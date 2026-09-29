Nemzeti Sportrádió

„Gordon! B... meg!” – csak egy kis marháskodás volt a kapitánytól, dedikálás is lehet a vége

K. Zs.K. Zs.
2026.09.29. 12:08
Anthony Gordon és Javier Aguirre azon a bizonyos Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőn (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Anthony Gordon Javier Aguirre La Liga
Hétfőn Javier Aguirre megtartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját a spanyol élvonalbeli Valencia vezetőedzőjeként, és a jó hangulatú kérdezz-felelek során szóba került a nyári labdarúgó-világbajnokság egyik nagy közönségsikert arató jelenete: az, amikor a partvonalon túlról beszólt az angol Anthony Gordonnak, majd közösen jót nevettek.

A világbajnokság amúgy feszült hangulatú, 3–2-es angol győzelemmel végződő remek nyolcaddöntőjének egy laza pillanatában Javier Aguirre, a mexikói válogatott szövetségi kapitánya előbb elkérte Jude Bellingham dresszét az apósa számára, majd, ha már a közelben járt az ellenfél egy másik játékosa is, megcsillogtatta angoltudását: „Gordon! F… you!” („Gordon! B… meg!”). Aztán nevetett egy nagyot a remeknek érzett poénon, Gordon pedig vette a lapot – ő is elmosolyodott.

„Csak egy kis marháskodás volt a világbajnokság hevében – idézte fel hétfőn az esetet Javier Aguirre kérdésre válaszolva. – Meccseken előfordul ilyesmi, azóta eszembe sem jutott ez az eset. De amikor találkozunk, szeretettel köszöntöm majd. Láttam egy jó fotót (kettőnkről), lehet, megkérem, hogy dedikálja a gyerekeimnek. Jó kis kép, tényleg nagyon jó. Egyébként a srác nagyon jól beszél spanyolul.”

Mivel Gordon májusban a Barcelonába igazolt, hamarosan esedékes lesz a találkozás; ebben az idényben már rendeztek egy Valencia–Barcelona bajnokit – a katalánok vendégként 5–0-s győzelemmel taszították a munkanélküliség felé a „denevérek” akkori trénerét, Carlos Corberánt –, de lesz egy „visszavágó” január 31-én, edző és játékos akkor újra összenevethet.

Amúgy a vb-meccs után Gordon sem haraggal beszélt a beszólásról: „Vicces volt. Abban a nagy feszültségben kicsit oldotta is a hangulatot. Nem sokkal korábban lefutottam a hátvédjüket, szóval amit mondott, elismerésként is elhangozhatott. Én legalábbis annak vettem.”

Ami a múlt héten bejelentett vezetőedzői kinevezést illeti, Aguirre nagy megtiszteltetésnek tartja:

„A Valenciát nem lehet visszautasítani. Nemcsak a spanyol bajnokságban, hanem a világ labdarúgásában is történelmi klubnak számít, nagyszerű szurkolótáborral. Ellenfélként már tapasztaltam az itteni stadion félelmetes légkörét. Azt szeretném, hogy a vendégcsapatok megint rettegjenek a Mestallában, és a klub visszakerüljön oda, ahová való. Visszautasítottam négy munkaajánlatot, élveztem, hogy a családommal lehetek, de amikor a Valencia hívott, mondtam a feleségemnek, hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Mivel ő még nálam is jobban rajong a futballért, el volt ragadtatva a lehetőségtől.”

A terveket illető kérdésre a 67 éves mexikói tréner röviden reagált, mert azt szeretné, ha az eredmények beszélnének helyette – már rövid távon is.

„A célom most az, hogy legyőzzük a Racing Santandert – utalt a következő (október 11-én esedékes) bajnoki meccsre. – Többet egyelőre nem mondhatok. Először fel kell térképeznem a csapatot, személyesen kell tapasztalnom, melyik játékostól mit várhatok, aztán nagy lendülettel nekivágunk a melónak.”

Aguirre először játékoskori klubjánál, az Osasunánál dolgozott spanyol csapat vezetőedzőjeként (2002–2006), majd a későbbiekben ült az Atlético Madrid, a Zaragoza, az Espanyol, a Leganés, legutóbb pedig (2022–2024) a Mallorca kispadján is.

A Valencia hét forduló után négy ponttal a Liga 19. helyén vesztegel, csupán a Málagát előzi meg.

 

Valencia Anthony Gordon Javier Aguirre La Liga
Legfrissebb hírek

Gordon szerint nincs különbség Anglia és Spanyolország között – Roy Keane nem ért egyet

Minden más foci
2026.09.27. 10:09

Infantino-terv: átfogó FIFA-reformot sürget a négy legnagyobb futballbajnokság

Minden más foci
2026.09.25. 14:46

Anthony Gordon: Anglia nem másolhatja Spanyolország futballját

Angol labdarúgás
2026.09.24. 11:11

„Messi mellett bezzeg nagy a pofád” – Bellingham és Romero alaposan kiosztotta egymást

Spanyol labdarúgás
2026.09.23. 21:16

Mexikói vezetőedzőt nevezett ki a Valencia – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.09.23. 11:51

Közleményt adott ki a Real Madrid, új vezetőt követel a La Liga élére

Spanyol labdarúgás
2026.09.22. 20:19

Januárban lecsapna a Real Madrid középpályására a Galatasaray – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.09.22. 17:37

A vártnál súlyosabb Federico Valverde sérülése

Spanyol labdarúgás
2026.09.22. 13:28