„Gordon! B... meg!” – csak egy kis marháskodás volt a kapitánytól, dedikálás is lehet a vége
A világbajnokság amúgy feszült hangulatú, 3–2-es angol győzelemmel végződő remek nyolcaddöntőjének egy laza pillanatában Javier Aguirre, a mexikói válogatott szövetségi kapitánya előbb elkérte Jude Bellingham dresszét az apósa számára, majd, ha már a közelben járt az ellenfél egy másik játékosa is, megcsillogtatta angoltudását: „Gordon! F… you!” („Gordon! B… meg!”). Aztán nevetett egy nagyot a remeknek érzett poénon, Gordon pedig vette a lapot – ő is elmosolyodott.
„Csak egy kis marháskodás volt a világbajnokság hevében – idézte fel hétfőn az esetet Javier Aguirre kérdésre válaszolva. – Meccseken előfordul ilyesmi, azóta eszembe sem jutott ez az eset. De amikor találkozunk, szeretettel köszöntöm majd. Láttam egy jó fotót (kettőnkről), lehet, megkérem, hogy dedikálja a gyerekeimnek. Jó kis kép, tényleg nagyon jó. Egyébként a srác nagyon jól beszél spanyolul.”
Mivel Gordon májusban a Barcelonába igazolt, hamarosan esedékes lesz a találkozás; ebben az idényben már rendeztek egy Valencia–Barcelona bajnokit – a katalánok vendégként 5–0-s győzelemmel taszították a munkanélküliség felé a „denevérek” akkori trénerét, Carlos Corberánt –, de lesz egy „visszavágó” január 31-én, edző és játékos akkor újra összenevethet.
Amúgy a vb-meccs után Gordon sem haraggal beszélt a beszólásról: „Vicces volt. Abban a nagy feszültségben kicsit oldotta is a hangulatot. Nem sokkal korábban lefutottam a hátvédjüket, szóval amit mondott, elismerésként is elhangozhatott. Én legalábbis annak vettem.”
Ami a múlt héten bejelentett vezetőedzői kinevezést illeti, Aguirre nagy megtiszteltetésnek tartja:
„A Valenciát nem lehet visszautasítani. Nemcsak a spanyol bajnokságban, hanem a világ labdarúgásában is történelmi klubnak számít, nagyszerű szurkolótáborral. Ellenfélként már tapasztaltam az itteni stadion félelmetes légkörét. Azt szeretném, hogy a vendégcsapatok megint rettegjenek a Mestallában, és a klub visszakerüljön oda, ahová való. Visszautasítottam négy munkaajánlatot, élveztem, hogy a családommal lehetek, de amikor a Valencia hívott, mondtam a feleségemnek, hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Mivel ő még nálam is jobban rajong a futballért, el volt ragadtatva a lehetőségtől.”
A terveket illető kérdésre a 67 éves mexikói tréner röviden reagált, mert azt szeretné, ha az eredmények beszélnének helyette – már rövid távon is.
„A célom most az, hogy legyőzzük a Racing Santandert – utalt a következő (október 11-én esedékes) bajnoki meccsre. – Többet egyelőre nem mondhatok. Először fel kell térképeznem a csapatot, személyesen kell tapasztalnom, melyik játékostól mit várhatok, aztán nagy lendülettel nekivágunk a melónak.”
Aguirre először játékoskori klubjánál, az Osasunánál dolgozott spanyol csapat vezetőedzőjeként (2002–2006), majd a későbbiekben ült az Atlético Madrid, a Zaragoza, az Espanyol, a Leganés, legutóbb pedig (2022–2024) a Mallorca kispadján is.
A Valencia hét forduló után négy ponttal a Liga 19. helyén vesztegel, csupán a Málagát előzi meg.