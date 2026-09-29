Rögtön rangadóval indul az NHL új idénye

Az elmúlt években megszokotthoz képest korábban kezdődik az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL új idénye, ami az idei évadtól életbe lévő új kollektív szerződés miatt is alakult így, 82 helyett 84 mérkőzésből áll az alapszakasz, cserébe az előszezon rövidebb volt.

NYITÁNYKÉNT RANGADÓ

Már az új idény első mérkőzése rangadó lesz a javából, a címvédő Carolina Hurricanes a trónra visszavágyó Florida Pantherst látja vendégül. A Panthers 2024-ben és 2025-ben is magasba emelhette a Stanley-kupát, de meglepetésre az előző idényben még a rájátszásba sem jutott be. Igaz, finn csapatkapitánya, Aleksandr Barkov térdsérülés miatt a teljes előző kiírást kihagyta, legutóbb a 2025-os nagydöntőben lépett jégre az NHL-ben. A támadó visszatérése önmagában felér egy új igazolással, arról nem beszélve, hogy a csapat a nyáron szerződést kötött Brady Tkachukkal, aki az Ottawától teszi át a székhelyét. Érkezésével először játszhat egy csapatban a Tkachuk testvérpár, Matthew és Brady. A másik oldalon ünnepre készülnek, hiszen a nyitó mérkőzés előtt vonják fel a bajnoki zászlót. A Carolina próbálta a keret értékeit megtartani, maradt többek között a legeredményesebb játékos, a finn Sebastian Aho is, ám a kapuban a dán Frederik Andersen hiányát megérezheti az együttes, valamint a bajnokság elején sérülés miatt még nem számíthatnak a kanadai Seth Jarvis játékára. Azonban így sem túlzás kijelenteni, hogy két, a bajnoki címre esélyes csapat játszik egymás ellen a rajton.

KI ÉRHET MÉG ODA?

Nehéz megtippelni, ki lehet a legnagyobb esélyes, hiszen sérülések, és további transzferek is befolyásolhatják az erősorrendet. A liga honlapja 35 játékos véleményét kérte ki, szerintük ki nyerheti meg a Stanley-kupát. Tizenöt játékos a Floridát jelölte meg fő esélyesként, a címvédő Carolina hat szavazatot kapott. A Colorado Avalanche és az Ottawa Senators két-két voksot kapott, míg a Dallas Stars, a New York Rangers, a Philadelphia Flyers, a Golden Knights és a Washington Capitals együttesét egy-egy játékos tartotta esélyesnek a végső győzelemre – legkésőbb jövő tavasz végén kiderül, a játékosok mennyire ismerik bajnokságuk erőviszonyait.

CROSBY ÉS OVECSKIN: UTOLSÓ TÁNC?

A Pittsburgh Penguins játékosa, Sidney Crosby, valamint a Washington Capitals veteránja, Alekszandr Ovecskin a 22. NHL-idényét kezdi el, ami könnyen lehet, hogy az utolsó is lesz. Már tavasszal felröppentek olyan hírek, hogy Ovecskin a visszavonuláson gondolkodik, de végül szerződést hosszabbított csapatával. Crosby esetében ez az utolsó idény a kontraktusában, így elképzelhető, hogy az évad befejeztével mindketten búcsút intenek az NHL-nek. Őket ismerve, jó néhány mérföldkövet kipipálnak még az előttünk álló hónapokban.



