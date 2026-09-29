Luka Modric visszatér, győzelemre vezetné a horvátokat Sevillában

Bezsongtak az emberek Spanyolországban: Luka Modric visszatér! A 41 esztendős, aranylabdás horvát középpályás jelenleg az AC Milant erősíti, előzőleg pedig 2012 és 2025 között a Real Madridban futballozott, 27 megnyert trófeájával (köztük hat Bajnokok Ligájával) a klub legeredményesebb futballistája lett. A királyiak egyik legendájává vált, s kedden Sevillában Spanyolország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. A horvát válogatottat hatalmas tömeg fogadta Andalúziában, voltak olyanok, akik több száz kilométert tettek meg csak azért, hogy láthassák a Real Madrid korábbi klasszisát, aki nem is okozott csalódást: rengeteg autogrammal és közös képpel ajándékozta meg a rajongókat. Megható pillanat volt, amikor egy nyolcéves kisfiú elsírta magát, miután aláírta a pólóját.

„Nagy meccs vár ránk, remélem, megfelelő szinten teljesítünk – mondta a horvát szövetség oldalának a 204. válogatott fellépésére készülő veterán csillag. – Nem kell alkalmazkodnunk Spanyolországhoz, a saját futballunkat kell játszanunk. Láttuk a spanyolok Anglia elleni teljesítményét, óriási eredmény a Wembley-ben győzni. A világ egyik legjobb csapata, jó teszt lesz ez nekünk, lemérhetjük, hol is tartunk hozzájuk képest.”

A spanyol válogatott tizenegy nap alatt négy mérkőzést játszik, így Luis de la Fuente szövetségi kapitánynak forgatnia kell csapatát. Az Anglia elleni NL-meccshez képest több helyen is változhat a kezdő, Nico Williams és Ferran Torres helyett Álex Baena és Mikel Oyarzabal lehet ott a pályán az első perctől. Ha így lesz, a világbajnokságon is látott Baena, Oyarzabal, Lamine Yamal hármas alkothatja a támadóhármast, ami jelenleg a legerősebb összeállítása a spanyol csatársornak. A Marca szerint az is elképzelhető, hogy Dani Olmo helyett Fermín López vagy Mikel Merino kezd Horvátország ellen, de a madridi Dean Huijsen is lehetőséget kaphat. Luis de la Fuente (Fotó: AFP) Több helyen is változhat a vb-címvédő kezdője

Luka Modric nyolcadszor lép pályára Spanyolország ellen, a mérlege hat vereség és csupán egy győzelem. Az egyetlen sikert 2018 novemberében a Nemzetek Ligájában aratta, amikor hazai pályán 3–2-re legyőzték a spanyolokat – gólpasszal segítette a válogatottat. Kedden is nagy szükség lesz a kiemelkedő teljesítményére, a formája mindenesetre bizakodásra ad okot, hiszen a néhány nappal ezelőtti, Csehország elleni NL-mérkőzésen szép gólt szerzett, kiemelkedőn futballozott. A spanyol sajtó rajta kívül a 37 esztendős Ivan Perisicet emeli ki a nagy meccs előtt, ketten együtt 78 évesek, de a csehek elleni összecsapáson ők játszottak a legjobban. Modric góllal, Perisic gólpasszal vette ki a részét a 2–1-es sikerből, előbbi 203-szor, utóbbi 159-szer lépett pályára a nemzeti csapatban, s hiába mondják sokan „öregnek” őket, az új szövetségi kapitánynál, Slaven Bilicnél továbbra is alapembernek számítanak.

Luka Modricot egész Spanyolországban elismerik, tisztelettel beszélnek róla, lapunknak az As újságírója, Fernando Sánchez Tavero beszélt róla.

„Spanyolországban mindenki nagyra tartja. Ennyi La Ligában eltöltött év után igazi példaképnek számít – olyan játékosnak, aki a tehetséget, az intelligenciát és az alázatot ötvözi. Számomra ő igazi klasszis, aki a pályán és azon kívül is példát mutat. Az öröksége messze túlmutat a trófeákon, minden évben kivívta az emberek tiszteletét. A hosszú pályafutása nem rejtély: a profizmus és a sport iránti őszinte szeretet eredménye. Minden részletre odafigyel, az erőnléti felkészüléstől kezdve a mindennapi szokásaiig, és még mindig olyan lelkesedéssel áll a futballhoz, mint egy fiatal játékos. Ez a kombináció – a fegyelem és a szenvedély – tartja továbbra is ilyen magas szinten. Ami a keddi meccset illeti, szoros, kiélezett csatára számítok. Horvátország mindig keményen odaáll a nagy tornákon, és soha senkinek sem teszi könnyűvé a helyzetét. De a spanyolok az esélyesebbek, mert mélyebb a keretük, dinamikusabb és lendületesebb a futballjuk, és hát, ugye, megnyerték a nyári világbajnokságot. Mindenesetre türelmesnek és pontosnak kell lenniük a horvátok elleni mérkőzésen.”

Egy korábbi horvát Real Madrid-játékosnak is különleges lesz a spanyol–horvát mérkőzés: Davor Suker 1991 és 1996 között erősítette a Sevillát, 171 meccsen 89 gólt szerzett.

„Mindig örülök, amikor Sevillába jövök, imádtam itt gólokat szerezni – mondta a Sportske novostinek Davor Suker. – Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szurkolókkal, annak idején a repülőtéren rendőrök, taxisok is vártak rám, valamint egy kereskedő, aki minden alkalommal dinnyével ajándékozott meg, amikor gólt szereztem. Ami a meccset illeti, Spanyolország a favorit, de azt szeretném, ha Horvátország nyerne. Remélem, túl magabiztosak lesznek a hazaiak, akkor vagyunk a legjobbak, ha alábecsülnek minket. Luka Modric még mindig elképesztő szinten futballozik, de rajta kívül is vannak remek játékosaink.”

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Spanyolország–Horvátország, Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Csehország–Anglia, Prága (Tv: Spíler1)

