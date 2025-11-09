Nemzeti Sportrádió

A 95. percben fejelt góllal nyerte meg a PSG a remek lyoni presztízsmeccset

2025.11.09. 22:54
Hvicsa Kvarachelia lőtte a párizsiak második gólját (Fotó: Getty Images)
Ligue 1 PSG Lyon
A Paris Saint-Germain háromszor szerzett vezetést a Lyon otthonában, és a 95. percben született harmadik gólja már elég volt ahhoz, hogy 3–2-re megnyerje a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 12. fordulójának vasárnap késő esti presztízsmérkőzését. Rangadón zsebelt be három fontos pontot Strasbourg, javított alsóházi pozícióján a Metz és az Angers.

A párizsi drukkerek nemcsak annak örülhettek, hogy több mint 440 nap után Warren Zaïre-Emery újra a kapuba talált a francia bajnokságban (VIDEÓ ITT!), hanem annak is, hogy megszületett Hvicsa Kvarachelia első bajnoki gólja is ebben a kiírásban. Mindkét gólt Vitinha készítette elő, a portugál klasszis már hat assziszttal vezeti a Ligue 1 gólpasszlistáját.

De a lyoni hívek sem panaszkodhattak, hiszen az ő ifjú portugáljuk, az első egyenlítő gólt szerző Afonso Moreira is jó passzban van (a megelőző hét lyoni gólból hármat ő lőtt, kettőt előkészített), a nem éppen a góllövő tudományáról híres Ainsley Maitland-Niles pedig pengés csatárokat megszégyenítő látványos emeléssel talált be a párizsi kapuba (VIDEÓ ITT!)

Kettő–kettő után maradt nagyjából 40 perc a döntésre: a labda túlnyomórészt a párizsiaknál volt, de a hazai védelem szívósan ellenállt a lyoni publikum heves biztatásától kísérve, és egyszer-egyszer az OL is átcsapott a túlsó térfélre.

Aztán jött a ráadás, amelyben két csapás is sújtotta a hazaiakat: előbb Nicolás Tagliafico piros lapot kapott, amiért durván, az arcába nyúlva állította meg Li Kang In-t, majd nem sokkal később, a 95. percben – éppen a dél-koreai játékos szögletéből – Joao Neves befejelte a PSG győztes gólját (VIDEÓ ITT!).

Strasbourg–Lille 2–0. Emanuel Emegha másfél hónap után került be ismét a hazaiak kezdőcsapatába, és duplával nyomatékosította, hogy felépült: a csapatkapitány két lille-i védelmi hibából profitált. A második góljánál nem más volt az „előkészítő”, mint Olivier Giroud – a francia válogatott gólrekorderének hazaadási kísérlete katasztrofális volt (VIDEÓ ITT!). A parázs hangulatú mérkőzésen Liam Rosenior, a Racing vezetőedzője, valamint egy lille-i játékos is piros lapot kapott.

Metz–Nice 2–1. Néhány hete megállíthatatlannak tűnt a Metz csúszása a másodosztály felé – erre itt a „gránátosok” egymást követő harmadik győzelme! Vasárnap kora este fordítaniuk is kellett a Nice ellen, a győzelmet jelentő gólt a leshatárról kiugró Habib Diallo lőtte a hajrában (VIDEÓ ITT!). A végjátékban kellett, hogy a nizzaiak javára kezezés miatt megítélt tizenegyest VAR-ozás után visszavonja Stéphanie Frappart játékvezető.

Angers–Auxerre 2–0. A Metz kapaszkodik, az Auxerre süllyed: az utolsó helyezett AJA sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését vesztette el. Az egykori bajnokcsapatot az ág is húzza, a balszerencsés szériát megfelelően illusztrálta Clément Akpa öngólja a hajrá kezdetén (VIDEÓ ITT!).

Lorient–Toulouse 1–1. Nem él jó napokat a Lorient sem, immár hat forduló óta nem volt képes nyerni. A döntetlenszériába keveredő (sorozatban harmadszor ikszelő) TFC elleni meccsen egy-egy tizenegyes révén került a labda a kapuba. 

FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lyon–Paris SG 2–3 (A. Moreira 30., Maitland-Niles 50., ill. Zaïre-Emery 26., Kvarachelia 33., J. Neves 90+5.)
Kiállítva: Tagliafico (90+3, Lyon)
Strasbourg–Lille 2–0 (Emegha 33., 72.)
Kiállítva: Verdonk (90+3., Lille)
Metz–Nice 2–1 (Hein 53. – 11-esből, H. Diallo 84., ill. Cho 35.)
Angers–Auxerre 2–0 (Akpa 71. – öngól, Peter 87.)
Lorient–Toulouse 1–1 (Pagis 44., – 11-esből, ill. D. Sidibe 65. – 11-esből)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Olympique Marseille–Brest 3–0 (Angel Gomes 25., Greenwood 35., Aubameyang 82.)
Le Havre–Nantes 1–1 (G. Lloris 90+5., ill. Abline 4.)
Monaco–Lens 1–4 (Balogun 37., ill. Édouard 21., Said 40., 60., Sangaré 45+3.)
Kiállítva: Balogun (45.)
Péntek
Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Paris SG

12

8

3

1

24–11

+13

27

  2. Marseille

12

8

1

3

28–11

+17

25

  3. Lens

12

8

1

3

21–11

+10

25

  4. Strasbourg

12

7

1

4

24–16

+8

22

  5. Lille

12

6

2

4

23–15

+8

20

  6. Monaco

12

6

2

4

24–21

+3

20

  7. Lyon

12

6

2

4

17–15

+2

20

  8. Rennes

12

4

6

2

19–17

+2

18

  9. Nice

12

5

2

5

17–17

0

17

10. Toulouse

12

4

4

4

18–16

+2

16

11. Paris FC

12

4

2

6

18–21

–3

14

12. Le Havre

12

3

5

4

13–17

–4

14

13. Angers

12

3

4

5

10–15

–5

13

14. Metz

12

3

2

7

12–27

–15

11

15. Brest

12

2

4

6

14–21

–7

10

16. Nantes

12

2

4

6

11–18

–7

10

17. Lorient

12

2

4

6

14–26

–12

10

18. Auxerre

12

2

1

9

7–19

–12

7

 

 

