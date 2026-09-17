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Infantino-terv: az angol szövetség elnöke látni szeretné a dokumentumokat

2026.09.17. 19:46
Debbie Hewitt (Fotó: Getty Images)
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FIFA FA Debbie Hewitt Gianni Infantino
Debbie Hewitt, az angol Labdarúgó-szövetség (FA) elnöke és a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnöke levélben arra kérte Gianni Infantino FIFA-elnököt, hogy tegye elérhetővé a tagok számára a vitatott javaslatával kapcsolatos dokumentumokat.

A 63 éves sportvezető nemcsak ezt, hanem azt is kérte a regnáló FIFA-vezértől, hogy az amerikai csatár, Florian Balogun utólag felfüggesztett eltiltásával összefüggő iratokat is ossza meg a tagsággal. Balogunt a nyári vb-n egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtották piros lapot érő szabálytalanság miatt, ezért nem játszhatott volna a belgák elleni nyolcaddöntőben, de Donald Trump amerikai elnök felvette a kapcsolatot Infantinóval, felülvizsgálatot kért, majd a FIFA egy évre felfüggesztette a csatárra kirótt szankciót.

Infantino aztán a vb-t követően előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére az 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

A Reuters hírügynökség az angol szövetségtől származó információra hivatkozva arról írt, hogy Hewitt Infantinónak és Mattias Grafström FIFA-főtitkárnak címezte a levelet, amelyet a héten küldött el, s amelyben azt is szorgalmazta, hogy vessék független felülvizsgálat alá az értékesítési tervet.

A FIFA-tanács legközelebb október 15-én ülésezik.

 

FIFA FA Debbie Hewitt Gianni Infantino
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