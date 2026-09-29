NFL: csereirányítók hozták a bravúrokat, a Miami úton a 0–17 felé

A HÉT MECCSE. Az NFL először rendezett mérkőzést Rio de Janeiróban, a legendás Maracana Stadionban, és bár a rossz minőségű gyepszőnyeg miatt előzetesen többen is aggódtak, néhány cipőcserével megoldódtak a problémák, s összességében kiváló mérkőzést játszott egymással a Baltimore Ravens és a Dallas Cowboys csaknem 73 ezer néző előtt. Az első negyedben 10–0-ra a Dallas vezetett, aztán a harmadikban 24–13-ra a Ravens, a negyedikben 28–24-re megint a Cowboys, majd egy baltimore-i TD-t követően Brandon Aubrey 31–31-re egyenlített, és csak hét másodperc maradt a mérkőzésből. Mindenki a hosszabbításra készült, de Lamar Jacksonnak és társainak hét másodperc is elég volt arra, hogy örömet szerezzenek a Ravens szurkolóinak. 27 yardos passzt adott Zay Flowersnek, és még volt ideje időt kérni, így Tyler Loop 56 yardos mezőnygóljával megnyerte a mérkőzést a Baltimore.

A HÉT HELYETTESEI. Az első két hét szedte az áldozatait, három csapatban is a csereirányító kezdett a harmadik fordulóban, és mindhárom győzelemre vezette alakulatát. A Washington Commanders Marcus Mariota vezérletével az eddig hibátlan címvédő Seattle Seahawks ellen szerezte meg idei első sikerét, a New York Giants Jameis Winstonnal négy mezőnygól segítségével kiszenvedte a Tennessee elleni győzelmet, míg a csaknem három év után először kezdő Case Keenum zseniális játékkal helyettesítette Caleb Williamset Chicagóban, ahol idén először kikapott a Philadelphia. A 38 éves Keenum a nyolcadik NFL-csapatában játszott, ez a liga negyede – és lehet, hogy a következő héten nem ő játszik, hanem Tyson Bagent, a Bears második számú QB-ja, aki ezúttal agyrázkódása miatt csak az utolsó pillanatokban kapott játékengedélyt, ezért csak csere volt.

A HÉT CSOPORTJA. Az Amerikai főcsoport Északi divíziójában három hét után holtversenyben áll a négy együttes, a Baltimore Ravenshez hasonlóan a három rivális is két győzelmet és egy vereséget könyvelt el az első fordulókban. Ehhez kellett a Pittsburgh bravúros sikere az eddig hibátlan Cincinnati ellen, valamint az, hogy a Cleveland az NFC Déli csoportjából a Tampa Bay után a Carolinát is legyőzze a régi önmagát idéző Deshaun Watson vezérletével. Apropó, NFC Dél! Ebben a csoportban mindegyik csapatnak negatív a mérlege, a Panthers 1–2-vel áll rájátszást érő helyen – még nagyon messze van az alapszakasz vége, de a rivális Tampa Bay hetekre elvesztette irányítóját, Baker Mayfieldet kificamodott hüvelykujja miatt.

A HÉT PÁROSA. Mike McCarthy és Aaron Rodgers a 100. közösen elért győzelmét ünnepelte az alapszakaszban – ők a hetedik olyan páros, akik elérték ezt a mérföldkövet (a rájátszásmeccsekkel együtt 107-nél tartanak, itt tucatnyi 100 feletti párost számlál a liga), és a századosok közül az első, amelyik két különböző csapatnál gyűjtögette a sikereket. Rodgers a 165. győzelmével az örökranglista ötödik helyén utolérte a Steeleers legendáját, Ben Roethlisbergert, és már csak Tom Brady (251), Brett Favre (186), Peyton Manning (186) és Drew Brees (172) áll előtte.

A HÉT TÁMADÓI. Jaxon Smith-Njigba és Jahmyr Gibbs is hat touchdonnál tart három játékhét után. A Seattle Seahawks elkapója a legendás Jerry Rice után a második elkapó, aki az idény első három meccsének mindegyikén legalább 120 elkapott yardot és touchdownt szerzett, és Marvin Harrison Sr., valamint Calvin Johnson után JSN a harmadik, aki hat elkapott TD-vel áll az első három hét után. A Detroit futója előtt csak a Lions másik legendája, Billy Sims volt képes arra, hogy az első három hét után 300 futott, 150 elkapott yarddal és hat TD-vel álljon. A Jets ellen három TD-t szerző Gibbs még 25 éves sincs, és a Lions futott TD-örökrangsorában már Simst megelőzve a második 43-mal; az éllovas Barry Sanders (99) utolérése még azért odébb van.

A HÉT KIHÍVÁSA. Három forduló után öt nyeretlen csapat maradt az NFL-ben. A Miami Dolphins és a Tennessee Titans mérlege nem annyira meglepő, mint a playoffszereplésre esélyesnek tartott Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers, Houston Texans trióé. Az NFL történetében csak hét gárdának sikerült 0–3-as kezdés ellenére eljutnia a rájátszásba, az ezredforduló óta a Texansnak ez kétszer is összejött, 2008 után 2025-ben is nagyot hajráztak a texasiak – ha idén is sikerülne, ők lennének az elsők, akik ezt egymás után két idényben megvalósítják.

