico (90+3, Lyon)

Strasbourg–Lille 2–0 (Emegha 33., 72.)

Kiállítva: Verdonk (90+3., Lille)

Metz–Nice 2–1 (Hein 53. – 11-esből, H. Diallo 84., ill. Cho 35.)

Angers–Auxerre 2–0 (Akpa 71. – öngól, Peter 87.)

Lorient–Toulouse 1–1 (Pagis 44., – 11-esből, ill. D. Sidibe 65. – 11-esből)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombat

Olympique Marseille–Brest 3–0 (Angel Gomes 25., Greenwood 35., Aubameyang 82.)

Le Havre–Nantes 1–1 (G. Lloris 90+5., ill. Abline 4.)

Monaco–Lens 1–4 (Balogun 37., ill. Édouard 21., Said 40., 60., Sangaré 45+3.)

Kiállítva: Balogun (45.)

Péntek

Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)