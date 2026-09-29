„Gordon! B... meg!” – csak egy kis marháskodás volt a kapitánytól, dedikálás is lehet a vége

A világbajnokság amúgy feszült hangulatú, 3–2-es angol győzelemmel végződő remek nyolcaddöntőjének egy laza pillanatában Javier Aguirre, a mexikói válogatott szövetségi kapitánya előbb elkérte Jude Bellingham dresszét az apósa számára, majd, ha már a közelben járt az ellenfél egy másik játékosa is, megcsillogtatta angoltudását: „Gordon! F… you!” („Gordon! B… meg!”). Aztán nevetett egy nagyot a remeknek érzett poénon, Gordon pedig vette a lapot – ő is elmosolyodott.



„Csak egy kis marháskodás volt a világbajnokság hevében – idézte fel hétfőn az esetet Javier Aguirre kérdésre válaszolva. – Meccseken előfordul ilyesmi, azóta eszembe sem jutott ez az eset. De amikor találkozunk, szeretettel köszöntöm majd. Láttam egy jó fotót (kettőnkről), lehet, megkérem, hogy dedikálja a gyerekeimnek. Jó kis kép, tényleg nagyon jó. Egyébként a srác nagyon jól beszél spanyolul.”



Mivel Gordon májusban a Barcelonába igazolt, hamarosan esedékes lesz a találkozás; ebben az idényben már rendeztek egy Valencia–Barcelona bajnokit – a katalánok vendégként 5–0-s győzelemmel taszították a munkanélküliség felé a „denevérek” akkori trénerét, Carlos Corberánt –, de lesz egy „visszavágó” január 31-én, edző és játékos akkor újra összenevethet.



Amúgy a vb-meccs után Gordon sem haraggal beszélt a beszólásról: „Vicces volt. Abban a nagy feszültségben kicsit oldotta is a hangulatot. Nem sokkal korábban lefutottam a hátvédjüket, szóval amit mondott, elismerésként is elhangozhatott. Én legalábbis annak vettem.”

The Mexican manager asked Jude Bellingham for his shirt after the game, then straight after said fuck you to Anthony Gordon.. 😭 pic.twitter.com/y72r6qxAUx — Football Away Days (@AwayDaysFB) July 8, 2026

Ami a múlt héten bejelentett vezetőedzői kinevezést illeti, Aguirre nagy megtiszteltetésnek tartja:



„A Valenciát nem lehet visszautasítani. Nemcsak a spanyol bajnokságban, hanem a világ labdarúgásában is történelmi klubnak számít, nagyszerű szurkolótáborral. Ellenfélként már tapasztaltam az itteni stadion félelmetes légkörét. Azt szeretném, hogy a vendégcsapatok megint rettegjenek a Mestallában, és a klub visszakerüljön oda, ahová való. Visszautasítottam négy munkaajánlatot, élveztem, hogy a családommal lehetek, de amikor a Valencia hívott, mondtam a feleségemnek, hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Mivel ő még nálam is jobban rajong a futballért, el volt ragadtatva a lehetőségtől.”



A terveket illető kérdésre a 67 éves mexikói tréner röviden reagált, mert azt szeretné, ha az eredmények beszélnének helyette – már rövid távon is.



„A célom most az, hogy legyőzzük a Racing Santandert – utalt a következő (október 11-én esedékes) bajnoki meccsre. – Többet egyelőre nem mondhatok. Először fel kell térképeznem a csapatot, személyesen kell tapasztalnom, melyik játékostól mit várhatok, aztán nagy lendülettel nekivágunk a melónak.”



Aguirre először játékoskori klubjánál, az Osasunánál dolgozott spanyol csapat vezetőedzőjeként (2002–2006), majd a későbbiekben ült az Atlético Madrid, a Zaragoza, az Espanyol, a Leganés, legutóbb pedig (2022–2024) a Mallorca kispadján is.



A Valencia hét forduló után négy ponttal a Liga 19. helyén vesztegel, csupán a Málagát előzi meg.