A HÉT MEGLEPETÉSE. A Seattle, a Philadelphia és a Cincinnati veresége után a veretlen csapatok száma is ötre csökkent. A Buffalo, a Kansas City és a San Francisco menetelése nem meglepő, a Minnesotáéra már felhúzhatjuk a szemöldökünket, de az igazán meglepő a Las Vegas 3–0-s mérlege. A tavalyi idényt a legrosszabb mérleggel záró Raiders a drafton elsőként választva elvihette a legjobbnak tartott irányítót, Fernando Mendozát, akinek azonban eddig elég volt a pálya széléről figyelnie a társait, mert a 38 éves Kirk Cousins fantasztikusan játszik, eddig mindhárom meccsén három-három passzolt touchdownt osztott ki. A védelem is megállja a helyét, Maxx Crosby nem úgy játszik, mint aki megbukott a Baltimore orvosi vizsgálatán…

Kirk Cousins remekül játszik a Raidersben, az edzői stábnak egyelőre eszébe sem jut pályára küldeni a draftelső Fernando Mendozát (Fotó: Getty Images)

A HÉT STATISZTIKÁJA. Vannak játékhelyzetek, amelyekkel az NFL statisztikusai nem tudnak mit kezdeni. Az egyik ilyen, amikor valakinek passzol az irányító, a labdát elkapó játékos pedig hátrafelé visszadobja azt a csapattársának, aki lendületből futhat vele, ameddig csak tud. Ebben az esetben az elkapást nem az a játékos jegyzi, mint a labdával megtett yardokat. Ez történt a San Francisco–Arizona meccsen is, amelyen Brock Purdy passzát Mike Evans kapta el a saját húszyardos vonalán, aztán egyből visszapöttyintette Deebo Samuelnek, aki 80 yardot rohant vele a Cardinals célterületéig. Ennek következtében Samuel az egyetlen játékos legalább 1950 óta, aki hivatalosan nulla elkapással 80 elkapott yardot szerzett. Hab volt a tortán, hogy a 49ers győzelmét egy hasonló játékkal biztosította be Samuel, de annál nem szerzett yardokat.

A HÉT SÉRÜLÉSE. A Washington Commanders Leo Chenal linebackert nyaksérülés, míg a New York Giants Brian Burns passzsiettetőt térdsérülés miatt veszítette el az idény hátralévő részére. A Miami Dolphinsban De’Von Achane futó dőlt ki, térdsérülés miatt a floridai csapat is lemondhat magasan a legjobb játékosáról, és ezen a ponton ki tudja, mi menti meg a Dolphinst az NFL történetének első 0–17-es mérlegétől? De legalább készülhetnek a draft első választási jogára és a klub jövőjét meghatározó irányító kiválasztására.

A HÉT LEGFURCSÁBB MEZEI. A Buffalo Bills és az Indianapolis Colts is eddig nem használt mezben lépett pályára, mindkettő a szürke valamelyik árnyalatát használta a hazai rangadóján. A Colts a Houston ellen szerezte meg idei első győzelmét (az előző idényre visszanyúlóan kilencmeccses vereségsorozatát szakította meg), míg a Bills öt eladott labdája ellenére őrizte meg hibátlan mérlegét a Los Angeles Chargers ellen. Josh Allen egymaga háromszor vesztette el a labdát, de a buffalói védelem kisegítette az irányítót.

A szürke két árnyalata buffalói és indianapolisi módra – Josh Allen és Daniel Jones is győzött csapatával a rendhagyó felszerelésben (Fotók: Getty Images)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Péntek

Green Bay Packers–Atlanta Falcons 14–35

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Los Angeles Chargers 24–16

Cleveland Browns–Carolina Panthers 21–18

Detroit Lions–New York Jets 31–24

Indianapolis Colts–Houston Texans 19–17

Jacksonville Jaguars–New England Patriots 35–6

Miami Dolphins–Kansas City Chiefs 10–24

New York Giants–Tennessee Titans 12–7

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 30–27

Washington Commanders–Seattle Seahawks 33–31

Vasárnap késő este

San Francisco 49ers–Arizona Cardinals 36–30

Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings 16–23

Dallas Cowboys–Baltimore Ravens 31–34

New Orleans Saints–Las Vegas Raiders 27–35

Hétfő

Denver Broncos–Los Angeles Rams 30–26

Kedd

Chicago Bears–Philadelphia Eagles 27–7

A 4. FORDULÓ PROGRAMJA

Péntek

2.15: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Washington Commanders–Indianapolis Colts, London (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Tennessee Titans

19.00: Buffalo Bills–New England Patriots

19.00: Chicago Bears–New York Jets

19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars

19.00: Houston Texans–Dallas Cowboys

19.00: New York Giants–Arizona Cardinals

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers

22.05: Minnesota Vikings–Miami Dolphins

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: San Francisco 49ers–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Chargers

Hétfő

2.20: Carolina Panthers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)