Két büntető is kellett hozzá, de a brazilok most legyőzték Ausztráliát

Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya az Otávio – Vanderson, Jair, Gabriel Magalhaes, Mauro Júnior – Danilo, Bruno Guimaraes, Gabriel Bontempo – Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior kezdő tizenegyet küldte pályára az ausztrálok elleni újabb felkészülési mérkőzésen.



Mint beszámoltunk róla, a néhány nappal ezelőtti townsville-i meccsen a brazilok 95. percbeli góllal mentették 1–1-re az eredményt. Az ausztrálok ezúttal is kitettek magukért: Alessandro Circati VAR-ozás után megadott szép, de egyben szerencsés közeli gólja, valamint Connor Metcalfe bombája révén vezetéssel fordultak az első félidő hajrájára, de Raphinha tizenegyesből egyenlített a szünet előtt. (Raphinhát a szünetben lecserélték, izomfájdalmakra panaszkodott, egyelőre nincs hír a sérülés súlyosságáról.)

Alessandro Circati levels it for the CommBank @socceroos after some VAR confusion! 🔥



His flick looping perfectly into the back of the net for Australia's first of the night, with replays proving that he was not offside! 💪



Watch #AUSvBRA live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/P8il95HXlD — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) September 29, 2026

A második félidőben aztán már csak brazil gólok születettek: Bruno Guimaraes szépen kijátszott akció végén közeli lövéssel szerezte meg a vezetést, majd Vinícius Júnior büntetőből állította be a 4–2-es végeredményt.



A brazilok most Ázsia felé veszik az irányt, és mini túrájuk zárásaként október 3-án Kolkatában India ellen lépnek pályára.



NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, BRISBANE

Ausztrália–Brazília 2–4 (Circati 28., Metcalfe 33., ill. Vanderson 3., Raphinha 45. – 11-esből, Bruno Guimaraes 69., Vinícius Jr. 80. – 11-esből)