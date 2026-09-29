Golovin Vlagyimir: Összetettebb játék kell a válogatottól

Két vereséggel zárta az Európa-kupa bukaresti négyes döntőjét a magyar női kézilabda-válogatott, amely az elődöntőben vállalható mérkőzésen maradt alul (23–27) a topfavorit norvégokkal szemben, majd a bronzéremért vívott helyosztón fájdalmas és roppant tanulságos 33–30-as vereséget szenvedett a házigazdától.

Az északiakat legutóbb a 2014-es Európa-bajnokság debreceni középdöntőjében tudtuk legyőzni, azóta ez volt sorozatban a 13. vereségünk, míg keleti szomszédunk sorozatban öt vereséget követően, a 2019-es világbajnokság után tudta újra két vállra fektetni a mieinket.

A bukaresti fináléban a nagyszerű hétvégét kifogó dánok meglepték az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő norvégokat (akik az Ek első két kiírását is megnyerték 2022-ben és 2024-ben), és teljesen megérdemelt 34–30-as sikerük után magasba emelhették a trófeát. „Nagyon örülünk a győzelemnek, de nem hiszem, hogy ennek a meccsnek különösebb jelentősége lenne az Európa-bajnokság előtt, mert a norvégok decemberre biztosan talpra állnak. Ugyanakkor ez a siker erősíti az önbizalmunkat, jót tesz a csapatszellemnek és a mentalitásnak. A trófea az mégiscsak trófea, de a jövőben újabb sikerekre törekszünk” – idézi az európai sportági szövetség a dánok győri kapusát, Sandra Toftot. Fotó: EHF Önbizalomnövelő dán győzelem a román fővárosban

Eb-bronzérmes nemzeti együttesünk öt hónapos szünet elteltével gyűlt újra össze és készült együtt néhány napig, majd játszott mérkőzéseket. A hosszú kihagyás egyértelműen meglátszott a teljesítményén, miközben nyilván a többi válogatottra is igaz, hogy nagyobb pauza után kezdte el újra a munkát. Az elmúlt hétvégi viadal abból a szempontból is fontos volt, mert a papírforma alapján a decemberi kontinenstorna kolozsvári középdöntőjében is ellenfél lesz Norvégia, Románia és a friss Ek-aranyérmes Dánia.

„A hangulat olyan volt a csapatnál, mintha nem lett volna öt hónapos kihagyás, játék közben a pályán azonban már látszott, hogy hosszú szünet után találkoztunk újra – értékelte az elmúlt hetet Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – A válogatottnál megszokott rendszereink hullámzóan működtek a két bukaresti mérkőzésen, sokszor érződött a játékosokon, hogy a klubjaikból hozott figurák jártak a fejükben. Az első meccsen jobban ment a játék, több minden működött és sikerült, mint a románok ellen. A bronzért vívott találkozón a fáradtság is kiütközött, hiába mérjük rendszeresen, milyen fizikai és erőnléti állapotban vannak a lányok, többen is kevés lehetőséget kapnak a klubcsapataikban. Amikor a románokkal szemben felzárkóztunk, háromszor is eladtuk a labdát, azután üres kapus gólokat kaptunk, ott eldőlt a mérkőzés. Nyilván nem akarták elpasszolni a labdát a játékosok, de már olyan állapotban voltak, hogy a fáradtság miatt csökkent a koncentrációjuk. Nem könnyű a feladat, de a következő összetartás előtt már csak három hét szünet lesz, nem öt hónap, így könnyebb kissé, noha nyilván akkor sem lesz túl sok időnk készülni. Magunkkal kell foglalkoznunk, tisztázni a feladatokat védekezésben is és elöl is. Mert, ha statikusak a támadásaink, akkor nem vagyunk hatékonyak, összetettebb játék kell, ezt mind tudjuk, az elmúlt hétvégén mégsem sikerült megvalósítanunk. Sok volt a technikai hiba, az első meccsen inkább az első félidőben, a románok ellen pedig kritikus szituációkban adtunk el többször a labdát. Ha nincs meg mindenkinél a kellő meccsterhelés, úgy nem könnyű a dolgunk, előfordul, hogy a válogatottnál kell »összerakni« valakit. Megnézzük és elemezzük a két Ek-mérkőzést, és mihamarabb ki kell javítanunk a hibákat.”

A kapitány szerint az akarattal és a tempóval nem volt gond Bukarestben.

Golovin Vlagyimir (Fotó: Árvai Károly)

„Akarnak a játékosok, tudják, hogy mi kell, hogy közeleg az Eb és a vereség nekik is ugyanúgy fáj. A játékkal kell foglalkoznunk. Bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon már a legjobb formánkban leszünk – folytatta a tréner, aki kitért a kulcsjátékosokra is, így a két meccsen 27 lövésből 20-szor eredményes Klujber Katrinra. – Amikor megérkeztünk a négyes döntőre, még nem láthattuk pontosan, hogy Keti milyen állapotban lesz és mit tud majd produkálni, mert a klubjában gyakran csak támad és kevesebbet védekezik, akkor is sokszor csak a szélen, nekünk viszont más pozícióban van rá szükségünk. Látszott rajta a fáradtság, mert sok időt töltött a pályán védekezésben is, ilyenkor, amikor fáradsz, könnyebben hibázol, de sokkal többet kaptunk tőle, mint amit vártunk. Vámos Petráról is, aki Metzben többnyire jobbátlövőt játszik, Bukarestben is voltak ilyen pillanatok, de inkább irányítóként szerepelt.”

A Golovin-csapat legközelebb október 19-től készül együtt és kétszer is megmérkőzik a franciákkal: október 22-én 17 órától Győrben, majd három nappal később 15 órától Strasbourgban.