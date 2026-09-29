Nemzeti Sportrádió

Két büntető is kellett hozzá, de a brazilok most legyőzték Ausztráliát

K. Zs.K. Zs.
2026.09.29. 14:30
A második félidőben a csapatkapitányi karszalagot viselő Bruno Guimaraes szerezte a brazilok harmadik gólját (Fotó: Getty Images)
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Brazília Vinícius Júnior Ausztrália
Brazília 4–2-re legyőzte Ausztráliát a két labdarúgó-válogatott helyi idő szerint kedd esti brisbane-i felkészülési mérkőzésén.

Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya az Otávio – Vanderson, Jair, Gabriel Magalhaes, Mauro Júnior – Danilo, Bruno Guimaraes, Gabriel Bontempo – Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior kezdő tizenegyet küldte pályára az ausztrálok elleni újabb felkészülési mérkőzésen.

Mint beszámoltunk róla, a néhány nappal ezelőtti townsville-i meccsen a brazilok 95. percbeli góllal mentették 1–1-re az eredményt. Az ausztrálok ezúttal is kitettek magukért: Alessandro Circati VAR-ozás után megadott szép, de egyben szerencsés közeli gólja, valamint Connor Metcalfe bombája révén vezetéssel fordultak az első félidő hajrájára, de Raphinha tizenegyesből egyenlített a szünet előtt. (Raphinhát a szünetben lecserélték, izomfájdalmakra panaszkodott, egyelőre nincs hír a sérülés súlyosságáról.)

A második félidőben aztán már csak brazil gólok születettek: Bruno Guimaraes szépen kijátszott akció végén közeli lövéssel szerezte meg a vezetést, majd Vinícius Júnior büntetőből állította be a 4–2-es végeredményt.

A brazilok most Ázsia felé veszik az irányt, és mini túrájuk zárásaként október 3-án Kolkatában India ellen lépnek pályára.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, BRISBANE
Ausztrália–Brazília 2–4 (Circati 28., Metcalfe 33., ill. Vanderson 3., Raphinha 45. – 11-esből, Bruno Guimaraes 69., Vinícius Jr. 80. – 11-esből)

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Brazília Vinícius Júnior Ausztrália
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