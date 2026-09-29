Hiába az OSC hibátlan sorozata, van még hová fejlődni

Négygólos hátrányban vágott neki az OSC az utolsó negyednek az Eger ellen hazai medencében az elmúlt hétvégén, innen sikerült felállnia és 4–0-ra hozta az etapot úgy, hogy 27 másodperccel a vége előtt Farkas Domonkos hárította Rádli Rajmund ötméteresét. A 10–10-es rendes játékidőt követően jöhetett a szétlövés, amelyben a hazaiak éltek a lélektani előnnyel, ötből ötöt vágtak be, miközben a másik oldalon Almási Patrick hibázott, így az OSC a harmadik mérkőzését is megnyerte az új idényben, és ezzel két ponttal gazdagodott.

„Az utolsó negyed előtt azt mondtam a srácoknak, hogy ne kapjunk gólt, és próbáljuk meg minél gyorsabban befejezni a támadásainkat. Nyilván kellett az ellenfél is ahhoz, hogy felálljunk, kicsit visszafogottabban támadott az Eger, amely valamelyest talán ráült az eredményre. Ennek ellenére óriási mázlink volt, hogy fél perccel a vége előtt Farkas Domonkos kivédte az ötméterest, ami egyébként fantasztikus egyéni teljesítmény. A szétlövés előtt mondtam a fiúknak, hogy minden pont számít, az ötösöket gyakoroljuk az edzéseken, örülök, hogy mindenki magabiztos volt – legalább ebben” – értékelt Tóth László vezetőedző a Nemzeti Sportnak. Némiképp meglepő lehet, hogy a szakember az utolsó negyedben látottakkal sem elégedett.

„Ennek lélektana van, amikor ilyen jelentős hátrányban vannak a játékosok, lekerül róluk – a nem tudom minek okán – magukra tett teher, elkezdenek lazábban és összeszedettebben, minden mindegy alapon menni előre. Ez most bejött, de erre azért nem lehet alapozni hosszú távon. Az biztos, hogy erőnlétben bírtuk a végét, ami pozitív. Mentális problémát látok, mert a mérkőzés elején kellene megmutatni ezt a koncentrációt és küzdeni tudást. Márpedig akkor valamiért nem megy. Itt volt egy hazai tétmérkőzés, amelyet meg kellett nyerni, és olyan figyelmetlenségi hullám indult el, amelyből nagyon nehéz volt kijönni. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Minden mérkőzés számít, már tizenkét csapatos a bajnokság, és az összes együttes be akar jutni a legjobb nyolcba, egyik riválist sem lehet félvállról venni.”

Az OSC az ob I új idényében az UVSE-t (11–10), a Szegedet (16–11) és az Egert is legyőzte. A tapasztalt problémák miatt Tóth László mégsem tud maradéktalanul örülni a győzelmi sorozatnak.

„Ahhoz képest, hogy az UVSE ellen az utolsó három percben még kétgólos hátrányban voltunk, az Eger ellen meg úgy nyertünk, ahogy, ez jó eredmény. Örülök, hogy így alakult, de azért csalódottság is van bennem, mert a hétköznapokon nem azt látom a srácokon, hogy ne tudnának a feladatnak megfelelni, így egyelőre kicsit értetlenül állok néhányuk teljesítménye előtt.”