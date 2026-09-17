Infantino-terv: az angol szövetség elnöke látni szeretné a dokumentumokat

A 63 éves sportvezető nemcsak ezt, hanem azt is kérte a regnáló FIFA-vezértől, hogy az amerikai csatár, Florian Balogun utólag felfüggesztett eltiltásával összefüggő iratokat is ossza meg a tagsággal. Balogunt a nyári vb-n egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtották piros lapot érő szabálytalanság miatt, ezért nem játszhatott volna a belgák elleni nyolcaddöntőben, de Donald Trump amerikai elnök felvette a kapcsolatot Infantinóval, felülvizsgálatot kért, majd a FIFA egy évre felfüggesztette a csatárra kirótt szankciót.

Infantino aztán a vb-t követően előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terv heves ellenállást váltott ki, s néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére az 56 éves FIFA-elnök jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

A Reuters hírügynökség az angol szövetségtől származó információra hivatkozva arról írt, hogy Hewitt Infantinónak és Mattias Grafström FIFA-főtitkárnak címezte a levelet, amelyet a héten küldött el, s amelyben azt is szorgalmazta, hogy vessék független felülvizsgálat alá az értékesítési tervet.

A FIFA-tanács legközelebb október 15-én ülésezik.