Nemzeti Sportrádió

Csalódást keltő döntetlen, magyarok elleni átok – brit sajtószemle a belfasti meccsről

K. Zs.K. Zs.
2026.09.29. 08:10
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Tömegjelenet az északír kapu előtt (Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország Nemzetek Ligája Észak-írország
Az északír sajtó összességében úgy véli, hogy a meccs képe alapján a hazai csapat érdemelt volna győzelmet, s a magyarok elégedettebbek lehetnek az egy ponttal, miután a két válogatott hétfő este Belfastban gól nélküli döntetlent játszott a labdarúgó Nemzetek Ligája B-divíziójában.

A BBC azt írta, Észak-Írország válogatottja ismét stabil volt, de ezúttal – ellentétben a pénteki, grúziai meccsel – a hajrában elmaradt a villanás. A portál szerint a védekezés stabilitása annak fényében különösen pozitív, hogy Tbilisziben megsérült a csapat egyik meghatározó játékosa, a belső védő Dan Ballard. A BBC a Liverpool légiósáról, Szoboszlai Dominikról azt írta, hogy a mérkőzés nagy részében frusztráltnak tűnt. „Amikor a hajrában mellé lőtt, az ég felé tekintett, hiszen elszalasztotta az utolsó esélyét arra, hogy döntően befolyásolja a meccs kimenetelét” – fogalmazott a honlap tudósítója, hozzátéve, hogy az idő előrehaladtával javult ugyan a magyarok játéka, de igazságtalan lett volna, ha a végén megszerzik a győzelmet.

A Sky Sports szerint a házigazda északírek „jobb teljesítményt nyújtottak a náluk előrébb rangsorolt ellenféllel szemben, amelynek a hajráig a helyzetek kialakítása is nehézséget okozott azon az estén, amelyen a Liverpool sztárjának, Szoboszlai Dominiknak az volt a legemlékezetesebb megmozdulása, amikor hergelte a Windsor Park közönségét.”

„Tovább tart Észak-Írország Magyarország elleni hazai átka, de így is vezetjük a csoportot” – utal címében a zöldek mieink elleni, immár hatmérkőzéses hazai nyeretlenségére az Irish News, amely szintén szóvá tette a hergelést. A lap „csalódást keltőnek” értékeli a döntetlent, mert „a győzelem is elérhető közelségben volt”.

A Belfast Telegraph úgy fogalmazott: a Tbilisziben aratott „hatalmas győzelem” után a fáradt északír csapat minden erejét mozgósította, hogy megőrizze a kiváló hazai mérlegét, és értékes pontot szerezzen Magyarország ellen a Nemzetek Ligájában. Az északírek a legutóbbi tíz belfasti összecsapásukból csak egyet, a Németország ellenit veszítették el, és nyolcszor nem kaptak gólt.

A News Letter szerint gólok nélkül is élvezetes meccset vívott a két csapat, és „az északírek joggal érezhetik úgy, hogy fölényük alapján már a szünetben vezetniük kellett volna, hiszen Isaac Price, Trai Hume és Patrick Kelly előtt is adódott gólszerzési lehetőség”. A tudósítás ugyanakkor megállapítja, hogy „a második félidőre a magyarok játéka jelentősen feljavult”, a hajrában egyértelműen a magyarok irányítottak, „úgy tűnt, akár el is rabolhatják a három pontot”, de Tóth Alex bombáját Pierce Charles hárította.

(MTI, NSO)

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fotó 2026.09.28.

Észak-Írország–Magyarország 0–0 (Fotók: Árvai Károly)

 

 

Magyarország Nemzetek Ligája Észak-írország
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