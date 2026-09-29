Nemzeti Sportrádió

Hosszú kihagyás vár a Győri ETO norvég átlövőjére – hivatalos

M. B.M. B.
2026.09.29. 13:20
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Veronica Kristiansen (Fotó: Árvai Károly, archív)
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sérülés Győri Audi ETO KC Veronica Kristiansen
A női kézilabda NB I-ben érdekelt Győri Audi ETO KC a hivatalos honlapján közölte, hogy térdműtéten esett át Veronica Kristiansen, akire emiatt hosszú kihagyás vár.

„Veronicát Norvégiában megoperálták. A holdasporc hátsó részének szakadása miatt szükségessé vált a meniscus bázisgyök csontba történő refixációja a beavatkozás során” – idézi Dr. Balogh Péter csapatorvost a klubhonlap, megjegyezve, hogy a norvég átlövőre legalább féléves kihagyás vár. 

A 36 esztendős Kristiansen 2018 óta erősíti a kisalföldi együttest.

 

sérülés Győri Audi ETO KC Veronica Kristiansen
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