Nemzeti Sportrádió

Angol bíró vezeti a magyar–ukrán NL-meccset – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 11:34
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Jarred Gillett (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Jarred Gillett Ukrajna UEFA magyar labdarúgó-válogatott
Az angol Jarred Gillett vezeti a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna elleni mérkőzését – derült ki az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közléséből. A Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás Arénában játsszák pénteken, 20.45 órától.

Jarred Gillett munkáját honfitársai, Neil Davies és Nick Greenhalgh segítik az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezető Robert Jones lesz az UEFA tájékoztatása szerint. A videobírói feladatokat a skót Andrew Dallas látja el, az ő munkáját pedig az angol Peter Bankes segíti a VAR-szobában. A mérkőzés UEFA-játékvezetői ellenőre a spanyol Carlos Velasco Carballo lesz, míg az UEFA delegáltjaként a bolgár Hriszto Zaprjanov működik közre.

Az amúgy ausztrál születésű, de pár éve már Angliában élő Gillett 2021 óta vezet mérkőzéseket a Premier League-ben, és a múlt héten, a Milan–Benfica összecsapáson a „semmiből” mutatkozott be az Európa-ligában, előtte ugyanis még csak Konferencialiga-meccsen sem dirigált a nemzetközi porondon.

A 39 éves Gillett a nyári világbajnokságon is csak VAR-bíróként tevékenykedett.

NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
Péntek, 20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Nemzetek Ligája Jarred Gillett Ukrajna UEFA magyar labdarúgó-válogatott
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