A Vidi értékesítéséről szóló második pályázat is eredménytelen lett

A kiírt pályázaton második Racing City Grouppal ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát.

„A félreértések elkerülése érdekében rögzíteném: Önkormányzatunk a pályázat kiírása óta nem változtatott a feltételeken. Nem is tehetnénk meg ezt jogilag. Olyan vevőnek pedig nem tudjuk, nem is akarjuk eladni a klubot, aki vállal valamit a pályázatában, aztán szerződéskötésig nem tudja a vállalását teljesíteni. A Racing Ltd. ugyanis vállalta, hogy egy bankgaranciával igazolja, minimum mennyi pénzt képes befektetni a Vidibe. A cég 5.3 milliárd forintot írt a pályázatában, azt bizonyítandó, hogy a következő években tényleg van annyi anyagi ereje, hogy fenntartsa a klubot, és az nem fog mondjuk egy év múlva megint az önkormányzatra szakadni. A Racing Ltd. sajnos azonban nem tudta bemutatni a bankgaranciáját. Ez a kérdés pedig »bemondásra« semmiképp sem működhet. Ezt azért is sajnáljuk, mert a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumokat gond nélkül be tudták nyújtani” – fogalmazott Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét.