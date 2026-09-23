Angol bíró vezeti a magyar–ukrán NL-meccset – hivatalos
Jarred Gillett munkáját honfitársai, Neil Davies és Nick Greenhalgh segítik az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezető Robert Jones lesz az UEFA tájékoztatása szerint. A videobírói feladatokat a skót Andrew Dallas látja el, az ő munkáját pedig az angol Peter Bankes segíti a VAR-szobában. A mérkőzés UEFA-játékvezetői ellenőre a spanyol Carlos Velasco Carballo lesz, míg az UEFA delegáltjaként a bolgár Hriszto Zaprjanov működik közre.
Az amúgy ausztrál születésű, de pár éve már Angliában élő Gillett 2021 óta vezet mérkőzéseket a Premier League-ben, és a múlt héten, a Milan–Benfica összecsapáson a „semmiből” mutatkozott be az Európa-ligában, előtte ugyanis még csak Konferencialiga-meccsen sem dirigált a nemzetközi porondon.
A 39 éves Gillett a nyári világbajnokságon is csak VAR-bíróként tevékenykedett.
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
Péntek, 20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!