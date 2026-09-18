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Többletforrások kifizetésére szólították fel Gianni Infantinót

2026.09.18. 19:44
Fotó: Getty Images
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FIFA Aleksander Ceferin Gianni Infantino
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke, valamint Victor Montagliani, az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget összefogó CONCACAF vezetője levélben szólította fel Gianni Infantinót, a nemzetközi sportági szövetség (FIFA) elnökét, hogy gondoskodjon legalább 10 millió dollár többletforrásról mind a 211 tagországnak a FIFA tartalékaiból.

A Reuters hírügynökség által megtekintett dokumentumban a két elnök úgy fogalmazott, elemzésük szerint ez az összeg „óvatos” becslésnek számít ahhoz képest, amennyit a FIFA ténylegesen ki tudna fizetni az egyes szövetségeknek. A többletforrás Ceferin és Montagliani szerint a következő három évben minden egyes tagországnak jár, s kiemelték, hogy a FIFA várhatóan hatmilliárd dolláros tartalékkal zárja az évet.

Az UEFA és a CONCACAF elnökei levelének előzménye, hogy Infantino a nyári világbajnokság után előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére az 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

Infantino a tervének ismertetésekor jelentős fejlesztési támogatásokat ígért a tagszövetségeknek a javaslat gyors megvalósítása esetére, most Ceferin és Montagliani azzal érvelt, hogy ilyen összegek folyósításához nincs szükség magántőke bevonására.

„A tartalékok egy részének felszabadítása azt bizonyítaná, hogy a tagszövetségeknek nem kell választaniuk a fejlesztés és a jó kormányzás, a befektetés és az integritás, illetve a pénzügyi támogatás és a javaslatok érdemi mérlegelése között” – írták a levélben.

A két elnök azt javasolta, hogy a konföderációk közösen végezzenek elemzést és állapodjanak meg közvetlenül a tagszervezeteknek járó tartalékösszegről, aztán pedig a kifizetésekre vonatkozó javaslataikat terjesszék a FIFA döntéshozói elé a FIFA-tanács következő ülésén.

Ceferin és Montagliani hangsúlyozta, a tartalékok összege akkor sem csökkenne 1,5 milliárd dollár alá a 2027-2030-as ciklusban, ha a FIFA 10 millió dolláros összegeket folyósítana a nemzeti szövetségeknek.

Az UEFA augusztus végén független vizsgálatot sürgetett Infantino tervével összefüggésben, s csütörtökön hasonló követeléssel fordult a FIFA elnökéhez Debbie Hewitt, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) elnöke és a FIFA alelnöke is.

A FIFA-tanács legközelebb október 15-én ülésezik.

 

FIFA Aleksander Ceferin Gianni Infantino
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