Angol bíró vezeti a magyar–ukrán NL-meccset – hivatalos

Jarred Gillett munkáját honfitársai, Neil Davies és Nick Greenhalgh segítik az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezető Robert Jones lesz az UEFA tájékoztatása szerint. A videobírói feladatokat a skót Andrew Dallas látja el, az ő munkáját pedig az angol Peter Bankes segíti a VAR-szobában. A mérkőzés UEFA-játékvezetői ellenőre a spanyol Carlos Velasco Carballo lesz, míg az UEFA delegáltjaként a bolgár Hriszto Zaprjanov működik közre.

Az amúgy ausztrál születésű, de pár éve már Angliában élő Gillett 2021 óta vezet mérkőzéseket a Premier League-ben, és a múlt héten, a Milan–Benfica összecsapáson a „semmiből” mutatkozott be az Európa-ligában, előtte ugyanis még csak Konferencialiga-meccsen sem dirigált a nemzetközi porondon.

A 39 éves Gillett a nyári világbajnokságon is csak VAR-bíróként tevékenykedett.

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